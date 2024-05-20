Российские войска выработали новую штурмовую практику

Tекст: Алексей Анпилогов

Происходящее в зоне спецоперации каждый день подтверждает старую истину – земля не освобождена окончательно от противника, пока на нее не ступила нога российского пехотинца. Такими бойцами, ведущими наступательный бой на первой линии соприкосновения, являются члены особых подразделений, призванных занимать опорные пункты противника. Это специально подготовленная и особым образом вооруженная пехота – штурмовики.



История штурмовых групп



Впервые штурмовые группы появились в германской императорской армии на заключительном этапе Первой мировой как один из ответов на позиционный тупик «окопной войны». В состав штурмовых групп набирались наиболее опытные и подготовленные пехотинцы, а их вооружение было самым современным для начала ХХ века: автоматическое оружие и гранаты. Именно эти части позволили Германии достичь прогресса в момент весеннего наступления 1918 года, также известного как «Битва Кайзера».



Успех немецких штурмовых групп во многом определялся использованием тактики инфильтрации. Штурмовики скрытно сосредотачивались в небольшой зоне прорыва и при первой возможности прорывали фронт, проникали в тыл противника. Там они атаковали штабы, артиллерию и склады снабжения, стараясь быстро захватить территорию и расстроить вражеские порядки.





Эта тактика получила свое развитие в следующей, Второй мировой войне. В штурмовые группы, помимо стрелков и саперов, стали включать огнеметчиков и одно-два легких орудия для стрельбы прямой наводкой. Советская армия для ведения масштабных городских боев ввела ротацию штурмовиков – состав подразделения разделялся на штурмующие группы, группы закрепления и резерв.



Во время второй чеченской кампании Российская армия активно использовала бронетехнику для огневой поддержки штурмов. При обнаружении занятого боевиками строения пехота проводила зачистку во взаимодействии с танками и БМП, работающими прямой наводкой. При обнаружении квартиры, занятой противником, танк выступал «снайперской винтовкой калибра 125 мм», способной быстро подавить сопротивление.

Новая штурмовая практика



В условиях СВО практика применения штурмовых групп претерпела существенные изменения. Главной особенностью современного поля боя стала его полная «прозрачность». Попытка скрытно сконцентрировать штурмовую пехоту, бронегруппу прорыва или же артиллерию поддержки сразу выявляется противником – главным образом с помощью БПЛА, а также наземными камерами, тепловизорами и другими средствами разведки. Поэтому поддержка штурмовиков с помощью бронетехники или артиллерии осложнена. Как следствие, современные штурмовики стали использовать принципиально новые методы и средства прорыва.

Сегодня в ходе СВО применяется несколько основных тактических приемов. Эти приемы в какой-то мере сродни тактике инфильтрации штурмовиков начала XX века, однако базируются на новом технологическом уровне.

Во-первых, началось использование роботизированных ударных наземных комплексов. К тому, что беспилотники завоевали господство в воздухе, уже все привыкли, но теперь становится все больше примеров использования наземных безэкипажных систем. Прежде всего они применяются во время штурмов, чтобы минимизировать потери личного состава.



На прошедшей недавно встрече президента России Владимира Путина с командирами участвующих в СВО подразделений был упомянут наземный роботизированный комплекс «Курьер». Фактически это дистанционно управляемый мини-танк, оснащенный автоматическим гранатометом АГС-17.

«Применение такой техники именно в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь военнослужащим. Также на эту технику возможно устанавливать различное легкое вооружение именно для штурмовых действий», – доложил Верховному главнокомандующему командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Ринат Халиков.



Сообщалось и о других подобных системах: например, наземной роботизированной платформе БР-2. Комплекс используется для штурмовых операций и может оснащаться различными системами вооружений: автоматом или пулеметом Калашникова, гранатометом и противотанковым управляемым ракетным комплексом.



Во-вторых, использование скоростных вездеходов, багги и мотоциклов. Чем быстрее используемая для штурмовой работы техника, тем сложнее ее поразить противнику. Еще в 2023 году Минобороны демонстрировало подготовку бойцов, использующих специальные мотовездеходы. Неоднократно в кадр попадали быстроходные багги, незаменимые для скоростного передвижения по пересеченной местности.



Минобороны рассказывало и об использовании в ходе боевых действий мотоциклов. Свежий пример использования такого подхода был продемонстрирован батальоном луганских штурмовиков «Заря», который применял скоростные мотоциклы для штурма вражеских позиций. После артиллерийского обстрела опорника противника к нему на большой скорости выдвинулись штурмовые группы на мотоциклах. Не будучи обнаруженными, они спешились недалеко от цели и провели успешную атаку.



В-третьих, применяются новые способы повышения защищенности техники, особенно от БПЛА противника. Как хорошо заметно на обнародованной Минобороны видеозаписи штурма опорного пункта ВСУ на окраине Часова Яра, штурмовые группы передвигаются на боевых машинах десанта, оснащенных специальным навесом, «второй крышей». Перед нами противодронный навес, защищающий бронетехнику от ударов вражеских дронов-камикадзе.



В частности, на начальном этапе штурма Красногоровки был впервые применен танк Т-72Б3 с огромным противодронным козырьком, защищающим машину со всех сторон и получившим прозвище «Царь-мангал».

Западные эксперты признают, что оснащенный таким образом танк «эффективно используется для разминирования и прокладывания пути штурмовым колоннам».

Фактически перед нами неуязвимая для вражеских беспилотников бронированная «черепаха», позволяющая обезопасить танк на поле боя до момента, когда он выйдет в нужную точку – и поразит своей пушкой укрепления противника. Да, габаритный навес ограничивает и маневр, и подвижность танка, однако для поддержки такого рода штурмовых действий оба эти качества бронетехники не имеют существенного значения.



Другим способом защиты штурмовой бронетехники от БПЛА противника является использование средств фронтовой РЭБ. В частности, Минобороны сообщало об успешных испытаниях таких систем военнослужащими Южной группировки войск в зоне спецоперации.



Как происходит штурм



Моменту непосредственного сближения штурмовых групп с противником предшествует напряженная командная работа, длительные тренировки, отработка межвидового взаимодействия.

«Чтобы допустить бойца на штурм, нужно минимум три месяца подготовки, включая медицинскую, стрелковую, физическую –

каждое качество нужно отточить до совершенства», – говорит командир штурмового взвода с позывным «Гавз».



Штурмовые группы никогда не действуют в одиночку, в отрыве от других подразделений. Сначала позиции ВСУ детально разведываются путем наблюдения БПЛА с воздуха и разведки боем. По обнаруженным целям осуществляются артиллерийские налеты. Ключевые и наиболее защищенные узлы обороны поражаются с помощью авиабомб ФАБ и ОДАБ с УМПК.

Выявляются наиболее слабые точки обороны противника – чтобы сконцентрировать штурмовой натиск именно здесь.

Грамотный выбор направлений главного удара позволяет занимать и блокировать ключевые опорные пункты противника и заставлять его отводить войска под угрозой полного окружения.

Непосредственно штурмовая операция начинается с отвлекающих маневров и ударов. Как правило, в них участвуют относительно небольшие группы бойцов. Вот как описывает Минобороны пример подобной слаженной работы штурмовых групп: «Пока пулеметчик плотным огнем отвлекает на себя основное внимание, снайпер может спокойно работать по целям, оставаясь незамеченным». Активно применяется маскировка (в частности, дымовая завеса), позволяющая скрывать концентрацию ударных групп от беспилотников противника.

Для удара на главном направлении используются наиболее мотивированные бойцы с максимально возможной индивидуальной защитой, экипировкой и вооружением. Ключевым условием эффективности штурмовых групп остается взаимодействие с танками. «В отличие от артиллерии, мы можем стрелять точнее и быстрее... Во время штурма, когда наша артиллерия молчит, мы прикрываем штурмовиков своим огнем», – говорит танкист с позывным «Музыка». Все это время поле боя контролируется с воздуха БПЛА разведки – с тем, чтобы при необходимости внести коррективы в атаку.



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Эти системы вооружений и тактика позволяют ВС РФ вести успешные штурмовые действия даже при численном превосходстве противника. Штурмовые группы заходят в тыл противника, занимают вражеский укрепрайон и затем расширяют зоны влияния и контроля.



Продвижение штурмовиков в ходе СВО не является столь быстрым, как прорывы танковых клиньев во времена Великой Отечественной. Однако сам факт того, что все последнее время российские Вооруженные силы ведут успешное наступление, а ВСУ вынуждены отступать, доказывает эффективность действий российских штурмовых групп в их современном виде.