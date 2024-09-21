Израильский авиаудар по школе в Газе унес жизни 20 человек

Safa: Израиль нанес удар по школе в Газе, погибли 20 человек

По информации палестинского агентства Safa, в городе Газа на юго-востоке, произошел удар израильской авиации, в результате которого погибли не менее 20 человек, сообщает ТАСС. Атака была направлена на школу Аз-Зейтун, где укрывались перемещенные лица. Это событие произошло в субботу утром и стало частью продолжающегося конфликта в регионе.

Эскалация противостояния началась 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы палестинской группировки ХАМАС проникли в израильские приграничные районы, где напали на мирных жителей и военных, взяли более 200 заложников. В результате этих атак погибло около 1,2 тыс. человек.

В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи», которая предполагает удары по гражданским объектам в секторе Газа. Были введены меры полной блокады анклава: остановлены поставки воды, электричества, топлива и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших превысило 41 тыс. человек, а количество пострадавших составило более 95 тыс.

Конфликт привел к фактическому разделению сектора Газа на южную и северную части. Израильская армия проводит наземную операцию в районе Рафаха, который является одним из последних оплотов ХАМАС. На фоне этих событий МИД России призвал к прекращению боевых действий и предложил урегулирование на основе формулы СБ ООН, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года.

Отметим, в США считают возможным начало полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением «Хезболла», но ее еще можно избежать. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с заявлением о катастрофических последствиях возможной военной операции Израиля в Ливане на полях IV Евразийского женского форума, отметив необходимость избежать такого сценария.