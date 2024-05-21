Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.4 комментария
СМИ: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду
Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду
Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя, пишет журнал Economist.
По словам одного из украинских чиновников, Зеленский, скорее всего, понимает, что ему не передают всей правды о положении ВСУ, в связи с чем он кричит на своих генералов, пишет РИА «Новости».
Также издание подчеркивает, что в рядах ВСУ опасаются, что Киев или Вашингтон могут сдать Харьков в преддверии перемирия с Россией.
Так, многие солдаты разгневаны из-за успехов ВС России в Харьковской области, считая, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны Киева.
Ранее украинцы подвели неутешительные итоги правления Зеленского.