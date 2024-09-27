И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.9 комментариев
Лавров и глава МИД Иордании призвали к прекращению огня в Газе
Лавров и глава МИД Иордании ас-Сафади призвали прекратить огонь в Газе и перейти к дипломатии
Сергей Лавров и Айман ас-Сафади подчеркнули важность завершения огня в Газе и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло на встрече в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сергей Лавров и Айман ас-Сафади на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ключевые вопросы ближневосточной повестки дня, сообщает ТАСС. В центре внимания была продолжающаяся эскалация палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
Министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло согласно решениям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо ситуации в Газе, Лавров и ас-Сафади обсудили урегулирование кризисов в Ливане и Сирии. Они отметили совпадение или близость подходов России и Иордании к решению этих вопросов. Основное внимание было уделено неукоснительному соблюдению норм международного права с учетом интересов всех вовлеченных сторон.
Министры также уделили внимание развитию российско-иорданских отношений, которые традиционно являются дружественными. Среди обсуждаемых тем были приоритетные задачи поступательного развития двустороннего сотрудничества в различных областях.
Ранее сообщалось, что израильский авиаудар по школе в Газе унес жизни 20 человек.