В Турции связали гибель Раиси с борьбой за власть в Иране

Hurriyet: Гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечает издание, в Иране идет борьба за власть в религиозном руководстве в связи с преклонным возрастом действующего верховного лидера Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

Раиси был одним из самых сильных кандидатов на пост, который занимает Али Хаменеи, при этом группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, хочет видеть на этом посту Моджтабу Хаменеи, говорится в материале.

Газета указывает, что министр иностранных дел Хосейн Абдоллахиан был одним из кандидатов в президенты после Раиси, и покушение на него было бы вдвойне выгодно его организаторам.

Hurriyet также обращает внимание на то, почему президенту Ирана был выделен вертолет с недостаточным оборудованием, в то время как два других вертолета смогли вылететь. Как пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви, устройство ELT, устанавливаемое на военных и гражданских самолетах и вертолетах, позволяет отслеживать передвижение в воздухе, но и является обязательным, но его не было на вертолете, в котором летел Раиси.

Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.