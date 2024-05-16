Си Цзиньпин: Москва и Китай показали пример выстраивания отношений нового типа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Китай и Россия продемонстрировали пример выстраивания отношений нового типа и связей между соседями, передает ТАСС.

Также председатель КНР отметил, что страны намерены углублять политическое взаимодоверие и придерживаться духа неприсоединения к блокам против третьих сторон.

Китайский лидер подчеркнул, что стороны будут уважать самостоятельно выбранный путь развития и твердо поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию и возрождению.

Кроме того, председатель КНР отметил, что Китай и Россия отстаивают основанный на международном праве миропорядок, страны тесно координируют позиции на таких многосторонних площадках, как ООН, АТЭС и G20.

Си Цзиньпин подчеркнул, что власти Китая и России будут общими усилиями добиваться становления многополярного мира и процесса экономической глобализации за счет подлинной многосторонности.