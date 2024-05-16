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    Путина в Китае встретили по фэншую
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    Борис Акимов Борис Акимов Нам нужна диктатура эстетики

    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Фронт рождает новую элиту

    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

    11 комментариев
    16 мая 2024, 21:48 • Новости дня

    МВФ: Конфискация активов РФ подорвет международную валютную систему

    МВФ: Конфискация активов РФ подорвет международную валютную систему
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

    Она отметила, что решение о судьбе этих активов должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции, а не политики, передает РИА «Новости». «Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», – заявила Козак.

    Сенатор Алексей Пушков после заявления Козак отметил, что «на этапе своего заката всемирные империи непременно делают крупные ошибки, стремясь улучшить свое положение, но на деле ухудшают его». «Непреложный закон истории. В МВФ об истории не думают, но последствия порочных финансовых решений представляют себе хорошо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств.

    16 мая 2024, 14:54 • Новости дня
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    Зеленский допустил потерю Украиной Харькова
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Вера Басилая

    Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

    По его словам, Киев не может позволить потерять Харьков, но ситуация очень серьезная, передает ТАСС.

    Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего ВСУ, оно прошло в Харькове.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове. Зеленский просил у Блинкена два комплекса ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.

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    16 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Маск высказался о визите Путина в Китай

    Маск: США толкают Россию и Китай на создание альянса

    Маск высказался о визите Путина в Китай
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России Владимира Путина в Китай должен стать для США свидетельством того, что Москва и Пекин могут составить альянс, считает миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

    «США толкают их создать альянс», – передает его слова ТАСС.

    Так Маск прокомментировал пост в соцсети в Х, где сообщалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР – Россия – Иран – КНДР.

    Ранее Путин заявил, что вместе России и Китаю по плечу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео «самоликвидации» украинских военных на американском бронеавтомобиле HMMWV, при побеге из Волчанска в Харьковской области их настиг российский дрон.

    Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась сбежать из Волчанска на американской боевой машине, передает Life.

    Водитель бронеавтомобиля HMMWV ВСУ не справился с управлением, пытаясь скрыться, после чего машину настиг российский дрон. В результате броневик несколько раз перевернулся и остался лежать на боку.

    Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области.

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    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    16 мая 2024, 06:24 • Новости дня
    Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии

    Премьер Франции Атталь объявил о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии и блокировке TikTok

    Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии
    @ Patrick Aventurier/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В порты и аэропорт Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, вводятся войска, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

    В Новой Каледонии со среды действует режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий декрет введен в действие на 12 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Атталь сообщил, что французские военные «дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта». Атталь сказал, что верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран запросил помощь у Парижа, а также велел заблокировать доступ к соцсети TikTok на острове.

    Двоих сторонников независимости острова, стоявших у истоков протестов, решено было заключить под домашний арест.

    В 2020 году против независимости Новой Каледонии от Франции высказались 54,1% избирателей. Сейчас на территории Новой Каледонии право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения соглашения 1998 года, а также у их детей. Однако Париж хочет дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки против таких изменений.

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    16 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали работу по освобождению села Липцы в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, главным городом, который в данный момент на пороге полного освобождения, является Волчанск, после него – населенный пункт Липцы, где уже на подступах находятся российские военные, передает РИА «Новости».

    Ганчев отметил, что активно работает авиация, не смолкают звуки артиллерии.

    По словам главы администрации, российские войска уверенно двигаются вперед.

    Днем ранее российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что своими продвижениями по всей линии фронта ВС России смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию.

    Коментарии (9)
    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

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    16 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на одобренный Верховной радой законопроект, разрешающий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России, пишут украинские СМИ.

    Документ возвращен в Раду с предложениями президента по доработке, пишет издание «Страна».

    Ранее украинские правозащитники попросили Зеленского вернуть этот законопроект в парламент для доработки.

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    15 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо

    Словацкий канал ta3 заявил, что важнейшие артерии Фицо не повреждены

    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого произошло покушение, потерял много крови, но важнейшие артерии не повреждены, сообщили СМИ.

    По информации ta3, операция продолжалась около трех часов 40 минут, премьер введен в состояние искусственного сна. В таком состоянии Фицо, как ожидается, пробудет сутки, передает ТАСС.

    «Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями», – приводит РИА «Новости» сообщение канала.

    При этом критической кровопотери не произошло, важнейшие артерии не были повреждены, потеря крови не столь критическая, как предполагалось ранее, говорится в сообщении.

    Напомним, в среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове было совершено покушение на премьер-министра республики. В него стрелял 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Цинтула заявил, что совершил покушение, поскольку выступает против политики Фицо.

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    16 мая 2024, 09:38 • Новости дня
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ

    Жога: Из-за больших потерь ВСУ испытывают дефицит бойцов на фронте

    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают дефицит личного состава из-за больших потерь на фронте, сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

    По его словам, ВСУ несут огромные санитарные и безвозвратные потери и испытывают дефицит в живой силе, передает ТАСС. Жога отметил также, что мобилизация на Украине не решила проблем ВСУ, а лишь изменила отношение к действующей украинской власти.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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    16 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Выставку «Россия» посетил 13-миллионный гость

    В четверг международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость, им стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович, которая прибыла туда с дочерью Анастасией Ясюкович и внуками.

    Татьяна Ясюкович приехала в Москву в гости к родственникам. Поздравили юбилейного посетителя на стенде Кировской области.

    «Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живет семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», – рассказала она.

    Ее дочь пояснила, что они с семьей любят путешествовать на машине по России.

    «Мы обожаем путешествия – стараемся каждый год выезжать, в том числе на машине. В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия – объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим. Спасибо огромное», – поделилась впечатлениями Анастасия Ясюкович.

    Семью поздравила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

    «Сегодня у нас большой праздник! Татьяна Витальевна из Сургута стала 13-миллионным посетителем выставки. Она приехала к нам уже в третий раз. Для нас это самый большой комплимент. Спасибо огромное. Всей вашей семье мы дарим подарок. Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь. Скоро у нас откроется фестиваль «Будущее в цветах». Начиная с 21 мая выставка превратится в настоящий цветочный сад. Очень ждем вас в четвертый раз», – отметила Виртуозова.

    В программе поездки – посещение фабрики больших матрешек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий. Также запланировано посещение сыроварни, где гости ознакомятся с разнообразием сыров региона. Кроме того, 13-миллионный гость посетит вотчину Воеводы Вятского, побывает на экскурсии в конном дворе воеводы и прокатится на лошадях.

    «Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам все свое чудесное многообразие – вы посетите лучший в России и единственный музей шоколада, познакомитесь с нашей замечательной архитектурой. Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», – отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.

    12-миллионным победителем 4 апреля стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приезжала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми. Гости получили подарок от дирекции выставки «Россия» и правительства Тульской области.

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    16 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    Представившийся писарем боец ВС России подбил Leopard и Bradley
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    27-летний Иван Жарский, представившийся на выставке трофейной техники в Москве как «писарь», на самом деле совершил подвиг, уничтожив танк Leopard и несколько БМП Bradley.

    На вопрос посетителей выставки о том, за что он получил звание Героя России, Жарский отшутился, «что на компьютере бумажки печатал», передает RT.

    О настоящих подвигах старшего лейтенанта морской пехоты Жарского, который с первых дней участвует в спецоперации, его близкие узнали из новостей. Мечтой Жарского с детства было стать военным. Для этого он окончил казанскую кадетскую школу, а затем Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге.

    Ранее российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату.

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    16 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков был «прощальным», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, он сопроводил сообщение фотографией казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.

    Зеленский посетил Харьков, это был «сильный ход», но вместе с тем это был «прощальный визит», написал Медведев во «ВКонтакте».

    Также зампред Совбеза России задался вопросом, кинул ли Зеленский монетку в воду. «Или так хочет?» – заключил Медведев. В конце публикации прикреплена фотография повешенных в центре Милана тел, один из них – Муссолини.

    Напомним, Муссолини арестовали итальянские партизаны в 1945 году в ходе попытки бежать, его казнили как военного преступника.

    Ранее Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

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    15 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл с государственным визитом в Китай

    Путин прибыл в Пекин
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

    Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году, передает ТАСС.

    Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Он проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Аэропорт президент России покинул на «Аурусе» с кортежем.

    В столице Китая состоятся переговоры лидеров двух стран. Путина сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых структур, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

    Позднее запланирован визит в Харбин для участия в открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Напомним, в ходе переговоров Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

    Коментарии (6)
    16 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение «Кракену» и «Иностранному легиону» в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение «Кракену» и «Иностранному легиону» в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Националистическое украинское спецподразделение «Кракен» и «Иностранный легион» поражены в ходе действий российской группировки «Север» в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка в этом регионе также поразила подразделения 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда у Дергачей, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены две контратаки у Старицы и Глубокого в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 205 человек, три танка, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30 и машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 21-й механизированной бригады ВСУ у Красного Лимана в ДНР. Отражены две контратаки 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    Там ВСУ потеряли до 40 человек и две гаубицы Д-20.

    «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ у Часова Яра и Антоновки в ДНР.

    За сутки в зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла свыше 520 человек, четыре бронемашины, американскую гаубицу М777, САУ «Акация».

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    «Русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз в Швеции

    «Удивительно, насколько напуганным стал шведский народ. Швеция сейчас оккупируется США. Спокойно, тихо и по договору». Такими словами шведская пресса описывает психологическое состояние местного населения. Шведы массово скупают радиостанции и фонарики, а молодежь отказывается идти в армию. А все из-за риторики о предстоящей войне с Россией и возможном размещении в стране американского ядерного оружия. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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