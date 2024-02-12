Трамп считает, что певица Свифт не должна поддерживать Байдена на президентских выборах США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее издание Politico сообщило, что Демпартия США планирует привлекать избирателей на концертах Свифт по Флориде.

По его словам, он подписал закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и всех остальных музыкальных исполнителей, а Джо Байден не сделал для Тейлор ничего и никогда не сделает, передает РИА «Новости».

Трамп добавил, что немыслимо, чтобы Свифт «поддержала жуликоватого Джо Байдена», которого экс-президент назвал худшим и самым коррумпированным президентом в истории США.

Ранее Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив.