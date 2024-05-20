Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?5 комментариев
Посол назвал причину крушения вертолета Раиси
Посол Ирана в Минске: Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия
Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали погодные условия, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.
Все произошло из-за плохих метеорологических условий, передает ТАСС слова дипломата.
В районе катастрофы, напомнил он, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». Дипломат уточнил, что это первая версия произошедшего, которая основывается в том числе на том, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться к месту трагедии.
При этом, как подчеркнул Алиреза Санеи, точную причину будут устанавливать соответствующие органы, и это потребует времени. Он призвал ждать итогов расследования.
Ранее сообщалось, что иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.