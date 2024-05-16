В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств
Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств, подчеркивают право на применение в таких случаях ответных мер, говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Как говорится в документе, стороны осуждают инициативы по изъятию собственности иностранных государств и подчеркивают право государств на ответ в соответствии с международно-правовыми нормами, передает ТАСС.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Москва и Китай показали пример выстраивания отношений нового типа и связей между соседними странами.