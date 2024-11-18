Байден ушел в джунгли после речи в Амазонии

Telegraph: Байден внезапно развернулся и ушел в джунгли после речи на берегах Амазонки

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает The Telegraph, в момент ухода Байден был одет в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки, пишет Газета.Ru.

Решение президента США покинуть трибуну вызвало удивление у собравшихся, но позже стало известно, что Байден, возможно, намеренно ушел в джунгли для участия в фотосессии участников саммита. Такое действие могло быть задумано в качестве символического жеста, чтобы привлечь внимание к проблеме деградации лесов, вызванной изменением климата.

Саммит глав государств «Группы двадцати» открывается в Рио-де-Жанейро и пройдет 18-19 ноября, в нем примут участие лидеры крупнейших экономик мира.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

В воскресенье Байден впервые разрешил использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Москва считает, что применение этих ракет означало бы новый этап вовлеченности США в конфликт на Украине.