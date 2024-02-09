Байдена разозлил отчет о его проблемах с памятью

Tекст: Ольга Никитина

В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».

Сам Байден заявил, что считает себя «пожилым мужчиной с благими намерениями».

«Я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и снова поставил эту страну на ноги», – приводит его слова RT.

В отчете спецпрокурора также говорится, что Байден во время дачи показаний по делу о хранении секретных документов не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии. В документе сказано, что американский лидер продемонстрировал проблемы с памятью.

В частности, Байден не мог вспомнить даты начала и окончания своей работы на посту вице-президента.

Не помнил Байден и дату смерти своего сына Бо. Старший сын Байдена умер от опухоли мозга в 2015 году, передает ТАСС.

В докладе спецпрокурора Байдена описывают как «сострадательного» и «благонамеренного» пожилого человека, но вместе с тем отмечается, что его обращение с секретными бумагами представляло «серьезный риск для национальной безопасности».

Между тем с Байденом на этой неделе произошел очередной казус, когда он рассказал об общении с уже покойными европейскими лидерами.