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    Что будет с Зеленским после потери легитимности
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    Эксперт назвала последствия гибели президента Ирана Раиси для страны
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    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    38 комментариев
    20 мая 2024, 13:43 • Новости дня

    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси

    Посол Ирана в Минске: Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали погодные условия

    Посол назвал причину крушения вертолета Раиси
    @ Azin Haghighi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Причиной жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали погодные условия, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    Все произошло из-за плохих метеорологических условий, передает ТАСС слова дипломата.

    В районе катастрофы, напомнил он, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная». Дипломат уточнил, что это первая версия произошедшего, которая основывается в том числе на том, что спасателям потребовалось время, чтобы добраться к месту трагедии.

    При этом, как подчеркнул Алиреза Санеи, точную причину будут устанавливать соответствующие органы, и это потребует времени. Он призвал ждать итогов расследования.

    Ранее сообщалось, что иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

    20 мая 2024, 07:08 • Новости дня
    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета

    Tasnim: Разбившимся вертолетом, на котором летел Раиси, был американский Bell 212

    Стала известна модель разбившегося в Иране вертолета
    @ Juergen Lehle/wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разбившимся на северо-западе Ирана вертолетом, на котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, был американский Bell 212, сообщило агентство Tasnim.

    Как сообщает агентство, вертолет был произведен в США, он мог перевозить до 14 человек с максимальной скоростью 190 км/ч, передает ТАСС.

    Ранее был обнаружен вертолет президента Ирана.

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

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    20 мая 2024, 10:56 • Новости дня
    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана

    Красный Полумесяц: Президент и глава МИД Ирана погибли в первые же мгновения катастрофы

    Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. метров, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

    В поисково-спасательной операции принимали участие более 2 тыс. человек, добавил он, уточнив, что при проведении операции иностранная помощь не потребовалась.

    Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

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    20 мая 2024, 05:42 • Новости дня
    Обнаружен вертолет президента Ирана

    КСИР и Красный Полумесяц сообщили о найденном вертолете президента Ирана Раиси

    Обнаружен вертолет президента Ирана
    @ MSNBC/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили Корпус стражей исламской революции и Иранское общество Красного Полумесяца. Иранский чиновник заявил, что вряд ли Раиси удалось выжить.

    Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что «вертолет найден», передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Иранские спасатели прибыли на место падения вертолета, передает RT со ссылкой на Tasnim.

    Reuters приводит слова неназванного иранского чиновника, который сообщил, что вертолет полностью сгорел. По его словам, вероятность того, что Раиси жив, низка, все пассажиры на борту вертолета считаются погибшими, передает РИА «Новости».

    Напомним, турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета.

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    19 мая 2024, 16:09 • Новости дня
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны, передает иранский государственный телеканал Press TV. В сообщении не уточняется состояние Раиси.

    По сообщениям, вертолет, перевозивший Раиси, попал в аварию, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, сообщается, что спасатели пытаются попасть к месту происшествия, но ситуация затруднена из-за плохих погодных условий.

    В воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы».

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    19 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об установленном месте падения вертолета президента страны Раиси

    Установлено точное место падения вертолета президента Ирана
    @ LiveNOW from FOX/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Получен сигнал, позволивший определить точное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

    Гализаде сообщил, что поступил «сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа». Сейчас все привлеченные к поисково-спасательной операции «направляются в район» падения вертолета. Гализаде выразил надежду, что сможет «сообщить народу хорошие новости».

    Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР направились к месту падения вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Поиски осложнены погодными условиями.

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    19 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    Летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета

    Tекст: Антон Антонов

    Имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, выходил на связь после крушения вертолета, сообщил замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.

    Сафари сообщил, что Аль-Хашему «в первое время после происшествия» дважды удалось выйти на связь. Он рассказал, что «чувствует себя плохо». При этом имам заявил, что «слышит звук машин скорой помощи», передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде заявил, что определено место падения вертолета.

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    20 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы

    Tasnim: При опознании тел погибших при аварии вертолета президента Ирана Раиси возникли проблемы

    При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы
    @ Iranian Red Crescent Society/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Как сообщил агентству Tasnim представитель Корпуса стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, работы по опознанию ведутся на месте крушения вертолета, который перевозил президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

    По его словам, некоторые тела трудно идентифицировать, передает ТАСС.

    Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    Коментарии (4)
    20 мая 2024, 07:20 • Новости дня
    Президент Ирана погиб при крушении вертолета

    Mehr: Президент Ирана и все сопровождающие погибли при крушении вертолета

    Президент Ирана погиб при крушении вертолета
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Эбрахим Раиси и все остальные члены делегации погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr.

    Как говорится в сообщении, президент Ирана Эбрахим Раиси и его сопровождение погибли при крушении вертолета на северо-западе Ирана, среди погибших значится и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, передает РИА «Новости».

    Агентство сообщило, что кроме президента Ирана и главы МИД на борту вертолета находились глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, экипаж вертолета и охранник.

    Тем временем агентство IRNA сообщает, что правительство Ирана соберется на экстренное заседание после сообщения о гибели  Раиси. Информация о точном времени проведения заседания не приводится.

    Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что нет «никаких признаков», что кому-то из пассажиров вертолета удалось выжить.

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    19 мая 2024, 19:34 • Новости дня
    Генштаб Ирана призвал задействовать силы армии и полиции для поиска вертолета Раиси

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери призвал задействовать все имеющиеся силы армии, чтобы найти вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси, сообщило агентство Fars.

    Багери также добавил, что для поиска необходимо задействовать силы КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС) и полиции. Вооруженные силы находятся в районе ЧП с вертолетом и проводят расследование, уточнил Багери, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. Позже стало известно, что экипаж вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв.

    Коментарии (13)
    20 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Синоптик заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

    Синоптик Тишковец заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси

    Синоптик заявил о «термической депрессии» в районе катастрофы вертолета Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Погода в районе авиационного происшествия на северо-западе Ирана, в результате которого произошло крушение вертолета президента ИРИ Эбрахима Раиси, была сложной и определялась «термической депрессией», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил РИА «Новости», что в районе авиакатастрофы наблюдалось «7-10 баллов верхней, средней, отдельно кучево-дождевой облачности с нижней кромкой 300-600 метров». Верхняя граница, уточнил он, доходила до девяти-десяти километров.

    «Горные вершины, сопки и перевалы закрыты облаками. Облака понижались до земли», – отметил специалист, добавив, что местами прошел ливень с грозой, в облаках наблюдалась «болтанка, электризация», а на уровне выше трех с половиной километров – обледенение.

    Видимость на фоне осадков ухудшалась до одного-трех километров, а в облаках составляла до нескольких десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 метров в секунду, в горах местами до 21 метра в секунду.

    «В нижнем пограничном слое от нуля до трех километров наблюдался сдвиг ветра – разворот по направлению со 190 на 325 градусов, скорость воздушного потока на этих высотах до 30-50 километров в час», – рассказал Тишковец, добавив, что днем температура поднималась до 23 градусов тепла, в горах – около десяти градусов, а прошлой ночью – от плюс шести до плюс 16 градусов.

    Полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются, подчеркнул специалист. «Падение атмосферного давления, обусловленное вихрями с горизонтальной осью, могло привести к завышению показаний высотомера до 30-50 метров. Таким образом, сложные метеоусловия могли стать прямой или косвенной причиной авиационной катастрофы вертолета президента Ирана Раиси», – считает Тишковец.

    Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси.

    Коментарии (7)
    20 мая 2024, 02:48 • Новости дня
    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание с участием оборонного сектора и сектора безопасности в связи с инцидентом с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси
    @ Гавриил Григоров//ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством оборонного сектора и сектора безопасности в связи с падением вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Джалали сообщил, что также присутствовал на совещании, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента Игорь Левитин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Путин, как сообщил Джалали, заявил, что Россия «опечалена катастрофой с вертолетом». Он попросил дипломата передать руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что Москва сделает все необходимое, чтобы найти вертолет.

    Российский лидер сообщил, что в Иран направят два самолета «с 50 самыми подготовленными российскими специалистами и альпинистами в полном снаряжении».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента.

    Коментарии (3)
    20 мая 2024, 08:09 • Новости дня
    Власти Ирана подтвердили гибель Раиси

    Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель президента при крушении вертолета

    Власти Ирана подтвердили гибель Раиси
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», – передает ТАСС слова иранского политика. Эта фраза произносится мусульманами после известий о смерти близкого человека.

    Публикация сопровождается хештегом с упоминанием Раиси.

    Как сообщил ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, нет «никаких признаков», что кому-то из пассажиров вертолета, на котором летел Раиси, удалось выжить.

    Коментарии (14)
    20 мая 2024, 01:00 • Новости дня
    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана

    Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей

    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана
    @ Новости ТВЦ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин распорядился направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил советник российского лидера Игорь Левитин.

    Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.

    Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».

    Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».

    Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.

    Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.

    Коментарии (5)
    20 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    На Западе назвали имя возможного преемника верховного лидера Ирана

    Politico: Смерть Раиси делает сына Хаменеи главным возможным преемником отца

    На Западе назвали имя возможного преемника верховного лидера Ирана
    @ Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным возможным преемником, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно сообщению газеты, верность Раиси руководству страны вызвала слухи о том, что он может заменить Хаменеи на посту верховного лидера Ирана, а с его смертью у многих в стране укрепится уверенность в том, что главной кандидатурой на пост Хаменеи станет его сын Моджтаба, передает ТАСС.

    По словам старшего научного сотрудника Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнама Бен Талеблу, Раиси принадлежал к тому роду людей, которых Хаменеи хочет видеть лидером Ирана. Он добавил, что смерть Раиси сужает круг возможных кандидатур в процессе выбора преемника.

    Ранее спасатели завершили поиски тел погибших при крушении вертолета в Иране. При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы.

    Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

    Коментарии (5)
    20 мая 2024, 01:52 • Новости дня
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль непублично дал понять другим странам, что «не имеет никакого отношения» к падению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили израильские СМИ.

    Публично официальные представители Израиля инцидент не комментировали, передает ТАСС со ссылкой на израильский 13-й канал.

    Напомним, радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета, сократился до 2 км.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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