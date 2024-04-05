Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Как Российская армия будет освобождать Часов Яр
Передовые российские части вышли на окраины Часова Яра – важного стратегического населенного пункта, за которым открывается дорога на Краматорск, Славянск и Константиновку. Даже ВСУ признали «очень сложную ситуацию» под Часовым Яром. Насколько это все важно, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким способом его будет освобождать Российская армия?
Главное, что нужно знать о Часовом Яре, – там родился Иосиф Давыдович Кобзон. Правда, с 2014 года все упоминания о великом советском певце были в его родном городе стерты, хотя в прошлые годы он активно помогал рабочему городку. Каким-то чудом сохранились памятники Ленину, воинам-интернационалистам, и у проходной градообразующего огнеупорного завода стоит Орджоникидзе. Других достопримечательностей там нет.
Городское поселение начали строить еще при Джоне Хьюзе возле карьеров с глиной, а при советской власти построили самый большой в мире завод по производству огнеупорного кирпича, которым обеспечивались все стройки Донбасса. В лучшие времена там жили примерно 24 тыс. человек.
Сейчас город представляет из себя мощный укрепрайон ВСУ. Это последний такой оборонительный узел на пути к агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка. Дальше в степи траншей нет и зацепиться практически не за что. А это делает Часов Яр стратегически важной позицией весенней кампании.
География Часова Яра и возможный план штурма города
Постройка ВСУ укреплений в Часовом Яре началась в июле-августе 2022 года, но «по остаточному принципу», поскольку тогда город считался сугубо тыловым. Часов Яр все это время использовался как транспортно-логистический узел для группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре. С их освобождением российскими войсками Часов Яр стал превращаться в прифронтовую позицию. Это сложный город и по географии, и по рельефу. Большая его часть расположена на возвышенности.
Канал «Северский Донец – Донбасс», построенный в 1950-е годы, пересекает город с севера на юг, в результате чего микрорайон «Квартал» оказался как бы вынесен на восточный берег. Город преимущественно малоэтажный с протяженным частным сектором. Несколько улиц в центре у горсовета и разрушенного Дома культуры имеют относительно высотную застройку (в основном пятиэтажки и несколько домов «сталинской» постройки).
Самый многоэтажный микрорайон – это микрорайон «Канал» на восточном берегу. Эта особенность сделала девятиэтажки «Канала» (он же мкр. «Новый», поскольку строился уже в брежневское время для рабочих нового завода «Гидрожелезобетон») удобной позицией и опорой как для обороны города, так и для огневой поддержки его штурма.
Кроме того, Часов Яр разбивается на части несколькими лесами. Особенно выделяется так называемый Немецкий лес и его восточная часть – урочище Ступки, которые окаймляют Часов Яр с юга и юго-востока. Это важная позиция, поскольку в лесу русло канала уведено под землю в трубу. Следовательно, оно удобно для преодоления рубежа канала.
Второй участок, где канал также уложен в подземную трубу, расположен симметрично первому, то есть севернее города в районе села Калиновка. Эта позиция также представляется перспективной для преодоления канала. Такая конфигурация (две перспективные фланговые позиции и в центре мкр. «Канал» как опора для движения) определяет и возможный план штурма, который развивается уже сейчас.
Воды в самом канале полноценно нет с 2014 года. По сути, это заросшая глубокая канава, но и в таком виде это серьезная преграда наподобие рва вокруг средневекового замка. Канал обложен особым типом железобетона, ширина его по поверхности от 30 до 40 метров, на дне от двух до четырех, а глубина от шести до аж 30 метров (трапеция). Без воды это типичное противотанковое заграждение. С водой – тем более.
В городе несколько промзон, в частности градообразующий Часовоярский огнеупорный комбинат, ремонтный завод и территория бывшего завода «Гидрожелезобетон», который в свое время был построен для нужд канала. Степень оборонительной устойчивости данных позиций сложно установить. Известно, что там, в отличие от Артемовска, Соледара и Авдеевки, нет подземных бункеров.
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С севера к городской застройке примыкают бывшие глиняные карьеры, среди которых выделяется шахта «Северная». Это тоже неприятные препятствия. С другой стороны, в районе «Северной» есть несколько высот и терриконов, занятие которых может облегчить продвижение по центру. Противник оборудовал позиции и на правом берегу канала, и на северном участке перед Калиновкой.
Микрорайон «Канал» на данный момент открыт для наступления с трех сторон. Передовые группы российских войск уже в него заходят, но пока в основном он подвергается ударами артиллерии и авиации. Там не осталось жителей, практически все многоэтажки серьезно пострадали. Но там сохраняются отдельные позиции противника, к тому же туда отошли части ВСУ, отступившие из предпольных траншей и из леса вокруг. Но это вопрос времени – на зачистку мкр. «Канал» может уйти пара дней, после чего центральная позиция для продвижения вглубь города будет подготовлена.
Кто защищает Часов Яр
Противник имеет в Часовом Яре группировку кратно меньшую тем, с которыми ВС РФ сталкивались в Артемовске и Авдеевке. Ориентировочно она оценивается в две неполные бригады. В основном эти части расположены в траншеях и опорниках по руслу канала – основной линии обороны. Части, находившиеся в передовых траншеях, отошли в «Канал». Линия траншей вдоль канала оборудована грамотно с учетом рельефа и с несколькими вынесенными вперед опорниками наподобие сторожевых башен, а Калиновка на севере и гидроузел на юге дополнительно окружены опорниками.
Учитывая стратегическую ценность Часова Яра, противник будет оборонять эту позицию до последнего.
Разговоры о возможной быстрой сдаче Часова Яра носят деморализующий характер. Противник последние две недели пытается спешно перебрасывать в город подкрепления и проводить ротации. Кроме того, ВСУ сохраняют возможность массово использовать дроны, что сильно мешает пехотному продвижению.
Кто будет освобождать Часов Яр
На Часов Яр наступает группировка ВС РФ, состоящая в основном из десантников. На центральном участке в районе мкр. «Канал» работает 98-я ивановская дивизия. Именно ивановские десантники сейчас опрокинули предпольные укрепления противника и вышли на окраины мкр. «Канал». Рядом с ними двигается 331-й костромской полк ВДВ. Костромские десантники зачистили леса, двигаясь на запад от села Красное (Ивановское), и также подошли к «Каналу» с юга. На южном фланге 11-я десантно-штурмовая бригада из Улан-Удэ к утру пятницы рывком вышла через урочище Ступки непосредственно к каналу примерно в том месте, где он уходит в подземную трубу.
Продвижение на южном фланге идет заметно быстрее, поскольку там вплоть до линии траншей у канала не было более никаких преград. На севере же сохраняются позиции противника в районе Калиновки.
При этом уже несколько раз десантникам удавались неожиданные рывки, которые изначально были похожи на разведку боем, а на практике превращались в полноценные прорывы. Кроме того, противник совершенно не держит линию в лесах, что, возможно, связано со скоростью продвижения российских десантников.
Однако без контроля за всеми высотами на флангах, селом Калиновка и обоими «наземными» переходами через канал нет смысла говорить о «заходе в город» или каком-то контроле города российскими войсками. Даже полная зачистка мкр. «Канал» будет осложнена без полного контроля над флангами. Грубо говоря, вся операция по освобождению Часова Яра в ближайшее время будет зависеть именно от фланговых продвижений в Немецком лесу на юге и на Калиновку на севере.
Скорее всего, в ближайшее время темп продвижения российских десантников после недавних быстрых рывков замедлится. Это естественно, поскольку после любого прорыва надо зафиксировать его результат. Одновременно много сил артиллерии и авиации будет тратиться на перекрытие каналов снабжения гарнизона Часова Яра.
Самой слабой позицией обороны ВСУ выглядит южная линия у подземной части канала. Это очень небольшой участок, буквально 150–200 метров. Прорыв на этом участке обеспечит серьезный успех для освобождения города в целом.
С другой стороны, давление на противника может оказываться равномерно, что представляется идеальным вариантом. В конце концов, командование ВС РФ разумно сохраняет определенный «туман войны». Важно не бежать впереди событий, заранее объявляя о занятии Часова Яра. До этого еще далеко, и это очень тяжелая работа, на которую и отряжены десантники.