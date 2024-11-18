Байден ушел в джунгли после речи в Амазонии

  • Новость часаСийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент Абхазии: «Точка невозврата не пройдена»
    Дуда обвинил Шольца в попытках договориться с Россией о запуске «Северного потока»
    Поврежден подводный кабель между Финляндией и Германией вдоль «Северного потока»
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России
    Ландсбергис: Разрешение Киеву на удары вглубь России пока не уточнено
    Дуда обвинил Шольца в попытке восстановить связи с Россией
    Абхазские власти и оппозиция решили возобновить переговоры
    Минобороны Германии: У Киева нет дальнобойного оружия из Берлина
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    0 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    16 комментариев
    18 ноября 2024, 18:02 • Новости дня

    Байден ушел в джунгли после речи в Амазонии

    Telegraph: Байден внезапно развернулся и ушел в джунгли после речи на берегах Амазонки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден, находясь на трибуне перед открытием саммита G20, в ходе выступления на берегах Амазонки в Бразилии неожиданно отвернулся и направился в джунгли, сообщили СМИ.

    Как передает The Telegraph, в момент ухода Байден был одет в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки, пишет Газета.Ru.

    Решение президента США покинуть трибуну вызвало удивление у собравшихся, но позже стало известно, что Байден, возможно, намеренно ушел в джунгли для участия в фотосессии участников саммита. Такое действие могло быть задумано в качестве символического жеста, чтобы привлечь внимание к проблеме деградации лесов, вызванной изменением климата.

    Саммит глав государств «Группы двадцати» открывается в Рио-де-Жанейро и пройдет 18-19 ноября, в нем примут участие лидеры крупнейших экономик мира.

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    В воскресенье Байден впервые разрешил использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Москва считает, что применение этих ракет означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    25 комментариев

    Коментарии (51)
    17 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

    Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Дональда Трампа, заявил политолог Федор Лукьянов. Также он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

    Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

    В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

    Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    25 комментариев

    Коментарии (15)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

    Коментарии (24)
    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    25 комментариев

    Коментарии (14)
    17 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни Киев собирается нанести удары вглубь территории России дальнобойным оружием, вероятно, ракетами ATACMS, сообщило Reuters.

    «Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    При этом, согласно информации Bloomberg, Вашингтон, вероятно, не удовлетворит все запросы Киева на использование этих ракет.

    В администрации президента США Джо Байдена некоторые чиновники выражают опасения по поводу возможного ответа Москвы на использование Украиной американских ракет, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Несмотря на это, часть официальных лиц в США считает, что опасения по поводу реакции Москвы преувеличены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации New York Times, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западными дальнобойными ракетами как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

    Коментарии (19)
    17 ноября 2024, 23:13 • Новости дня
    США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России

    Байден и Пентагон не стали комментировать сообщения о согласии на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Вашингтон разрешил наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    Байден, находясь в Бразилии на саммите G20, сделал публичное заявление о необходимости защиты лесов Амазонии. При этом в своем выступлении он не упомянул тему ударов ATACMS по России, передает РИА «Новости».

    Пресс-пул Белого дома отметил, что Байден «в конце своего выступления не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», передает ТАСС.

    В свою очередь, в Пентагоне на соответствующий вопрос об ATACMS ответили: «На данный момент мы отказываемся от комментариев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил Киеву удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS, при этом Украина планирует нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Коментарии (12)
    17 ноября 2024, 03:01 • Новости дня
    США и Китай условились контролировать ИИ в ядерной сфере

    Лидеры КНР и США договорились о необходимости контроля человека над ИИ в ядерной сфере

    США и Китай условились контролировать ИИ в ядерной сфере
    @ Kurt Amthor/ Imagebroker/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    На встрече в Лиме лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием.

    Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, лидеры обоих государств, согласились с необходимостью сохранять контроль человека над решением о применении ядерного оружия, передает ТАСС.

    «США и КНР впервые выступили с таким заявлением», – подчеркнул Салливан.

    Он также отметил, что во время переговоров с китайским лидером президент Байден высказался за сохранение военного диалога с КНР и после скорой смены власти в Вашингтоне. При этом американский президент не передавал Си Цзиньпину никаких посланий от Дональда Трампа.

    До этого сообщалось, что Байден встретился с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде призвали Киев быть осторожнее с решением Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Депутат Рады Гончаренко предупредил Украину о рисках решения Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с сообщениями о согласии президента США Джо Байдена на удары вглубь территории России ракетами ATACMS Киеву нужно помнить, что скоро к власти в США придет администрация Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат выразил мнение, что Киев должен учитывать возможное различие в подходах между действующей администрацией и будущим президентом США. «Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными», – заявил он. По его мнению, в противном случае «будет беда», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что Байден таким образом пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    Представитель переходной команды Трампа заявил о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 01:27 • Новости дня
    Bloomberg заявило о «близости» США к отмене ряда запретов на удары по России

    Bloomberg заявило о «близости» США к снятию части ограничений на удары западным оружием по России

    Bloomberg заявило о «близости» США к отмене ряда запретов на удары по России
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «близки к принятию окончательного решения о снятии некоторых ограничений» на удары по военным целям в России западным оружием, пишет Bloomberg. Формулировки Bloomberg по данной теме отличаются от тех, что приводит New York Times, которая заявила, что США уже дали соответствующие разрешения.

    Как пишет Bloomberg, «если решение будет одобрено», снятие ограничений коснется сначала Курской области России, где якобы действуют северокорейские войска. Однако, пишет Bloomberg, разрешение на удары по России, «если оно будет получено», вряд ли «зайдет так далеко, как просит Украина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Вашингтон «разрешил использовать» американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Ни США, ни Украина пока не подтвердили эту информацию.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 05:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Сдерживание Китая обречено на провал

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил Байдену о неразумности сдерживания Китая на встрече в рамках АТЭС

    Tекст: Максим Попов

    На встрече в Лиме председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сдерживание Китая со стороны США обречено на провал и призвал к сотрудничеству, чтобы избежать новой холодной войны и совместно противостоять глобальным вызовам.

    На встрече в Лиме председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что сдерживание Китая является неразумным шагом и обречено на провал, сообщило РИА «Новости». Глава Китая подчеркнул, что новая холодная война не должна начаться и не может быть выиграна. Он заявил: «Сдерживание Китая – это неразумно, неприемлемо и обречено на провал».

    Си Цзиньпин также отметил, что человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, а соперничество крупных держав не должно становиться фоном эпохи. По его словам, «только посредством сплочения и сотрудничества можно преодолеть текущие трудности».

    Кроме того, председатель КНР акцентировал внимание на важности китайско-американских отношений, назвав их важнейшими двусторонними отношениями в мире. Он подчеркнул, что стабильное развитие этих связей влияет не только на народы двух стран, но и на судьбу всего человечества.

    До этого Пекин обозначил красные линии в отношениях с США.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 04:40 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал не допустить хаоса на Корейском полуострове

    Глава КНР заявил о недопущении хаоса и угроз безопасности Китая на Корейском полуострове

    Tекст: Максим Попов

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с Джо Байденом, что Китай не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове, подчеркнув важность стратегической безопасности страны.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом, которая прошла на полях саммита АТЭС в Лиме, подчеркнул важность стратегической безопасности Китая, сообщило ТАСС.

    Он заявил, что Китай не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как стратегическая безопасность и основные интересы страны оказываются под угрозой.

    «Китай не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове и не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как стратегическая безопасность и основные интересы Китая находятся под угрозой», – заявил Си Цзиньпин.

    Также глава КНР подчеркнул, что Пекин всегда держит свое слово, но, если США постоянно будут говорить одно, а делать другое, это нанесет вред имиджу США и подорвет взаимное доверие между двумя странами.

    Ранее Китай заявил о недопустимости сепаратизма на Тайване.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 01:41 • Новости дня
    Байден и Си Цзиньпин договорились предотвращать гипотетический конфликт

    Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили предотвращение конфликта между США и КНР

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества.

    Байден подчеркнул, что отношения между двумя странами должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и Китай являются важнейшими партнерами на международной арене, и их взаимодействие может влиять на глобальную обстановку. Байден подчеркнул, что ответственность за предотвращение конфликта лежит на обеих странах, и выразил уверенность, что за последние годы они продемонстрировали, что такое взаимодействие возможно.

    Сообщается, что в ходе встречи лидеры обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая ситуацию вокруг украинского кризиса и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Байден отметил прогресс в сотрудничестве по вопросам искусственного интеллекта и борьбы с наркотиками.

    Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 03:42 • Новости дня
    Байден и Си Цзиньпин подняли вопрос о китайском кибершпионаже в США

    США и Китай обсудили обвинения в масштабной кампании китайского кибершпионажа

    Tекст: Максим Попов

    На встрече с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин обсудил обвинения в масштабной кампании кибершпионажа, направленной на американские телекоммуникации.

    Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, на встрече президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались обвинения в адрес Китая в кибершпионаже, передает ТАСС. «Вопрос о взломе американских телекоммуникаций действительно поднимался. Я не собираюсь публично говорить о том, что было сказано», – сказал он.

    Официальные лица США, включая ФБР и Агентство по кибербезопасности, ранее заявили о выявлении масштабной кампании кибершпионажа. Обвинения касаются сбора данных о звонках и сообщениях американских политических деятелей, в том числе Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

    Китайские власти традиционно отвергают подобные обвинения, утверждая, что США сами вовлечены в кибератаки.

    Напомним, ранее лидеры Китая и США договорились о необходимости контроля человека над ИИ в ядерной сфере.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 01:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа

    Си Цзиньпин выразил готовность к сотрудничеству с администрацией Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к взаимодействию с администрацией избранного президента США Дональда Трампа на встрече с действующим президентом Джо Байденом.

    В ходе встречи, которая состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, Си Цзиньпин отметил, что Китай остается приверженным цели сохранения «здоровых и стабильных» отношений с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    «Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы ... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», – заявил Си.

    Напомним, ранее сообщалось, что возможное назначение сенатора Марко Рубио на пост Госсекретаря обещает жесткую политику США по отношению к Китаю.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 04:16 • Новости дня
    Китай заявил о недопустимости сепаратизма на Тайване

    Си Цзиньпин заявил о несовместимости сепаратизма на Тайване с миром в Тайваньском проливе

    Tекст: Максим Попов

    Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.

    На встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сепаратистская деятельность тайваньских сторонников независимости угрожает стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Глава Китая подчеркнул, если США стремятся к сохранению мира в Тайваньском проливе, то должны проявлять осторожность в подходе к тайваньскому вопросу.

    Си Цзиньпин также призвал американскую сторону выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая, чтобы избежать дестабилизации региона. По его словам, четкая позиция США в этом вопросе будет способствовать сохранению стабильности в Тайваньском проливе.

    Кроме того, председатель Китая выразил надежду на продолжение диалога и сотрудничества с американской администрацией для обеспечения мира и процветания на международной арене.

    Вместе с тем Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает односторонние действия по изменению статус-кво по Тайваню. По его словам, США продолжают неизменно придерживаться политики «одного Китая», которая основана на американском законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести гарантиях Вашингтона Тайбэю.

    Байден также заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование всех разногласий между КНР и Тайванем.

    Напомним, в конце октября Китай оставил производителя дронов из США без аккумуляторов из-за поставок БПЛА Тайваню.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин поручил продлить действие нулевого НДС для отелей
    Германия оставила без изменений решение о поставках Taurus Украине
    Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
    Работу московской школы приостановили из-за кишечной инфекции
    Москвичам разрешили выращивать цветы в палисадниках
    В Китае запретили перевозить растительное масло в бензовозах
    В Роскосмосе рассказали, когда МКС можно будет увидеть в небе над Москвой

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Президент Абхазии: «Точка невозврата не пройдена»

    Протесты в Абхазии привели к захвату оппозицией комплекса правительственных зданий и переезду президента из столицы в его родовое село. В интервью газете ВЗГЛЯД глава республики Аслан Бжания рассказал, каким он видит выход из политического кризиса и насколько власти и протестующие настроены на дружбу и сотрудничество с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............