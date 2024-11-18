Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.0 комментариев
Байден ушел в джунгли после речи в Амазонии
Telegraph: Байден внезапно развернулся и ушел в джунгли после речи на берегах Амазонки
Президент США Джо Байден, находясь на трибуне перед открытием саммита G20, в ходе выступления на берегах Амазонки в Бразилии неожиданно отвернулся и направился в джунгли, сообщили СМИ.
Как передает The Telegraph, в момент ухода Байден был одет в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки, пишет Газета.Ru.
Решение президента США покинуть трибуну вызвало удивление у собравшихся, но позже стало известно, что Байден, возможно, намеренно ушел в джунгли для участия в фотосессии участников саммита. Такое действие могло быть задумано в качестве символического жеста, чтобы привлечь внимание к проблеме деградации лесов, вызванной изменением климата.
Саммит глав государств «Группы двадцати» открывается в Рио-де-Жанейро и пройдет 18-19 ноября, в нем примут участие лидеры крупнейших экономик мира.
Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.
В воскресенье Байден впервые разрешил использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Москва считает, что применение этих ракет означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине.