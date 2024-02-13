Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
Политолог Бордачев: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
Случай с Каллас уникален тем, что это первый раз, когда МВД РФ объявляет в розыск руководителя иностранного государства. Но опасаться, что это как-то скажется на отношениях Москвы и Таллина, не стоит. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
«Объявление в розыск премьера Эстонии Каи Каллас – событие неординарное. Это первый подобный случай в России. Даже Владимир Зеленский до сих пор не объявлен в розыск», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
По его мнению, на отношениях России и Эстонии факт объявления в розыск Каллас сказаться не должен. «Это не будет иметь никаких последствий для торгово-экономических отношений наших стран. Поскольку они отвечают интересам и российского, и эстонского корпоративного сектора. Это также не помешает транзиту, который после закрытия финнами границы с РФ перешел на Эстонию», – считает собеседник.
На дипломатическом уровне это также не отразится, полагает Бордачев. «В нашей стране находится временный поверенный в делах Эстонии – это третий класс глав диппредставительств после послов и посланников. Поэтому, например, вопросов в части верительных грамот не будет. В целом мы должны исходить из собственных приоритетов, а не из каких-то абстрактных конструкций. А дипломатические отношения с Таллином – вопрос именно такой категории», – заключил политолог.
Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Согласно данным карточки, Каллас – уроженка города Таллина ЭССР, разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно статье – не указано.
Также в розыск объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать. В своем Telegram-канале она предупредила, что это только начало.
ТАСС также напоминает, что СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.