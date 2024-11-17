Лавров прибыл на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

Как сообщает «КП», скончался Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На». Ему было 57 лет. О его смерти сообщила в своем блоге жена, написав: «Лети, мое солнышко…».

Владимир Левкин стал известен благодаря участию в популярной в 90-е годы группе «На-На», однако позже он покинул коллектив, что стало началом трудного периода в его жизни. После ухода из группы Левкин столкнулся со сложностями в сольной карьере.

В жизни артиста было много испытаний, включая борьбу с онкологическим заболеванием, которое он успешно преодолел два года назад. Несмотря на здоровье и возраст, Левкин вел активный образ жизни, активно занимался спортом и посещал мероприятия. Причина смерти пока не известна.

Валерий Левкин, родившийся 6 июня 1967 года в Москве, провел часть своего детства в Потсдаме, где его отец служил. Там он начал заниматься музыкой, посещая музыкальную школу и играя на баяне, передает ТАСС. По возвращении в Москву в конце 1970-х годов Левкин освоил игру на гитаре.

После окончания школы Левкин поступил в Московский энергетический институт, но вскоре был призван в армию, где служил на Северном флоте. Здесь он активно участвовал в флотской самодеятельности, будучи солистом и гитаристом ансамбля «Горизонт». В 1989 году он стал солистом и ритм-гитаристом группы «На-на», которая в начале 1990-х годов достигла большой популярности в России. В 1998 году Левкин покинул группу и начал сольную карьеру.

В 1999 году Левкин выпустил свой первый сольный альбом «Если это любовь» и позднее продолжил выпускать музыкальные проекты. Помимо музыкальной карьеры, он вел телевизионные программы и участвовал в различных шоу. В 2024 году он снялся в 12-серийной детективной мелодраме «Гид и большие соблазны».