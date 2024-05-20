Посол назвал причину крушения вертолета Раиси

Посол Ирана в Минске: Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

Tекст: Ольга Никитина

Все произошло из-за плохих метеорологических условий, передает ТАСС слова дипломата.

В районе катастрофы, напомнил он, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». Дипломат уточнил, что это первая версия произошедшего, которая основывается в том числе на том, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться к месту трагедии.

При этом, как подчеркнул Алиреза Санеи, точную причину будут устанавливать соответствующие органы, и это потребует времени. Он призвал ждать итогов расследования.

Ранее сообщалось, что иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.