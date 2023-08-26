Муж подставил главную русофобку Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась подавать в отставку из-за бизнеса ее семьи с Россией

Tекст: Станислав Лещенко

В конце августа в информационном пространстве Эстонии разорвалась настоящая «бомба». Местная пресса обнародовала сведения о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России и после 24 февраля 2022 года. Из декларации Каи Каллас следует, что недавно она одолжила 350 000 евро (утверждается, что это ее «личные сбережения») фирме своего супруга Арво Халлика Novaria Consult – предоставляющей, если верить коммерческому регистру, финансовые услуги. Novaria Consult принадлежат 24,8% акций Stark Logistics. То есть, по сути Каллас финансировала российский бизнес своего супруга.



Политическое лицемерие



А ведь все последнее время эстонская премьер-министр не устает повторять, что эстонцы не должны поддерживать никаких деловых отношений с Россией. В декабре 2022 года премьер велела государственной железнодорожной транспортной компании Operail отказаться от перевозок в Финляндию не подпадающего под санкции российского никеля. «Правительство дало четкие инструкции, запрещающие Operail или любой другой эстонской государственной компании иметь какой-либо бизнес с Россией», – отрезала Каллас, объясняя этот свой шаг.

Ранее, 21 апреля 2022 года на пресс-конференции правительства Кая Каллас рассказала о запрете на въезд для российских артистов. Она развернула эту тему следующим образом: «На войне все очень черно-белое – и явно приходится выбирать сторону. У большинства предпринимателей, организаторов мероприятий и самоуправлений есть моральный или этический компас. Поэтому такие мероприятия больше не организуются».





И вот теперь издание Postimees в статье «Требуем объяснений, премьер-министр!» отмечает, что Кая Каллас продемонстрировала вопиющее расхождение между ее словами и действиями. «Неужели Каллас никогда не задавалась вопросом: не противоречит ли предпринимательская деятельность ее супруга, направленная на Россию, по сути и форме международным санкциям? Если нет – это свидетельствует о крайней наивности. Если да – это свидетельствует о ее соучастии и сводит на нет доверие общественности к риторике Каллас», – считает Postimees.

Издание Eesti Päevaleht подчеркивает, что премьер-министру предстоит еще многое объяснить по этому вопросу. Например – почему она все это время молчала о столь компрометирующем бизнесе своего супруга?

Попытки отправдаться

Будучи уличенной, Каллас начала выворачиваться. Она обвинила прессу во лжи и подчеркнула, что «у моего мужа нет бизнес-клиентов из числа предприятий Российской Федерации». По ее словам, «у моего мужа есть доля в логистической фирме. Он пояснил, что предприятие помогает прекратить производственную деятельность в России одного из своих эстонских клиентов – в соответствии с законами и санкциями. Все более подробные вопросы необходимо задавать этим компаниям».

Окружение Каллас тоже включило режим «антикризисного управления» и бросилось ее отмывать. Гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг, оправдываясь, сказал, что перевозок в Россию у них «практически больше нет». Но тут же оговорился, что компания полностью не прекратила их и по сей день. Крааг пояснил, что если раньше они еженедельно совершали свыше 60-70 рейсов в Россию туда и обратно, то теперь – не больше двух.



На вопрос о том, планирует ли Stark Logistics прекратить бизнес в России, Крааг ответил: «У нас есть только один эстонский клиент, которому мы помогаем выполнить его договоры в направлении России – это компания Metaprint. Новых клиентских отношений, связанных с перевозками в Россию, мы не создаем». Metaprint – один из крупнейших в ЕС производителей стальной аэрозольной упаковки. У этой компании есть заводы в Эстонии, Нидерландах и России.

«Отползти» не дают



Однако вывернуться так просто Каллас не дали – поскольку у КаКи (как ее насмешливо зовут в стране) много политических противников. Эстонские СМИ сообщили, что Stark Logistics заработала на российских поставках своего делового партнера Metaprint 1,1 млн евро в 2022 году и почти 475 000 евро в 2023 году. В общей же сложности компания Stark Logistic получила за это время с российского направления около 1,5 млн евро дохода.



Эти цифры вызвали возмущение у простых эстонцев, рискующих нынче заработать крупные неприятности только за один факт поездки в Россию.

«Если нельзя ("неэтично") иметь отношения с Россией, но твоя жена премьер и ты зарабатываешь на этом миллионы, то, оказывается, можно. Притом без лишних проблем. А вот если у тебя таких тылов нет, и ты осмелился съездить в РФ на конференцию любителей кактусов, рассказав об этом в прессе, то тебе будут за это постоянно выносить мозг и портить жизнь всевозможные службы. Так и живем», – пишет эстонский журналист Родион Денисов.

Оппозиционный парламентарий Александр Чаплыгин (Центристская партия) подчеркивает, что вполне возможно, что фирма премьерского мужа и вправду формально не нарушала никаких законов и санкций. «И здесь как бы все ничего, если бы Кая Каллас с самого начала войны на Украине не объявила себя главным борцом с Россией, фактически объявив против Москвы крестовый поход. Именно за это она получила прозвище "новой железной леди". Каллас всегда и на всех уровнях заявляла, что вести дел с Россией нельзя никому и ни при каких условиях.

Трудно поверить, что муж Каллас не знал о политической позиции собственной жены. Любой политик, а тем более политик такого уровня, отвечает перед обществом не только за себя, но и за свою семью», – подчеркивает Чаплыгин.

По его словам, делать вид, что жена не отвечает за мужа, в данном случае не получится. «Не тот уровень, ведь речь идет о репутации государства. Если Каллас все же останется на своем посту, это полностью нивелирует всю политику, которую Эстония проводила после начала войны на Украине. Нравится это кому-то или нет, но Каллас – символ противостояния России. И делать деньги в этой стране в данном случае явный "зашквар". Я не представляю, как теперь Каллас будет призывать все цивилизованное человечество прекратить всякие контакты с Россией. Это будет выглядеть и стыдно, и смешно. Но, возможно, в нашей политике действуют другие этические нормы», – заключает Чаплыгин.

В свою очередь, авторитетный деятель русской общины Эстонии Андрей Заренков отмечает, что в травлю Каллас активно включилось государственное масс-медиа – «Эстонское национальное телерадиовещание». В связи с этим Заренков предполагает, что заказ на политическое уничтожение «принцессы войны» мог прийти от эстонского президента Алара Кариса, недовольного авторитарным стилем правления Каллас.

Но в целом, по мнению Заренкова, выводы тут нужно сделать неутешительные для Эстонии. «Этот скандал еще раз подтверждает, что без нормальных отношений и бизнеса с Россией, Эстония – пустое место.

К сожалению, тупиковое. Ни порты, ни ЖД, ни любая транспортная логистика… Бананов-апельсинов у нас нет, а помидоры и даже картошка у нас растет без русских удобрений плохо. Салакой и очистками уже всех не накормишь. ИТ – в Азии, промышленность – в Германии. Мне жалко КаКу, которая предложила зарабатывать на русофобии и антироссийских санкциях, не прочитав учебник по истории Эстонии для школьников», – отмечает Заренков.

«Позор для Эстонии»



Муж Каллас Арво Халлик сообщил, что немедленно продаст все свои акции Stark Logistics, выйдет из совета фирмы, расторгнет трудовой договор финансового менеджера и откажется там от любых других ролей и обязанностей. По словам Халлика, Stark Logistics была делом его жизни на протяжении последних четырнадцати лет. «Жена не была в курсе моей предпринимательской деятельности. На этой неделе мы обсудили все это, и ее оценка была четкой – никакие обстоятельства не оправдывают осуществление таких перевозок», – пояснил Халлик. Но это не помогло: две крупнейшие эстонские газеты в пятницу вышли с призывом к Каллас – подать в отставку.

Сама премьер дала понять, что поддаваться давлению не собирается. «Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии», – подчеркнула Каллас 26 августа. Но на нее с яростью набросилась парламентская оппозиция, которая приступила к подготовке вотума недоверия Каллас.

«Эстония на международном уровне отстаивала жесткую санкционную политику. Теперь СМИ утверждают, что предприятие, доля в котором принадлежит супругу премьер-министра, во время геноцидной войны продолжает заниматься грузоперевозками в Россию. Мало того, премьер-министр лично кредитовала фирму, которая имеет долю в этом предприятии. Если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позор для Эстонии», – считает глава партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, бывший министр иностранных дел.

По его словам, вопрос заключается не в юридической стороне дела, а в степени этичности действий главы правительства, которая призвала весь мир прекратить «кровавый бизнес» с Россией. «Особенно противным этот скандал делает то обстоятельство, что "Отечество" в свое время предложило правительству прекратить грузоперевозки в Россию. Тогда премьер-министр и ее партия это предложение не поддержали», – напомнил Рейнсалу.

Даже некоторые из коалиционных политиков – и те не удержались от искушения пнуть Каллас. «У Марии Захаровой теперь будет возможность задать вопрос: "Вы говорите о премьер-министре Эстонии Кае Каллас, у супруга которой есть здесь, в России, определенные бизнес-интересы? Не понимаю, почему она так критично относится к России. Деньги ведь ее семья здесь прекрасно зарабатывала!" Не исключаю, что в Партии реформ начнутся очень серьезные обсуждения на тему того, кто может стать новым председателем партии и премьер-министром», – рассуждает Раймонд Кальюлайд, депутат парламента от Социал-демократической партии Эстонии. Популярность Каллас в эстонском обществе резко снизилась.

Калининградский политолог Александр Носович напоминает, что еще недавно Кая Каллас претендовала на то, чтобы стать новым генсеком ООН – но теперь ей придется похоронить надежду на это.

«Скандал с неистовой борчихой с "рашистами" Каей Калас, семейство которой живет на кровавые русские деньги, принимает эпические масштабы. Замять уже не получится – истеблишмент всего Запада в этом не заинтересован... Эта женщина претендовала на то, чтобы стать Генеральным секретарем НАТО. Из-за чего и топила неистово за Украину против России. Дело запахло уже не просто отставкой, а "отменой" и коллективной травлей эстонской премьерши всем #metoo. В этом заокеанские кураторы восточных европейцев в Госдепе и ЦРУ очень заинтересованы. Чтобы другим неповадно было», – делает вывод Носович.