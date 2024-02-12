Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Трамп считает, что певица Свифт не должна поддерживать Байдена на президентских выборах США
Популярная певица Тейлор Свифт не должна оказывать нынешнему президенту США Джо Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает, заявил экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп.
Ранее издание Politico сообщило, что Демпартия США планирует привлекать избирателей на концертах Свифт по Флориде.
По его словам, он подписал закон о модернизации музыки для Тейлор Свифт и всех остальных музыкальных исполнителей, а Джо Байден не сделал для Тейлор ничего и никогда не сделает, передает РИА «Новости».
Трамп добавил, что немыслимо, чтобы Свифт «поддержала жуликоватого Джо Байдена», которого экс-президент назвал худшим и самым коррумпированным президентом в истории США.
Ранее Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив.