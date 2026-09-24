Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Лавров и вице-премьер Иордании обсудили ближневосточный кризис в ООН
Лавров и вице-премьер Иордании ас-Сафади обсудили ближневосточный кризис в ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади провели переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.
Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. В российском Министерстве иностранных дел сообщили подробности состоявшегося диалога.
«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на последствия беспрецедентной военной эскалации на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана», – рассказали на Смоленской площади. Дипломаты также уделили внимание ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Кроме того, участники переговоров затронули темы двустороннего сотрудничества. Стороны рассмотрели приоритетные задачи развития традиционно дружественных связей между Россией и Иорданией.
Особое внимание было уделено итогам 7-го заседания межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, которое прошло в Москве 9-10 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми.
На полях Генеральной ассамблеи ООН российский министр обсудил кризис на Ближнем Востоке с главой МИД Египта Бадром Абдельати.
В 2024 году руководители внешнеполитических ведомств России и Иордании призвали к скорейшему прекращению огня в секторе Газа.