Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.0 комментариев
Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.
План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.
Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.
Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.