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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    28 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    6 комментариев
    8 февраля 2024, 10:20 • Новости дня

    Захарова высмеяла «общение» Байдена с покойными европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на очередной казус с президентом США Джо Байденом, который рассказал об общении с европейскими лидерами, на тот момент уже покойными.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно по этой причине американские журналисты предпочитают «общаться с нормальным президентом, а не с медиумом».

    Напомним, Байден ранее заявил, что около трех лет назад общался с умершим на тот момент в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем. Кроме того, он рассказывал о «недавней встрече» с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

    Тем временем популярный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Оно, как ожидается, будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

    7 февраля 2024, 17:00 • Новости дня
    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Американисты: Интервью Путина Карлсону разрушит американскую пропаганду об украинском конфликте

    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Такер Карлсон в ходе интервью с Владимиром Путиным мог затронуть широкий круг вопросов, но основной упор, вероятно, был сделан на украинский конфликт. Эта тема беспокоит и американцев, ведь их налоги идут на финансирование Киева. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Дмитрий Дробницкий.

    «Ажиотаж вокруг анонса интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным понятен. Во-первых, президент России в последнее время не общался с западными журналистами, поскольку нам известны их методы склеек и монтажа интервью. Карлсон в этом плане работает иначе. Во-вторых, все ждут, что скажет российский лидер», – отметил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «В-третьих, Такер Карлсон – самый популярный журналист англосферы и голос консервативной Америки, – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. – Многие в США захотят посмотреть это интервью еще и потому, что американцы устали от той либеральной повестки, которую представляет правящая партия. Они не понимают, почему их налоги идут на финансирование Украины».

    «При этом американцы видят, что положение внутри их страны ухудшается. Об этом свидетельствует и ситуация на южной границе, и ситуация в экономике, а Конгресс и вовсе не может функционировать из-за непрекращающихся споров. Интервью Карлсона с Путиным в этом смысле станет глотком свежего воздуха», – добавил собеседник.

    «Любопытно, что у либеральных мейнстримных СМИ уже «рвет крышу», потому что они не понимают, как реагировать на анонс и на само интервью. Понятно, что сейчас звучат различные обвинения в адрес Карлсона», – указал политолог.

    По некоторым данным, общение президента с американским журналистом продлилось два часа. Межуев не исключает, что в интервью обсуждались отношения Москвы и Вашингтона. «Путин, вероятно, подробно описал позицию нашей страны в украинском конфликте, причины кризиса, а также рассказал о сорванных стамбульских переговорах. Это, конечно, не на руку администрации Джо Байдена. Не исключаю, что после выхода интервью претензии противников помощи Киеву начнут звучат в Соединенных Штатах громче», – предположил собеседник.

    В то же время Дробницкий ожидает роста антивоенных настроений в США. «Впрочем, демонстраций за мир в стиле 1960-х – 1970-х годов после интервью не последует. На мой взгляд, у американцев есть другие проблемы, по которым массовые выступления более вероятны, – это, например, вопрос по южной границе. Вместе с тем стоит ожидать, что администрация Байдена попытается любыми способами заблокировать интервью с Путиным. Это также станет проверкой на вшивость Илона Маска, который заверил, что видео будет доступно к просмотру в его соцсети», – указал американист.

    Карлсону же вряд ли будут грозить какие-то серьезные последствия в США, считает Борис Межуев. «Журналист и так не сотрудничает ни с одним американским изданием. Я напомню, что ранее его уволили с Fox News. Поэтому потеря работы Карлсону не грозит. Для ареста не найдется весомых оснований. Обвинения в шпионаже, работе на противника в данном случае выглядят неоправданными. Журналист, записывая интервью, выполнял свою работу, а в США существует поправка о свободе слова», – пояснил он. При этом собеседник допускает, что может последовать травля Карлсона.

    Во вторник американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) видеообращение, в котором заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Журналист объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт постепенно «меняет весь мир».

    По словам Карлсона, администрация Джо Байдена пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

    Журналист сообщил, что его команда сама оплатила поездку и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». «Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим США», – сказал журналист. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

    Интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования». Интервью также будет опубликовано в соцсети X. Как сообщил журналист, Илон Маск заверил его, что оно «не будет скрыто или заблокировано».

    В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту. Дмитрий Песков объяснил, что глава России дал интервью именно Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.

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    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    7 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    Фотографии с Карлсоном в «Ашане» стали распространять пользователи Сети. Очевидцы рассказали, что журналист осмотрел продуктовые полки и затем сфотографировал их. Как сообщают «Известия», предполагается, что он таким образом продемонстрирует западной аудитории уровень жизни в России на фоне санкций.

    Также жители Москвы в соцсетях сообщили, что Карлсон самостоятельно сделал заказ в заведении сети «Вкусно и точка» на Киевской.

    Ранее сообщалось, что западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону. Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

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    7 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»

    Журналист Такер Карлсон причислен к базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон уже числится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», там публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

    Уточняется, что Карлсону приписывается «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией», передает ТАСС.

    Западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону.

    Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (26)
    7 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от западных СМИ

    Представитель Кремля Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, однако она отличается от западных СМИ

    Песков: Карлсон занимает проамериканскую позицию, но она отличается от западных СМИ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Такер Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция журналиста отличается от остальных – она не является ни пророссийской, ни проукраинской, она, скорее, проамериканская, однако контрастно отличается от позиции англосаксонских СМИ, передает ТАСС.

    Песков при этом добавил, что журналист не делился своими впечатлениями после беседы с Путиным. Также он отказался комментировать заявленное Карлсоном намерение взять интервью и президента Украины Владимира Зеленского.

    «Это уже дело киевского режима. Они много дают интервью», – резюмировал представитель Кремля.

    Ранее Песков предупредил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону являются фейками.

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    7 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Западные журналисты позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные журналисты посетовали на то, что президент Владимир Путин согласился на интервью только лишь с Такером Карлсоном, тогда как они направляют множество аналогичных запросов, но получают отказы.

    Так, журналист Би-би-си Стив Розенберг на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что направил Кремлю «несколько запросов» на интервью с Путиным за последние 18 месяцев, но ответ был отрицательным.

    В свою очередь ведущая CNN Кристиан Аманпур заявила, что «не один год» продолжает запрашивать интервью с Путиным, передает ТАСС.

    В Кремле отметили ранее, что Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ.

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    7 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    Назван день публикации интервью Путина Карлсону

    WSJ: Интервью Путина американскому журналисту Карлсону могут опубликовать 8 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина популярному американскому журналисту Такеру Карлсону, как ожидается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля, сообщили СМИ.

    В сообщении The Wall Street Journal говорится, что запись появится в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), а также на портале TuckerCarlson.com.

    Сроки публикации изданию назвали «люди, знакомые с этим вопросом», передает «Газета.Ru».

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».

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    7 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    Кремль подтвердил интервью Путина Карлсону

    Песков: Карлсон действительно взял интервью у Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у российского лидера Владимира Путина, подтвердили в Кремле.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента с журналистом была личной. Интервью выйдет по мере готовности, передает ТАСС его слова.

    При этом Песков уточнил, что Карлсон не делился своими впечатлениями от этой беседы. «Я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть. Я все-таки пресс-секретарь Путина», – передает ТАСС слова представителя Кремля в ответ на вопрос о мнении Карлсона относительно причин конфликта на Украине.

    Песков добавил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону являются фейками.

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    7 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    В Кремле назвали фейком опубликованные выдержки якобы из интервью Путина Карлсону

    Представитель Кремля Песков назвал фейком опубликованные выдержки якобы из интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Появление выдержек из якобы стенограммы интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону являются фейками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речь идет об абсолютных фейках, а будет таких фейков еще больше, передает ТАСС.

    «К ним надо соответствующим образом относиться», – подчеркнул он.

    Напомним, ожидается, что интервью Путина Карлсону будет опубликовано 8 февраля.

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».


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    7 февраля 2024, 12:45 • Новости дня
    Маск потребовал ареста для поддержавших репрессии против Карлсона

    Маск потребовал арестовать поддержавших репрессии против Карлсона из-за его визита в Москву

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что тех, кто поддержал репрессии в отношении приехавшего в Москву журналиста Такера Карлсона, следует арестовать.

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отреагировал на публикацию консервативного блогера Яна Чонга, который предположил, что Карлсон может пострадать из-за требований ряда американских политиков арестовать его из-за визита в Россию.

    «Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», – передает ТАСС ответ Маска.

    По информации американских СМИ, интервью российского лидера Владимира Путина Карлсону, как ожидается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля.

    Блогер и журналист из США Алекс Джонс назвал это интервью «попыткой остановить третью мировую войну».

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    8 февраля 2024, 08:26 • Новости дня
    Байден заявил о «беседе» с покойным канцлером Германии

    Президент США Байден заявил, что недавно «беседовал» с покойным канцлером Германии Колем

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден в ходе предвыборного мероприятия в Лас-Вегасе (штат Невада) заявил, что около трех лет назад общался с умершим на тот момент в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем.

    По его словам, Коль сказал Байдену, чтобы тот взял в руки газету The Times, где написано, что около 1 тыс. людей выломали двери в британском парламенте и убили нескольких человек по пути внутрь, чтобы не допустить премьер-министра до исполнения обязанностей, передает ТАСС.

    Пресс-пул Белого дома при этом уточняет, что речь шла о встрече лидеров стран Группы семи в 2021 году в Британии.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. Летом 2022 года он упал с велосипеда. В октябре лидер США после выступления не смог сразу найти собственное место на сцене, вынудив помощников искать ему стул.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.

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    8 февраля 2024, 09:42 • Новости дня
    Такер Карлсон покинул Россию

    Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, покинул Россию.

    В соцсетях появилось фото Карлсона на ночном авиарейсе Москва – Белград, передает ТАСС.

    Ранее Карлсон сообщил, что интервью с российским лидером будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 08:41 • Новости дня
    Пушков: Республиканцы почувствовали запах крови и хотят снести Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Республиканцы в преддверии ноябрьских выборов президента США ощутили «запах крови» и теперь решительно настроены на то, чтобы «снести» Джо Байдена и провести в Белый дом своего кандидата, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Он написал в своем Telegram-канале о том, что законопроект о поддержке Украины в увязке с помощью Израилю, Тайваню и финансированием укрепления южной границы США провалился в американском Сенате, набрав только 48 голосов из 60 необходимых. А причина, как пояснил российский сенатор, в том, что за данную инициативу не стали голосовать республиканцы, которые призывают рассматривать каждый из вопросов по отдельности.

    Наиболее радикальная часть республиканцев, по словам Пушкова, уже «из принципа» топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект. Республиканцы, по его словам, хотят показать свою силу и в то же время слабость действующего президента США.

    «В этой ситуации затея администрации Байдена с выделением 61 млрд долларов для Украины (…) выглядит обреченной», – заключил Пушков.

    Напомним, проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.

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    8 февраля 2024, 01:35 • Новости дня
    США депортировали в Россию обвиняемого по делу об эксплуатации детей

    США депортировали в Россию разыскиваемого за эксплуатацию детей Игоря Лекомцева

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданина России Игоря Лекомцева, которого объявили в розыск за эксплуатацию детей, депортировали из США, сообщила Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности штатов.

    Депортация состоялась 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Службы.

    Отмечается, что Лекомцев прибыл в США в апреле 2017 года по туристической визе и был арестован в июле 2020 году.

    Издание «МВД Медиа» отмечает, что в июле 2014 года на территории города Тюмени Лекомцев совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Потерпевшим стал девятилетний мальчик.

    Ранее сообщалось, что в Кирове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой.

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    7 февраля 2024, 21:45 • Новости дня
    США пообещали помогать Украине вне зависимости от отставки Залужного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона окажет поддержку киевскому режиму вне зависимости от перестановок в руководстве Украины и в руководстве украинской армии, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Вашингтон продолжит поддержку Киева и украинских военных, решения относительно личного состава украинской армии принимают не США, заявил Салливан, комментируя сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, передает ТАСС.

    Он добавил, что такие вопросы решаются не в Вашингтоне и не в Брюсселе.

    Ранее СМИ сообщали, что замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд поехала на Украину из-за опасений, что Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского.

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