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    Как американцы управляют пуском ракет с территории Украины
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    Байден ушел в джунгли Амазонии после речи на G20 (ВИДЕО)
    Эксперт объяснил существенный рост потребления шампанского в России
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России
    Италия заявила о запрете на применение своего оружия для ударов вглубь России
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    Американские наемники попали в российский список террористов
    Петиция о возвращении Британии в ЕС набрала нужное число подписей
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    21 комментарий
    19 ноября 2024, 02:50 • Новости дня

    Белый дом опроверг отказ Байдена фотографироваться с Лавровым в Бразилии

    Белый дом призвал не связывать с Лавровым отсутствие Байдена на общем снимке саммита G20 в Рио-де-Жанейро

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил Белый дом.

    «Из-за проблем с логистикой фотография была сделана заранее, до того, как прибыли все лидеры», – приводит ТАСС текст сообщения.

    По словам представителя Белого дома, данная ситуация не связана с нежеланием Байдена фотографироваться рядом с главой российского МИДа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прилетел в Бразилию из Абу-Даби, где участвовал в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

    Госдеп сообщил, что контакты главы ведомства Энтони Блинкена и министра иностранных дел России на саммите G20 в Бразилии не планируются.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
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    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западных ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжить свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может зеркально ответить на решение президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Напомним, Маск поддержал мнение о том, что «либералы любят» войну, так как она ведет к росту «большого правительства». По данным СМИ, Белый дом уже разрешил или близок к тому, чтобы разрешить применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Однако пока США не подтвердили данную информацию.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Коментарии (10)
    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

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    18 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России

    Глава МИД Нидерландов выразил сожаление о раскрытии разрешения США на удары вглубь России

    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил о сожалении в связи с утечкой информации о разрешении США наносить удары вглубь территории России тактическими баллистическими ракетами.

    Вельдкамп выразил мнение, что такое решение является адекватным ответом на присутствие в России военных из КНДР, передает ТАСС.

    Министр отметил, что предпочел бы, чтобы решение имело неожиданный эффект. Согласно его словам, Нидерланды не ограничивают использование переданного Киеву вооружения, в том числе истребителей F-16.

    Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что позиция страны по этому вопросу остается неизменной. Он подтвердил, что Париж изучал возможность одобрения ударов по российским объектам с территории Украины.

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    Напомним, США разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения президента Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Решение США о применении ракет ATACMS против России, по мнению американского журналиста Джексона Хинкла, приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского.

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    18 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России

    Володин: Разрешение США на удары вглубь России негативно повлияет на судьбу Украины

    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может быть вынуждена ответить на удары вглубь своей территории американскими ракетами применением новых систем вооружения, которые ранее не использовались для ударов по Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, Россия ответит на нанесение ударов, но каким этот ответ будет – «вопрос к Министерству обороны», написал Володин в Telegram-канале. «Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – добавил он.

    При этом, подчеркнул Володин, возможна дальнейшая эскалация конфликта. Он отметил, что расширение применения американских ракет может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Это разрешение только негативно повлияет на судьбу Украины и окончательно разрушит отношения России и США.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США одобрить нанесение ударов вглубь России является опасным и безрассудным. Также Песков заявил, что Россия считает такой шаг новым этапом вовлеченности США в конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем президент США Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

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    18 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Байден ушел в джунгли Амазонии после речи на G20

    Telegraph: Байден внезапно развернулся и ушел в джунгли после речи на берегах Амазонки

    Байден ушел в джунгли Амазонии после речи на G20
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден, находясь на трибуне перед открытием саммита G20, в ходе выступления на берегах Амазонки в Бразилии неожиданно отвернулся и направился в джунгли, сообщили СМИ.

    Как передает The Telegraph, в момент ухода Байден был одет в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки, пишет Газета.Ru. Решение президента США покинуть трибуну вызвало удивление у собравшихся.

    Саммит глав государств «Группы двадцати» открывается в Рио-де-Жанейро и пройдет 18-19 ноября, в нем примут участие лидеры крупнейших экономик мира.

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    В воскресенье Байден впервые разрешил использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Москва считает, что применение этих ракет означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине.

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    18 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Кремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России

    Песков: Россия оценила разрешение на удары ракетами ATACMS по своей территории как новый уровень угрозы

    Кремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва считает, что использование ракет ATACMS для ударов вглубь России означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что такое развитие событий изменило бы вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт, сообщает ТАСС.

    Песков также отметил, что президент России Владимир Путин уже четко сформулировал позицию по дальнобойным ударам американскими ракетами, и подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за публикациями в западной прессе по этому вопросу.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Ранее Путин выразил надежду, что Запад воспринял предупреждение о том, что дальнобойные удары вглубь России означают прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул необходимость ответных мер.

    Напомним, США впервые разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать решения Джо Байдена, включая применение ATACMS для ударов вглубь России.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

    Коментарии (12)
    18 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России, заявил глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

    На пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС Боррель подчеркнул, что это решение было обсуждено на встрече, хотя некоторые его детали остались неясными, передает ТАСС.

    «Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», – сказал Боррель.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия является опасным и безрассудным, а официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на такие удары.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 19:07 • Новости дня
    Росатом объяснил запрет поставок урана из России в США

    Росатом подтвердил правовое обоснование запрета поставок урана в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства РФ о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

    Это решение российского кабмина принято во исполнение поручения президента РФ и находится в правовом поле, говорится в заявлении госкорпорации, передает ТАСС.

    Постановление предусматривает особый порядок организации поставок российского урана в США. В то же время реализация поставок урановой продукции в другие страны продолжится на согласованных с заказчиками условиях в соответствии с национальными законодательствами.

    Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Это касается вывозов по внешнеторговым договорам с лицами, зарегистрированными в США. Исключение составляют разовые лицензии, выданные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Эти меры являются ответом на американское ограничение на 2024–2027 годы и запрет на импорт российского урана с 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты в ответ на введенные США ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. Временные ограничения могут повлиять на стабильность американского энергетического сектора и привести к росту цен на энергоносители, так как он в значительной степени зависит от российского урана.

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, такие как Индия, Иран и Китай, чтобы сохранить стратегически важные ресурсы для партнеров.

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    18 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить заморозить конфликт на Украине по линии фронта

    Эрдоган решил предложить на G20 заморозить конфликт на Украине по линии фронта

    Эрдоган решил предложить заморозить конфликт на Украине по линии фронта
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии представит план заморозки конфликта на Украине по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны под контролем международных войск, сообщает Bloomberg.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Согласно информации агентства, план предполагает отсрочку обсуждения вступления Украины в НАТО на минимум десять лет, создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там международных войск в качестве дополнительной гарантии. Также предлагается обеспечить Украину военными поставками как компенсацию за отказ от вступления в НАТО.

    Саммит G20 проходит в Бразилии с 18 по 19 ноября, Россию на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан призвал завершить конфликт на Украине с учетом ее территориальной целостности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД России предложил Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории. Путин призвал вывести украинские войска с территории Донбасса и Новороссии. Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах. Также Украина должна отказаться навсегда от намерений вступить в НАТО, а западные санкции должны быть отменены.

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    18 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести»

    Президент Венесуэлы Мадуро осудил решение Запада снять запрет на удары дальнобойным оружием вглубь России

    Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести»
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил решение США, Франции и Великобритании об использовании дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Мадуро выступил на закрытии Конгресса исторического боливарианского блока XXI века. Комментируя сообщения о том, что страны Запада разрешили своими дальнобойными ракетами «атаковать нашу сестру Россию», Мадуро сказал: «Американский империализм вошел в фазу безумия и мести».

    Мадуро также отметил, что Венесуэла поддерживает многополярный мир и стремится к освобождению Латинской Америки и Карибского бассейна от влияния американского империализма и европейских вассалов США. Президент Венесуэлы призвал защитить страну от «воинственного сумасшествия империи гринго», передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Вашингтона раскритиковали и в самих США. Так, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что «военный промышленный комплекс» пытается помешать его отцу «добиться мира и спасти жизни». А миллиардер Илон Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России.

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    18 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

    Отвечая на просьбу журналистов подтвердить соответствующую информацию, Файнер сказал, что Вашингтон неоднократно заявлял о том, что будет принимать политические решения в зависимости от ситуации на поле боя, включая обострение, «связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока информация о разрешении для Украины на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России не является полной и точной.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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