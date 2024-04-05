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    5 апреля 2024, 17:20 • Общество

    Как Российская армия будет освобождать Часов Яр

    Как Российская армия будет освобождать Часов Яр
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Передовые российские части вышли на окраины Часова Яра – важного стратегического населенного пункта, за которым открывается дорога на Краматорск, Славянск и Константиновку. Даже ВСУ признали «очень сложную ситуацию» под Часовым Яром. Насколько это все важно, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким способом его будет освобождать Российская армия?

    Главное, что нужно знать о Часовом Яре, – там родился Иосиф Давыдович Кобзон. Правда, с 2014 года все упоминания о великом советском певце были в его родном городе стерты, хотя в прошлые годы он активно помогал рабочему городку. Каким-то чудом сохранились памятники Ленину, воинам-интернационалистам, и у проходной градообразующего огнеупорного завода стоит Орджоникидзе. Других достопримечательностей там нет.

    Городское поселение начали строить еще при Джоне Хьюзе возле карьеров с глиной, а при советской власти построили самый большой в мире завод по производству огнеупорного кирпича, которым обеспечивались все стройки Донбасса. В лучшие времена там жили примерно 24 тыс. человек.

    Сейчас город представляет из себя мощный укрепрайон ВСУ. Это последний такой оборонительный узел на пути к агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка. Дальше в степи траншей нет и зацепиться практически не за что. А это делает Часов Яр стратегически важной позицией весенней кампании.

    География Часова Яра и возможный план штурма города

    Постройка ВСУ укреплений в Часовом Яре началась в июле-августе 2022 года, но «по остаточному принципу», поскольку тогда город считался сугубо тыловым. Часов Яр все это время использовался как транспортно-логистический узел для группировки ВСУ в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре. С их освобождением российскими войсками Часов Яр стал превращаться в прифронтовую позицию. Это сложный город и по географии, и по рельефу. Большая его часть расположена на возвышенности.

    Канал «Северский Донец – Донбасс», построенный в 1950-е годы, пересекает город с севера на юг, в результате чего микрорайон «Квартал» оказался как бы вынесен на восточный берег. Город преимущественно малоэтажный с протяженным частным сектором. Несколько улиц в центре у горсовета и разрушенного Дома культуры имеют относительно высотную застройку (в основном пятиэтажки и несколько домов «сталинской» постройки).

    Самый многоэтажный микрорайон – это микрорайон «Канал» на восточном берегу. Эта особенность сделала девятиэтажки «Канала» (он же мкр. «Новый», поскольку строился уже в брежневское время для рабочих нового завода «Гидрожелезобетон») удобной позицией и опорой как для обороны города, так и для огневой поддержки его штурма.

    Кроме того, Часов Яр разбивается на части несколькими лесами. Особенно выделяется так называемый Немецкий лес и его восточная часть – урочище Ступки, которые окаймляют Часов Яр с юга и юго-востока. Это важная позиция, поскольку в лесу русло канала уведено под землю в трубу. Следовательно, оно удобно для преодоления рубежа канала.

    Второй участок, где канал также уложен в подземную трубу, расположен симметрично первому, то есть севернее города в районе села Калиновка. Эта позиция также представляется перспективной для преодоления канала. Такая конфигурация (две перспективные фланговые позиции и в центре мкр. «Канал» как опора для движения) определяет и возможный план штурма, который развивается уже сейчас.

    Воды в самом канале полноценно нет с 2014 года. По сути, это заросшая глубокая канава, но и в таком виде это серьезная преграда наподобие рва вокруг средневекового замка. Канал обложен особым типом железобетона, ширина его по поверхности от 30 до 40 метров, на дне от двух до четырех, а глубина от шести до аж 30 метров (трапеция). Без воды это типичное противотанковое заграждение. С водой – тем более.

    В городе несколько промзон, в частности градообразующий Часовоярский огнеупорный комбинат, ремонтный завод и территория бывшего завода «Гидрожелезобетон», который в свое время был построен для нужд канала. Степень оборонительной устойчивости данных позиций сложно установить. Известно, что там, в отличие от Артемовска, Соледара и Авдеевки, нет подземных бункеров.

    С севера к городской застройке примыкают бывшие глиняные карьеры, среди которых выделяется шахта «Северная». Это тоже неприятные препятствия. С другой стороны, в районе «Северной» есть несколько высот и терриконов, занятие которых может облегчить продвижение по центру. Противник оборудовал позиции и на правом берегу канала, и на северном участке перед Калиновкой.

    Микрорайон «Канал» на данный момент открыт для наступления с трех сторон. Передовые группы российских войск уже в него заходят, но пока в основном он подвергается ударами артиллерии и авиации. Там не осталось жителей, практически все многоэтажки серьезно пострадали. Но там сохраняются отдельные позиции противника, к тому же туда отошли части ВСУ, отступившие из предпольных траншей и из леса вокруг. Но это вопрос времени – на зачистку мкр. «Канал» может уйти пара дней, после чего центральная позиция для продвижения вглубь города будет подготовлена.

    Кто защищает Часов Яр

    Противник имеет в Часовом Яре группировку кратно меньшую тем, с которыми ВС РФ сталкивались в Артемовске и Авдеевке. Ориентировочно она оценивается в две неполные бригады. В основном эти части расположены в траншеях и опорниках по руслу канала – основной линии обороны. Части, находившиеся в передовых траншеях, отошли в «Канал». Линия траншей вдоль канала оборудована грамотно с учетом рельефа и с несколькими вынесенными вперед опорниками наподобие сторожевых башен, а Калиновка на севере и гидроузел на юге дополнительно окружены опорниками.

    Учитывая стратегическую ценность Часова Яра, противник будет оборонять эту позицию до последнего.

    Разговоры о возможной быстрой сдаче Часова Яра носят деморализующий характер. Противник последние две недели пытается спешно перебрасывать в город подкрепления и проводить ротации. Кроме того, ВСУ сохраняют возможность массово использовать дроны, что сильно мешает пехотному продвижению.

    Кто будет освобождать Часов Яр

    На Часов Яр наступает группировка ВС РФ, состоящая в основном из десантников. На центральном участке в районе мкр. «Канал» работает 98-я ивановская дивизия. Именно ивановские десантники сейчас опрокинули предпольные укрепления противника и вышли на окраины мкр. «Канал». Рядом с ними двигается 331-й костромской полк ВДВ. Костромские десантники зачистили леса, двигаясь на запад от села Красное (Ивановское), и также подошли к «Каналу» с юга. На южном фланге 11-я десантно-штурмовая бригада из Улан-Удэ к утру пятницы рывком вышла через урочище Ступки непосредственно к каналу примерно в том месте, где он уходит в подземную трубу.

    Продвижение на южном фланге идет заметно быстрее, поскольку там вплоть до линии траншей у канала не было более никаких преград. На севере же сохраняются позиции противника в районе Калиновки.

    При этом уже несколько раз десантникам удавались неожиданные рывки, которые изначально были похожи на разведку боем, а на практике превращались в полноценные прорывы. Кроме того, противник совершенно не держит линию в лесах, что, возможно, связано со скоростью продвижения российских десантников.

    Однако без контроля за всеми высотами на флангах, селом Калиновка и обоими «наземными» переходами через канал нет смысла говорить о «заходе в город» или каком-то контроле города российскими войсками. Даже полная зачистка мкр. «Канал» будет осложнена без полного контроля над флангами. Грубо говоря, вся операция по освобождению Часова Яра в ближайшее время будет зависеть именно от фланговых продвижений в Немецком лесу на юге и на Калиновку на севере.

    Скорее всего, в ближайшее время темп продвижения российских десантников после недавних быстрых рывков замедлится. Это естественно, поскольку после любого прорыва надо зафиксировать его результат. Одновременно много сил артиллерии и авиации будет тратиться на перекрытие каналов снабжения гарнизона Часова Яра.

    Самой слабой позицией обороны ВСУ выглядит южная линия у подземной части канала. Это очень небольшой участок, буквально 150–200 метров. Прорыв на этом участке обеспечит серьезный успех для освобождения города в целом.

    С другой стороны, давление на противника может оказываться равномерно, что представляется идеальным вариантом. В конце концов, командование ВС РФ разумно сохраняет определенный «туман войны». Важно не бежать впереди событий, заранее объявляя о занятии Часова Яра. До этого еще далеко, и это очень тяжелая работа, на которую и отряжены десантники.

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