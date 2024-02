Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив

Американист: Интервью Путина может привести к серьезному эффекту в США

Американист Дудаков: После интервью Путина Карлсону стоит ожидать усиления изоляционистских настроений в США

Tекст: Анастасия Куликова

«Западная пресса, как мы видим, зацепилась за беседу Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По первичной реакции можно сделать вывод о том, что перед рядом СМИ была поставлена задача – дискредитировать американского журналиста и попытаться выставить Россию в глазах зрителей врагом, убедить их не верить словам российского президента», – отметил американист Малек Дудаков.

Он указал в частности на публикации в западных СМИ, в которых Карлсона называют «российским пропагандистом, продвигающим нарративы Москвы». «Такая риторика объясняется страхом европейских политиков. Аудитория у Карлсона огромная. Он – самый популярный журналист в Америке, которого смотрят десятки миллионов человек. Это даже больше, чем аудитория тех же CNN, The Washington Post и The New York Times вместе взятых. На Западе не могут признать, что поездка Карлсона в Москву оказалась успешной, поэтому им остается только все «поливать грязью», – пояснил собеседник.

В западной прессе также звучит мнение, что интервью получилось «бессвязным», добавил Дудаков. «Уличить Карлсона в некомпетентности вполне укладывается в цель дискредитации. Если бы западные журналисты не обсуждали историческую справку, которую Путин предоставил Карлсону, то ухватились бы за что-нибудь другое. То есть пресса настроена критиковать все что угодно», – акцентировал американист.

При этом тот факт, что западные журналисты зацепились именно за этот момент интервью, объясняется их безграмотностью, считает политолог. «Никто не хочет погружаться в историю. Они не понимают, зачем это нужно, не понимают важности контекста, в котором разворачивается конфликт вокруг Украины», – заметил Дудаков.

«Я думаю, что интервью может привести к серьезному эффекту как в Соединенных Штатах, так и в странах Евросоюза. Общественное мнение на Западе начинает склоняться не в пользу Украины, многие республиканцы выступают против выделения новых траншей Киеву. Кроме того, в Штатах стартовала предвыборная кампания, и политики будут стремиться всячески угодить избирателям, в том числе в вопросе Украины. Так что момент для визита в Москву Карлсон выбрал удачный. Теперь стоит ожидать усиления изоляционистских настроений в США», – подчеркнул собеседник.

Напомним, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась два часа шесть минут. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. Утром в пятницу интервью только на сайте Такера Карлсона посмотрели десятки миллионов человек. Как свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics, Владимир Путин и Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях.

Интервью стало одной из главных тем в иностранных СМИ. The Wall Street Journal указывает, что беседа вышла в поворотное время. «Миллиарды долларов помощи Украине застряли из-за политического тупика в Конгрессе, а Вооруженные силы России наступают на поле боя в борьбе с украинскими войсками, которые испытывают острый недостаток боеприпасов и вооружений. <…> Интервью дало Путину шанс повысить его авторитет внутри страны и показать, что он все еще может заставить Запад слушать себя», – говорится в материале.

«Путин доминировал в разговоре, который продолжался более двух часов, утверждая, что право России на Восточную Украину уходит корнями в несколько веков... Карлсон не стал подвергать сомнению формулировки Путина», – отмечает радиостанция National Public Radio.

Аналитики журнала Rolling Stone также пишут, что Путин «контролировал тональность и темп беседы с самого начала», ощущал себя комфортно и даже подшучивал над Карлсоном. Автор публикации высказывает мнение, что Путин легко «одержал верх» над опытным журналистом. Между тем газета ВЗГЛЯД подробно объяснила, почему слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации.