  • Новость часаГермания согласилась поддержать план США по замороженным активам России
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    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    32 комментария
    21 мая 2024, 08:36 • Новости дня

    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.

    План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.

    Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.

    Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    18 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада

    Лавров: Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается

    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада находится в острой фазе, но Москва остается открытой к диалогу по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    По его словам, особое рвение в антироссийской риторике наблюдаются у европейских соседей. Лавров напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, главы диломатии ЕС Жозепа Борреля и других о неизбежной войне с Россией, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом о стратегической стабильности, но не с позиции силы «собственной исключительности», а только при уважении интересов друг друга. По его словам, диалог должен  быть во «всей полноте проблем», которые существуют в сегодняшнем мире.

    Ранее Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

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    19 мая 2024, 19:13 • Новости дня
    Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков «российским городом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков «российским городом».

    Она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    18 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак, сообщила The New York Times.

    Представители министерства обороны США признают, что эта инициатива отражает серьезный сдвиг в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем противостояния, пишет The New York Times, передает РИА «Новости».

    По данным издания, к 2026 году США планируют иметь «существенные орбитальные возможности», которые позволят «конкурировать в операциях полного спектра». Газета приводит слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба, который заявил, что милитаризация космоса неизбежна.

    Другие представители ведомства, пишет издание, не только считают космос потенциальной зоной боевых действий, но и отмечают, что размещение  оружия там идет недостаточно быстро.

    В статье отмечается, что Пентагон поставил более амбициозную задачу: широкое подавление вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС в океане или военно-воздушные – в небе.

    Ранее Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.

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    18 мая 2024, 17:27 • Новости дня
    Уроженец Украины запустил над Рейхстагом беспилотник с флагом России

    Против запустившего над Рейхстагом в Берлине беспилотник с флагом России возбудили дело

    Уроженец Украины запустил над Рейхстагом беспилотник с флагом России

    Tекст: Вера Басилая

    Уроженец Украины запустил на 9 мая над Рейхстагом беспилотник с флагом России, информацию об этом опубликовали только спустя несколько дней, возбуждено уголовное дело, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

    Издание пишет, что к дрону были прикреплены российский флаг и четыре георгиевские ленточки, управлял беспилотником уроженец Украины Иван Т.

    Полиция Берлина начала расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении, флаг, ленточки и дрон отобрали, передает РИА «Новости»..

    Ранее полиция в Берлине не дала «Бессмертному полку» пройти одним строем.

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    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    18 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО

    Депутаты Бундестага из партии Шольца сочли возможным защитить небо Украины с территории НАТО

    Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной с помощью систем Patriot, заявил журналу Der Spiegel военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен.

    Он считает недостаточными поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы. Вайнгартен заявил, что ПВО на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном украинском пространстве, а комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км, передает ТАСС.

    Эксперт предложил добиваться поддержки и сотрудничества непосредственно граничащих с Украиной Польши, Словакии и Венгрии.

    Депутат от СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО «ахиллесовой пятой»украинской армии, поэтому рассмотрение вопроса об обеспечении защиты Украины со стороны стран НАТО может быть альтернативой.

    При этом некоторые немецкие политики, в том числе из СДПГ, отнеслись скептически к предложенной коллегами инициативе. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею крайне опасной, поскольку такие действия превратят Германию «непосредственно в воюющую сторону».

    Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 истребителей F-16.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться идея Бундестага защитить Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.

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    19 мая 2024, 15:39 • Новости дня
    В Британии пояснили отказ Германии поставлять дальнобойное оружие Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Германия имеет возможность предоставить Украине дальнобойное оружие, однако не хочет разрешать его использование для ударов по Крыму.

    На вопрос Sky News о том, почему многие страны не разрешают украинцам наносить удары по территории России с использованием оружия, которое они им предоставили, Шаппс ушел в рассуждения, упомянув при этом Германию, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС, заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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    20 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Пентагон заявил, что не ждет замещения сил США российскими в Нигере

    Tекст: Антон Антонов

    США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских или получат оставшееся американское оборудование, заявил представитель Пентагона высокого ранга.

    Как рассказали в Пентагоне, минобороны Нигера заявило, что не стремится к «значительному количеству иностранных сил в стране». Пентагон не ждет, что «антитеррористические возможности будут переданы русским». По словам представителя Пентагона, он «слышал сообщения о том, что русские могут быть в столице», но «не смог сказать точно где», передает РИА «Новости».

    Комментируя возможность того, что российские военные получат американское оборудование, которое США не смогут забрать, в Пентагоне сообщили, что военные Нигера заявляли о планах использовать его самостоятельно.

    В Пентагоне пока не могут точно ответить на вопрос о том, «что возьмут с собой». Американцы хотят «вывезти все, что смогут, чтобы защитить инвестиции американских налогоплательщиков». Однако «значительную часть инфраструктуры, включаю авиабазу или ее часть», вывезти, очевидно, не получится.

    Поскольку США рассчитывают на долгосрочные отношения с Нигером, в Пентагоне считают, что не стоит «запрещать использование оборудования», которое американцы оставят.

    Напомним, в совместном заявлении министерств обороны Нигера и США сказано, что США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом. СМИ утверждали, что американские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, были переведены в режим повышенной боевой готовности в связи с размещением на той же базе российских военных специалистов.

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    18 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Бербок назвала «весьма драматичным» положение ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация, разворачивающаяся вокруг второго по величине украинского города Харькова, «весьма драматична», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет портал Tagesschau.

    По данным Tagesschau, об этом Бербок сказала в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге, передает РИА «Новости».

    Она также призвала передать Киеву вооружения средней и большой дальности для «перекрытия российских линий снабжения», пишет портал.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    18 мая 2024, 10:34 • Новости дня
    Захарова рассказала о причине закрытия в Германии дела об утечке данных

    Спикер МИД Захарова рассказала о причине закрытия в Германии дела об утечке данных

    Tекст: Александра Юдина

    Завершение расследования в отношении инспектора ВВС Германии, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, говорит о стремлении правящих кругов ФРГ быстрее «замять» неудобную тему, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, офицеры бундесвера не только проговорились о планах усиления непосредственной вовлеченности Германии в украинский конфликт, но и «сдали» британских союзников, подтвердив тем самым их ключевую роль в планировании и реализации террористических атак на территории России, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что в Германии решили действовать по принципу «нет темы – нет проблемы».

    в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

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    21 мая 2024, 01:26 • Новости дня
    Захарова сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом

    Захарова сравнила реакцию США на обвинения МУС в адрес властей Израиля с ужалившим самого себя скорпионом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Захарова в Telegram сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом или пауком, который запутался в собственной паутине. По ее словам, «визитной карточкой англосаксов» можно считать как вызванную «американскими политинженерами» катастрофическую ситуацию на Ближнем Востоке, так и «легитимизацию непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры».

    Напомним, Госдеп осудил решение прокурора МУС «поставить в один ряд» палестинское движение ХАМАС и Израиль. США считают, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    20 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    Захарова назвала судебный процесс над Ассанжем экзекуцией журналиста
    Захарова назвала судебный процесс над Ассанжем экзекуцией журналиста
    @ Rob Pinney/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Процесс над основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем – это экзекуция, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова, комментируя разрешение Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне журналисту оспорить решение о выдаче США, заявила, что такое решение сложно назвать «решением в пользу Ассанжа», передает ТАСС.

    По ее мнению, это «продолжающаяся экзекуция» над журналистом.

    Ранее суд в Британии разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США. В апреле президент США Джо Байден заявлял, что американские власти рассматривают просьбу властей Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа.

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    21 мая 2024, 01:58 • Новости дня
    Небензя призвал оказать давление на США из-за ситуации в Газе

    Небензя в СБ ООН призвал международное сообщество в связи с ситуацией в Газе оказать давление на США

    Tекст: Антон Антонов

    Международному сообществу в связи с ситуацией в секторе Газа необходимо оказывать давление не только на Израиль, но и на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В СБ ООН состоялось заседание по ситуации в Рафахе. Небензя подчеркнул, что США являются «главным союзником» Израиля, передает ТАСС.

    Он полагает, что сейчас возможность перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядит призрачной», так как Израиль не собирается останавливать военные действия, хотя и не может добиться с их помощью поставленных целей. Небензя указал, что «упрямство» властей Израиля создает угрозу для израильских заложников.

    Небензя отметил, что США одобрили выделение 26 млрд долларов Израилю, что «почти в восемь раз больше ежегодно выделяемой суммы». В результате у Израиля появятся «новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев». «Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке», – сказал постпред.

    Напомним, 10 мая военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах.

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    21 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ранее планировавшая посетить Харьков, вместо этого прибыла с необъявленным визитом в Киев, передает DPA.

    По прибытии она заявила, что Украине срочно нужно укрепить ПВО, и в этих целях, отметила она, в рамках инициативы Германии было собрано более 1 млрд евро, передает ТАСС.

    Нынешний визит в Киев – седьмой для Бербок с февраля 2022 года.

    Глава МИД Германии заявила ранее, что ситуация, разворачивающаяся вокруг второго по величине украинского города Харькова, «весьма драматична».

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