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    Зеленский превратился в узурпатора

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    20 мая 2024, 12:00 Мнение

    Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    21 мая президент Украины Владимир Зеленский де-юре превратится в узурпатора. 20 мая срок его президентской каденции заканчивается – инаугурация состоялась ровно пять лет назад, 20 мая 2019 года.

    Согласно Конституции Украины, президент не может осуществлять свои полномочия более пяти лет без переизбрания. Сторонники Зеленского утверждают, что во время военного положения нельзя проводить выборы президента. Они ссылаются на два украинских закона: «О правовом режиме военного положения» и Избирательный кодекс Украины. Однако нормы конституции превалируют над нормами законов. А в Конституции Украины говорится, что во время военного положения нельзя переизбирать парламент, относительно выборов президента такой нормы нет.

    На Украине действует конституция в редакции 2004 года, согласно которой эта страна является парламентско-президентской республикой. То есть главный государственный институт – это Верховная рада. Парламент назначает премьер-министра Украины и большую часть правительства, утверждает нескольких министров, предложенных президентом. В случае невозможности президентом исполнять свои полномочия, его функции переходят к председателю парламента. А полномочия президента значительно сокращены, если сравнивать с редакцией Конституции Украины от 1996 года.

    Другое дело, что в реальности, в силу сложившейся политико-коррупционной системы, основная власть на Украине все равно сосредоточена в руках президента, и в случае конфликта с парламентом президент оказывается сильнее. Яркий пример – роспуск парламента Виктором Ющенко в 2007 году по надуманной причине. Но это вызвано не правовой моделью украинского государства, а гнилой политической системой, тем, что руководители Украины всегда игнорировали законы и конституцию. После же государственного переворота 2014 года целесообразность стала главной нормой украинского права.

    Вернемся к конституции. Основной закон Украины запрещает проводить выборы парламента в период военного положения потому, что по логике именно Верховная рада является государствообразующим институтом, а не президент. Если запрещать выборы президента при военном положении, то почему можно проводить ротации в кабмине во время него? Или, может, надо запретить снимать с должностей вообще любых чиновников? Ссылаясь на военное положение, можно очень далеко зайти.

    В феврале офис Зеленского намеревался обратиться в Конституционный суд Украины (КСУ) за разъяснениями, можно ли при военном положении проводить выборы президента. Но потом об этой инициативе забыли. В ЗЕ-команде поняли, что КСУ, где немало судей, назначенных еще экс-президентом Петром Порошенко, может решить, что законных препятствий для выборов нет. Тогда Зеленский и его серый кардинал Андрей Ермак оказались бы в трудном положении. Аргументов против выборов не осталось, но и на выборы идти нельзя, так как Зеленский их, скорее всего, проиграет, особенно если его оппонентом станет экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Таким образом, с 21 мая Зеленский будет незаконным президентом, значит, и нелегитимным?

    Легитимность – достаточно сложное понятие. Конечно, в идеале любой правомочный правитель должен быть и законным. Но все же в основе понятия легитимности лежит слово «признание». То есть теоретически человек может прийти к власти путем, который противоречит действующему в государстве законодательству, но при этом в глазах народа или большой общественной группы он может быть легитимен, так как его власть признают. Однако чаще всего, если персонаж незаконно находится у власти, то добровольно его полномочия не признает никто, кроме ближайшего окружения. Для всех же остальных он узурпатор, и его власть принимают исключительно из страха.

    Тем более когда речь идет о политике, который пришел к власти после государственного переворота 2014 года. Майданный режим пришел к власти и держится у власти благодаря насилию и террору. Кроме того, законность всех правовых и политических процессов, которые происходят на Украине после февраля 2014 года, под большим вопросом, так как возвращение к редакции Конституции Украины 2004 года произошло в нарушение всех процедурных норм, предусмотренных самой конституцией, путем принятия постановления Верховной рады.

    То есть народ Украины имеет право восстать против узурпатора, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США.

    А команде Байдена в преддверии собственных выборов катаклизмы на Украине не нужны. Наоборот, демократам надо доказать, что их проект «майданная Украина» жизнеспособен. Недаром госсекретарь США Блинкен заявил, что выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся с тем, что условия позволяют. Такой неопределенный тезис каждый может трактовать, как хочет.

    Но учитывая тотальную и насильственную мобилизацию (прозванную в народе могилизацией), поражения ВСУ на фронте, ухудшение социальной и экономической ситуации, возможны восстания людей в виде многих небольших майданов, создания отрядов для сопротивления представителям ТЦК (украинские военкоматы) и полиции. Такое уже было на Украине в 1918 году, когда люди объединялись, выбирали атаманов и оказывали сопротивление солдатам гетмана Скоропадского и немцам, которые отбирали у них продовольствие. Смогут ли сейчас украинские мужчины повторить опыт предков или безропотно будут отправляться на убой ради власти узурпатора Зеленского и ради того, чтобы старик Джо Байден имел шансы второй раз стать президентом США?

    Возможно, 100 лет назад жители Украины были куда пассионарнее нынешних.

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