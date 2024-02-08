  • Новость часаТакер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    26 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    30 комментариев
    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    7 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен

    ТАСС: Визит Путина в Турцию отложен

    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен, об этом сообщила журналист газеты Hurriyet и обозреватель телеканала CNN-Turk Ханде Фырат, а также источник российских СМИ.

    Как сообщил дипломатический источник ТАСС, визит отложен. Подробности пока неизвестны.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

    Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    7 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»

    Журналист Такер Карлсон причислен к базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон уже числится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», там публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

    Уточняется, что Карлсону приписывается «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией», передает ТАСС.

    Западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону.

    Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (26)
    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    @ Richard Drew/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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    7 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России

    Политолог Ципис: Публичная позиция посла Израиля в России Симоны Гальперин устраивает Тель-Авив

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В заявлениях Гальперин имеется предвзятость к России, однако за последнее время отношения Тель-Авива и Москвы действительно ухудшились. Тем не менее, стороны имеют все шансы на то, чтобы сохранить связи на приемлемом уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин была вызвана в МИД из-за ее высказываний в интервью.

    «Дипломат – лицо, крайне зажатое нормами протокола. Он не может выражать личный взгляд на международные события. Его слова всегда будут восприниматься как официальная позиция страны, интересы которой этот человек представляет. Поэтому высказывания Гальперин стоит воспринимать как мнение Тель-Авива», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Стоит обратить внимание на то, что наше руководство давно выражало настороженность по поводу отношений России и Ирана, а переговоры Москвы с членами ХАМАС неоднократно критиковались и до ее заявлений. Однако в интервью заметна предвзятость Гальперин к РФ. Данный факт может негативно отразиться на том, как она будет исполнять свои дипломатические обязанности», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тот факт, что МИД Израиля не стал отзывать своего посла для консультаций, говорит о том, что ее позиция более-менее устраивает Тель-Авив. Не думаю, что это существенно отразится на связях двух стран. Наш диалог переживает не лучшие времена. За последнее время эти отношения несколько ухудшились», – акцентирует он.

    «Однако Россия и Израиль имеют все шансы на то, чтобы сохранить контакты на приемлемом уровне. Стороны до сих пор стараются уважительно относиться друг к другу. Более того, Тель-Авив, в отличие от западных стран, не стремится полностью обрывать все связи с Москвой. Это важные моменты, которые свидетельствуют о возможности преодоления имеющихся противоречий», – резюмирует Ципис.

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. Как сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов, данное решение было принято в связи с негативной реакцией Москвы на «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» действий РФ, высказанные ею в интервью изданию «Коммерсант».

    По ее мнению, руководство России не поняло, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Гальперин указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС до сих пор не внесен властями страны в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что от России «не слышно ни слова осуждения в СБ ООН» в отношении «Хезболлы» и хуситов, которые «препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу». По ее мнению, все это указывает на то, что Москва, «сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу» Тель-Авива против терроризма.

    «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», – указала она. Гальперин посетовала и на то, что «международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ». Дипломат подчеркнула, что намерена обсуждать это с российскими коллегами.

    Разговор Гальперин с представителями МИД продлился более полутора часов. В ведомстве заявления посла Израиля назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

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    7 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Западные журналисты позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные журналисты посетовали на то, что президент Владимир Путин согласился на интервью только лишь с Такером Карлсоном, тогда как они направляют множество аналогичных запросов, но получают отказы.

    Так, журналист Би-би-си Стив Розенберг на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что направил Кремлю «несколько запросов» на интервью с Путиным за последние 18 месяцев, но ответ был отрицательным.

    В свою очередь ведущая CNN Кристиан Аманпур заявила, что «не один год» продолжает запрашивать интервью с Путиным, передает ТАСС.

    В Кремле отметили ранее, что Карлсон занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она также отличается от западных СМИ.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2024, 09:33 • Новости дня
    Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

    Такер Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Владимиром Путиным

    Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон не считает, что из-за интервью с российским лидером Владимиром Путиным должен испытывать чувство вины.

    Карлсон заявил каналу «Рен ТВ», что любит Америку и не считает, что предал ее.

    Напомним, публикация Карлсона об интервью с Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

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    7 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    Назван день публикации интервью Путина Карлсону

    WSJ: Интервью Путина американскому журналисту Карлсону могут опубликовать 8 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина популярному американскому журналисту Такеру Карлсону, как ожидается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля, сообщили СМИ.

    В сообщении The Wall Street Journal говорится, что запись появится в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), а также на портале TuckerCarlson.com.

    Сроки публикации изданию назвали «люди, знакомые с этим вопросом», передает «Газета.Ru».

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».

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    7 февраля 2024, 23:24 • Новости дня
    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса

    «Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ольга», вызвавшего сильный снегопад в Москве

    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское космическое агентство обнародовало спутниковый снимок циклона «Ольга», который в среду, 7 февраля, вызвал сильный снегопад в Москве и Подмосковье.

    Снимок сделан российским аппаратом «Метеор-М», сообщает РИА «Новости». 

    Отмечается, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.


    По прогнозам синоптиков, к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров.

    Аналогичный уровень осадков был зафикисрован последний раз в 1999 году.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей. Массовое ДТП произошло в подмосковном Ступине на 86 километре трассы М-4 «Дон». В результате один человек погиб.



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    7 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью экс-президента Чили

    Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью экс-президента Чили Пиньеры

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с трагической гибелью экс-главы республики Себастьяна Пиньеры.

    «Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внес значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Экс-лидер Чили погиб в результате падения вертолета в озеро на юге страны. На борту находились четыре человека, но все, кроме Пиньеры, выжили, передает ТАСС.

    Накануне Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями лесных пожаров.

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    7 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    В Кремле назвали фейком опубликованные выдержки якобы из интервью Путина Карлсону

    Представитель Кремля Песков назвал фейком опубликованные выдержки якобы из интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Появление выдержек из якобы стенограммы интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону являются фейками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речь идет об абсолютных фейках, а будет таких фейков еще больше, передает ТАСС.

    «К ним надо соответствующим образом относиться», – подчеркнул он.

    Напомним, ожидается, что интервью Путина Карлсону будет опубликовано 8 февраля.

    Ранее блогер и журналист из США Алекс Джонс сообщил, что интервью Карлсона с Путиным длилось два часа. Он назвал его «попыткой остановить третью мировую войну».


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    7 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени

    Политолог Гагарин: Санкции и уход западных компаний позволили российскому бизнесу выйти из тени

    Политолог: Уход западных компаний вывел российский бизнес из тени
    @ ZAM-Photography/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Санкции привели к тому, что в России сформировалась новая схема взаимодействия власти, бизнеса и общества, которая делает экономику страны суверенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Анатолий Гагарин. Напомним, с 6 по 15 февраля в Москве проходит «Неделя российского бизнеса».

    «Изначально санкции были рассчитаны на снижение темпов развития отечественной экономики. Однако те, кто вводил против нас ограничения, просчитались. Благодаря независимой политике, проводимой Владимиром Путиным, наша страна смогла преодолеть испытания. Мы показали, что являемся суверенным государством, которое не зависит от Запада», – сказал Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Сейчас наша финансовая система перестроилась. Руководством страны был выбран экономический темп, ориентированный на наши собственные возможности. Кроме того, Москва налаживает связи с другими государствами, которые могут считаться добросовестными партнерами. Все это привело к тому, что бизнес смог положиться на государство. Это позволило отечественным компаниям успешно развиваться в условиях санкций», – подчеркивает он.

    «Еще одним позитивным фактором для российского бизнеса стал уход многих западных компаний с нашего рынка. Раньше отечественные предприниматели находились в тени своих зарубежных коллег, теперь для наших фирм открылось множество новых возможностей для развития. Фактически, сегодня мы выстраиваем суверенную экономику, которая может сама себя обеспечивать», – отмечает собеседник.

    «Государство, в свою очередь, оказывает предпринимателям системную поддержку. В частности, вводятся меры по развитию фирм в малых городах, продлен срок уплаты налогов по упрощенной схеме, сохраняется мораторий на проведение проверок. Все это формирует новую схему взаимодействия между властью, компаниями и обществом, а также способствует развитию социально ответственного бизнеса», – акцентирует эксперт.

    «В течении 2024 года следует ожидать дальнейшего развития нашего бизнеса. В скором времени мы, вероятно, увидим увеличение импортозамещения, совершенствование финансовой системы, цифровизацию экономики, а также усиление взаимодействия государства и отечественных предпринимателей со странами БРИКС», – резюмировал Гагарин.

    Напомним, с 6 по 15 февраля 2024 года под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве проходит традиционная «Неделя российского бизнеса» (НРБ), сообщается на сайте объединения. В ходе нее обычно формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и частных компаний.

    Важнейшим событием «Недели российского бизнеса» традиционно станет съезд РСПП. Основные темы для обсуждения: ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 год, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении.

    В частности, на съезде планируется обсудить вопросы повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры и другие важные для делового сообщества темы.

    В рамках съезда РСПП планируется подвести итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Награда была учреждена с целью содействия развитию ответственной деловой практики, повышения информационной открытости бизнеса на основе публичной нефинансовой отчетности, а также укрепления его репутации, сообщается на сайте объединения.

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    7 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    Кремль подтвердил интервью Путина Карлсону

    Песков: Карлсон действительно взял интервью у Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у российского лидера Владимира Путина, подтвердили в Кремле.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча президента с журналистом была личной. Интервью выйдет по мере готовности, передает ТАСС его слова.

    При этом Песков уточнил, что Карлсон не делился своими впечатлениями от этой беседы. «Я не являюсь пресс-секретарем Карлсона, не хотел бы им быть. Я все-таки пресс-секретарь Путина», – передает ТАСС слова представителя Кремля в ответ на вопрос о мнении Карлсона относительно причин конфликта на Украине.

    Песков добавил, что появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону являются фейками.

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    7 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Уволенный из армии США за наркоманию наемник ликвидирован на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ликвидировали в зоне специальной военной операции 35-летнего американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса, который воевал в рядах ВСУ с сентября прошлого года.

    О ликвидации Бауэрсокса сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, передает «Российская газета». Наемник служил в 505-м батальоне 37-й бригады морской пехоты ВСУ, был специалистом по обслуживанию ЗРК Patriot. По данным канала, наемник погиб 3 декабря под Крынками в результате удара российских войск по его подразделению.

    Отмечается, что Бауэрсокс ранее служил в армии США, но был уволен из-за пристрастия к алкоголю и наркотиками.

    В конце января в ходе российских ударов по Харькову была поражена база иностранных наемников.

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    7 февраля 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об индексации соцвыплат для 20 млн россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индексация социальных выплат затронула уже 20 млн россиян, всего увеличено более 40 различных выплат, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    «С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    В частности, до 630 тыс. рублей увеличен материнский капитал на первого ребенка и до 833 тыс. рублей – на второго, добавил президент. Кроме того, на 7,5% вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров, отметил Путин. Средний размер пенсии составил 23,4 тыс. рублей.

    Также с 1 января на 7,5% увеличен прожиточный минимум, максимальный размер пособия составил 14,9 тыс. рублей. На 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 19 242 рублей.

    С 1 февраля 2024 года на 7,4% по фактической инфляции проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.

    Также увеличен материнский капитал: максимальный размер выплаты на второго и последующих детей составил 833 тыс. рублей (+57,4 тыс. рублей), на первого ребенка – 630,4 тыс. рублей (+43,4 тыс. рублей). Доплата за второго ребенка, если сертификат на первого уже получен, выросла на 14 тыс. рублей, до 202,6 тыс. рублей.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как повышение МРОТ скажется на доходах россиян.

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