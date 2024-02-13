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    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»
    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
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    Генпрокуратура оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

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    13 февраля 2024, 14:56 • Новости дня

    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии

    Политолог Бордачев: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии

    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Случай с Каллас уникален тем, что это первый раз, когда МВД РФ объявляет в розыск руководителя иностранного государства. Но опасаться, что это как-то скажется на отношениях Москвы и Таллина, не стоит. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

    «Объявление в розыск премьера Эстонии Каи Каллас – событие неординарное. Это первый подобный случай в России. Даже Владимир Зеленский до сих пор не объявлен в розыск», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его мнению, на отношениях России и Эстонии факт объявления в розыск Каллас сказаться не должен. «Это не будет иметь никаких последствий для торгово-экономических отношений наших стран. Поскольку они отвечают интересам и российского, и эстонского корпоративного сектора. Это также не помешает транзиту, который после закрытия финнами границы с РФ перешел на Эстонию», – считает собеседник.

    На дипломатическом уровне это также не отразится, полагает Бордачев. «В нашей стране находится временный поверенный в делах Эстонии – это третий класс глав диппредставительств после послов и посланников. Поэтому, например, вопросов в части верительных грамот не будет. В целом мы должны исходить из собственных приоритетов, а не из каких-то абстрактных конструкций. А дипломатические отношения с Таллином – вопрос именно такой категории», – заключил политолог.

    Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Согласно данным карточки, Каллас – уроженка города Таллина ЭССР, разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно статье – не указано.

    Также в розыск объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

    «Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать. В своем Telegram-канале она предупредила, что это только начало.

    ТАСС также напоминает, что СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.

    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

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    13 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

    Журналист Такер Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада

    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина даже с помощью западных стран не сумеет одержать верх в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, ставший всемирно известным после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», – заявил Карлсон, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Украины нет промышленного потенциала, при этом он отметил, что такая же ситуация у НАТО и у США. Кроме того, население России на 100 млн человек больше, чем у Украины.

    «Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине.

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    13 февраля 2024, 04:23 • Новости дня
    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях Запорожья

    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Взятый в плен российскими бойцами украинский разведчик Дмитрий Руденко рассказал, что в госпиталях на запорожском направлении находится большое число раненых, среди которых есть иностранные наемники.

    По его словам, у пострадавших встречаются очень тяжелые ранения от минометных выстрелов и осколков артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Не смотря на то, что Руденко часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, он затруднился сказать, из каких стран они приехали на Украину.

    Руденко рассказал, что его мобилизовали на фронт и провели обучение на одном из украинских полигонов.

    Перед тем, как попасть в плен, Руденко успел сделать только два разведвыхода, причем, во время первого он получил ранения, а в ходе второго попал в плен.

    Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.

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    12 февраля 2024, 20:43 • Новости дня
    Небензя рассказал об упущенной Киевом возможности вернуть Донбасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс мог вернуться в состав Украины по итогам реализации Минских соглашений, но Киев не предпринял для этого никаких действий.

    «Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», – сказал Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

    В первую очередь для этого Украине нужно было стать «цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», подчеркнул постпред.

    Ранее сообщалось, что Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений.

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    12 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Мизулина заподозрила родившую в 14 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Екатерина Мизулина заподозрила забеременевшую в 13 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Мизулина заподозрила родившую в 14 лет блогершу в торговле детской порнографией
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила обратиться в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая в 13 лет забеременела, а в 14 родила ребенка.

    По мнению Мизулиной, Дарья, которой сейчас 18 лет, «торгует в соцсетях материалами с детской порнографией – кадрами своего малолетнего ребенка», сообщает РИА «Новости».

    О своем решении направить запрос в СК России Мизулина написала в своем Telegram-канале. При этом она уточнила, что  ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогершей запрещенного контента.

    Ранее сообщалось, что блогера Хилми Форкс (Олейника) осудили по делу о порнографии. Симоновский суд Москвы признал 29-летнего Олейника виновным по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет».

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    13 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Германский эксперт: ФРГ военизируется, немцы вступили в другую эпоху

    Германский политолог Рар: ФРГ сможет выделить 2% ВВП на военные расходы при переоценке приоритетов

    Германский эксперт: ФРГ военизируется, немцы вступили в другую эпоху
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия стремится увеличить военные расходы, так как боится роспуска НАТО в случае прихода в власти в США Дональда Трампа. ФРГ способна выделять 2% своего ВВП на оборону, однако это приведет к сокращению трат, в том числе на социальные нужды, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия потратит 2% ВВП на цели НАТО.

    «Теоретически Германия может тратить 2% своего ВВП на цели НАТО. Более того, раньше ФРГ уже приближала военные расходы к этому показателю. Правда, тогда деньги шли на армейские социальные проекты, например, школы и сады для детей военнослужащих», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Теперь правящая элита Германии обещает выделять 2% ВВП на вооружение. Бундестаг уже принял решение о создании специального фонда в 100 млрд евро в дополнение к оборонному бюджету. Эти средства будут направлены на модернизацию ранее финансово заброшенного бундесвера», – поясняет он.

    «В Европе опасаются, что, вернувшись к власти, Дональд Трамп распустит НАТО, если европейские страны не будут отдавать 2% своего ВВП на общее вооружение. Особенно этого боится ФРГ, которая давит на своих соседей, чтобы те раскошелились и не злили американцев», – акцентирует эксперт.

    «Немцы вступили в другую эпоху. Долгое время Германия была пацифистской страной. Теперь она военизируется, по крайней мере на словах. Судя по местным социальным опросам, рядовой немец не ощущает угрозы со стороны России. Граждан скорее волнует исламский терроризм. Однако для правящей элиты ФРГ главная опасность – это Москва, которая, по мнению лидеров Европы и США, угрожает либеральной демократической модели Запада», – отмечает он.

    «Деньги на вооружение в Германии найдутся. Однако выделение 2% ВВП возможно только при переоценке приоритетов и четких структурных реформах. Правительству придется урезать социальные бюджеты, отказываться от инфраструктурных проектов и модернизации экономики. И принятие этих мер придется объяснять населению», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с 2024 года Германия начнет тратить на оборону не менее 2% ВВП, сообщает «Коммерсант». «Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, трансляцию которой вел канал n-tv.

    Канцлер отметил, что сейчас ФРГ располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 млрд евро, который уже освоен на 80%. Кроме того, по словам Олафа Шольца, немецкие вооруженные силы уже сейчас способны осуществлять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов». «Таким образом, Германия точно будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе», – добавил он.

    В конце января министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в парламенте страны, заявил о рекордном военном бюджете страны в 72 млрд евро и подчеркнул необходимость увеличения военных расходов в дальнейшем. Также он отметил, что в 2024 году траты на армию составят 2% от ВВП.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о некомпетентности властей Германии. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия», – цитирует главу государства сайт Кремля. «Спросите у них. (Стучит по столу.) Что здесь, что в голове у них – одно и то же. Там люди очень некомпетентные», – отметил российский лидер.

    Шольц в свою очередь утверждал, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Канцлер Германии настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». О том, с какими высказываниями российского лидера он не согласен, глава ФРГ не уточнил.

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    13 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    В Мариуполе обнаружен схрон с секретной документацией СБУ

    В Мариуполе обнаружена секретная документация СБУ в заминированном схроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретная документация украинских спецслужб и оружие обнаружены в заминированном тайнике в Мариуполе, сообщили в Управлении ФСБ по Донецкой народной республике.

    По данным ведомства, в схроне, помимо документов, находился гранатомет, пулемет и автомат, передает ТАСС.

    Отмечается, что изъятая документация направлена на исследование, на месте обнаружения схрона проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что в ходе восстановления больницы №7 Мариуполя в подвале здания были обнаружены документы, свидетельствующие об испытаниях лекарств на пациентах, в том числе младенцах.

    В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование,

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    12 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону

    Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является феноменальным, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

    Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.

    Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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    13 февраля 2024, 06:16 • Новости дня
    Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия»

    Журналист Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, получивший всемирную известность после интервью с президентом России Владимиром Путиным, во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ примерил бурятский костюм, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    «Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», – приводит РИА «Новости» слова Цыденова.

    Он отметил. что американский журналист 5 февраля посетил стенд Бурятии, где ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала.

    В интервью журналистам Карлсон признался, что хочет посетить Байкал.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.

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    13 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    В Еврокомиссии отреагировали на объявление Каллас в розыск в России

    Еврокомиссия сообщила, что осведомлена об объявлении Каллас в розыск в России

    Tекст: Ольга Никитина

    В Еврокомиссии видели сообщения о том, что Россия объявила премьер-министра Эстонии Каю Каллас в уголовный розыск, сообщила представитель ЕК Набила Массрали.

    Она отметила, что пока нет никакой официальной реакции по этому поводу, передает ТАСС.

    Напомним, причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью.

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    12 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян

    Депутат Спиридонов связал рост экономики России с развитием обрабатывающей промышленности страны

    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, невзирая на колоссальное санкционное давление, вывела свою обрабатывающую промышленность на качественно иной уровень. Благодаря этому рост промпроизводства за год вырос на 3,5%, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Спиридонов. В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором было заявлено о росте экономики России и обсуждались меры по повышению доходов и качества жизни россиян.

    «Отечественная экономика показала невероятную способность к адаптации под изменчивые геополитические условия. Во многом восстановительный рост на 3,6% за 2023 год стал возможен благодаря существенной поддержке государством обрабатывающих производств. Россия не на словах, а на деле показала всему миру возможность создавать крайне сложную продукцию и тем самым вывела эту отрасль на качественно иной уровень», – сказал Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.

    «Мы стали ориентироваться на собственные предприятия и для этого поддержали сферу машиностроения.  Думаю, что правительство продолжит финансирование подобных программ в будущем. Компании, задействованные в обрабатывающей промышленности, должны иметь доступ к «дешевому» капиталу, который позволит им преумножать результаты. Кроме того, у них должно быть ощущение, что государство будет с ними рядом при любых условиях», – пояснил  собеседник.

    По его словам, государство готово подставить плечо предпринимателям, но на контроле должна находиться и заработная плата трудящихся. «Президент уделяет данному вопросу особое внимание. Если растет экономика, то и доходы жителей страны должны увеличиваться», – говорит депутат.

    «Развитие промышленности невозможно без привлечения талантливых кадров. Высокая зарплата способна удержать их на производстве. Но им также необходимо и достойное качество жизни. Обеспечить его позволяет целый ряд программ, введенных российским правительством, например, семейная ипотека», – отмечает Спиридонов.

    Роста отечественной экономики удалось достигнуть не благодаря каким-то отдельным решениям, но целому комплексу мер, считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. «Принимались как стратегические, так и тактические решения по каждой из отраслей. Все они имеют определяющее для экономики значение», – подчеркивает она.

    «Например, переориентация экспортных потоков на новые рынки позволила России сохранить высокие объемы экспорта. При этом доля дружественных государств в экспорте во втором полугодии 2023-го превысила 80%. Именно такой подход позволил нейтрализовать действия Запада и обеспечить защиту экономического суверенитета страны», – уточняет собеседница.

    «Вопрос заработных плат, который обсуждался сегодня отдельно, очень чувствительный как для граждан страны, так и в целом для экономики. В частности, покупательная способность населения способна и активизировать, и замедлить различные экономические, финансовые процессы. Поэтому вопрос увеличения зарплат практически всегда находится «на карандаше» у президента», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что рост экономики РФ оказался выше среднемирового, а ВВП страны увеличился на 3,6%. Обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, а нефтегазовые доходы России поднялись «примерно на четверть».

    Путин отметил, что и в начале 2024 года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются по-прежнему высокими, есть успехи в борьбе с инфляцией. Главной задачей правительства президент назвал повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей.

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    12 февраля 2024, 23:36 • Новости дня
    С подозрением на норовирус госпитализированы 45 учеников школы-интерната МГУ

    С кишечной инфекцией госпитализированы 45 учеников школы-интерната им. А.Н. Колмогорова

    С подозрением на норовирус госпитализированы 45 учеников школы-интерната МГУ
    @ internat.msu.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    С острой кишечной инфекцией госпитализированы 45 воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

    По ее словам, дети находится в состоянии средней тяжести, за ними наблюдают врачи.

    «Один ребенок выписан под родительский надзор», – рассказала Ярославская ТАСС.

    Она отметила, что по предварительным данным речь идет о заражении норовирусом – «болезнью зимней рвоты», которая характеризуется диарей, рвотой и болями в желудке. Норовирус был обнаружен у двоих сотрудников пищеблока школы.

    Ярославская подчеркнула, что жизни детей ничего не угрожает.

    Она добавила, что школа-интернат, где ученики заразились инфекцией, является негосударственным учебным заведением.

    11 февраля управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку по факту выявления острой кишечной инфекции у воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова. На тот момент сообщалось о пяти госпитализированных, 12 человек были изолированы и находились под наблюдением врачей.

    Ранее сообщалось, что из школы-интерната им. Колмогорова уволили учителя, заподозренного в домогательствах к ученикам после появления в интернете компрометирующих видео.

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    13 февраля 2024, 06:45 • Новости дня
    На пожаре в Курганской области погибла семья из пяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    При пожаре в частном доме в курганской деревне Галаево погибли пять человек, включая троих детей.

    «На  месте пожара обнаружены тела пяти погибших, из них трое – дети», – сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

    Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи.

    Во время пожара огонь охватил веранду и крышу дома. Возгорание до сих пор полностью не потушено.

    Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме на Урале погиб трехлетний мальчик.

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