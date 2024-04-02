  • Новость часаВоенный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
    Украинские БПЛА впервые атаковали Татарстан
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    Армия Армении обстреляла позиции Азербайджана в Нахичевани
    Захарова объяснила, зачем Западу нужна была кровавая инсценировка в Буче
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 11:34 • Общество

    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Правда и победа
    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Tекст: Алексей Анпилогов

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего?

    Российской ПВО пришлось бороться в ходе спецоперации с огромным количеством разнообразных воздушных целей. С украинской стороны были применены все современные ударные средства: боевые самолеты и вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, реактивные снаряды систем залпового огня и созданные на их основе планирующие бомбы малого диаметра, планирующие авиабомбы и, наконец, огромное количество беспилотников самых различных типов.

    Фактически против российской системы ПВО был задействован весь доступный «воздушно-наступательный» потенциал западного блока. Однако на пути этого ударного оружия встали российские зенитно-ракетные комплексы и система ПВО в целом.

    Текущие результаты деятельности ПВО ВС РФ подвел Верховный главнокомандующий. «Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО», – заявил Владимир Путин. Впечатляет и общее количество уничтоженных вражеских целей. По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, только за 2023 год российскими средствами ПВО было уничтожено свыше 6,3 тыс. воздушных целей противника, в том числе более 4,6 тыс. БПЛА и более 100 управляемых авиационных ракет Scalp/Storm Shadow. Кроме того, было уничтожено 90 противорадиолокационных ракет HARM и 30 ракет оперативно-тактических комплексов «Точка-У», а также более 1,4 тыс. снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Советский фундамент

    Высокая эффективность отечественной ПВО возникла как итог последовательного развития сначала советской, а потом российской военной школы. В силу оборонительной доктрины нашей страны системам противовоздушной обороны всегда уделялось приоритетное значение.

    Страна десятилетиями готовилась отражать массированный удар стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет.

    При этом советский подход всегда опирался именно на наземные комплексы ПВО, в отличие от западных военных доктрин, которые рассматривали в качестве главной компоненты ПВО фронтовую истребительную авиацию.

    Советской школе ПВО по праву есть чем гордиться. Тут и первый эффективный перехват высотного самолета-разведчика (ЗРК С-75, сбит самолет U-2, май 1960 года), и первое массовое применение в ходе боевых действий ПЗРК («Стрела-2», арабо-израильская «война на истощение», 1969 год). Советские системы ПВО оставались наиболее мощными и совершенными в мире на протяжении всей холодной войны – с 1945 по 1991 год. Именно унаследованный от СССР потенциал систем ПВО до сих пор играет в том числе на стороне Украины.

    Учения и модернизация

    Былой опыт и теория нуждаются в постоянном подкреплении текущей практикой. В войсках ПВО неоднократно проходили масштабные учения, в ходе которых отрабатывалось отражение массированных ударов разнотипных целей. Именно с этим боевым расчетам и пришлось столкнуться в ходе спецоперации на Украине.

    В частности, на таких учениях была отработана практика стрельбы комплексов С-300В «Антей» и С-300 «Фаворит» по сверхзвуковым, а комплексов С-400 «Триумф» – по гиперзвуковым целям. Несмотря на кажущуюся избыточность такого рода учений (у Украины не было и нет гиперзвукового оружия), они сыграли крайне важную роль. Тем проще было боевым расчетам впоследствии работать при перехвате украинских оперативно-тактических ракет «Точка-У» и «Гром», равно как и американских ATACMS, которые на заключительном участке траектории движутся со скоростями, превышающими три скорости звука (более 1000 м/c).


    В последние годы С-300 и С-400 были значительно модернизированы и после такой модернизации отправлялись в войска. Затем уже в ходе украинской спецоперации они отлично зарекомендовали себя и в случае перехвата низколетящих скоростных малозаметных целей – таких как крылатые ракеты семейства Scalp/Storm Shadow. Попытки ВСУ прорвать с помощью этих ракет оборону Крымского полуострова не увенчались весомым успехом – попадания по целям на полуострове носили единичный характер. Крымский мост также оказался прикрыт системами российской ПВО.

    Был модернизирован и зенитный пушечно-ракетный комплекс «Бук». В результате он смог практически сразу, еще летом 2022 года, обеспечить высокую эффективность перехвата снарядов американских РСЗО М142 HIMARS / М270 MRLS. А ведь ВСУ и их западные кураторы считали HIMARS оружием, способным резко изменить баланс сил на поле боя и обеспечить решительное преимущество для Украины.

    Испытание Сирией

    Еще одним фактором, который обеспечил превосходство российской системы ПВО над украинскими ударными инструментами, стал боевой опыт, накопленный ВС РФ после 1991 года. В этом смысле поворотным моментом оказалась сирийская кампания, стартовавшая в 2015 году.

    Сирийский конфликт относительно небольшого масштаба позволил России всерьез подготовиться к более интенсивным боевым действиям. «Где еще можно проверить оружие? На войне. Как бы мы ни хотели, но госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания – это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там», – говорил в этой связи министр обороны Сергей Шойгу.

    Именно Сирия впервые поставила перед российскими войсками ПВО задачу борьбы с воздушными целями нового типа, для поражения которых традиционные зенитно-ракетные комплексы изначально не предназначены.

    Речь идет о беспилотниках, снарядах РСЗО и схожих с ними по категории целей планирующими авиабомбами (например, французского семейства AASM Hammer) и планирующими бомбами малого диаметра наземного базирования (GLSDB), запускаемыми из систем РСЗО. Эти средства поражения оказались для российской ПВО одним из наиболее сложных вызовов.

    Особенно значимой школой в этом смысле стало регулярное отражение атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим – именно с этим, только в гораздо более серьезном масштабе, российским войскам пришлось столкнуться позднее, во время украинской спецоперации. Высокую результативность при борьбе с беспилотниками показали зенитные комплексы «Тор-М2» и особенно «Панцирь-С». Данный ЗРК по итогам сирийской кампании тоже был значительно модернизирован, в первую очередь с целью борьбы с беспилотниками.

    Будущее российской ПВО

    Сегодня зенитно-ракетная и пушечная техника российских войск ПВО в полном объеме соответствует заложенным в нее тактико-техническим требованиям. Боевые расчеты получили такой колоссальный боевой опыт, который невозможно было бы приобрести с помощью учений любой интенсивности.

    Тем не менее поле боя продолжает меняться. Все большую часть воздушных целей составляют небольшие тактические дроны FPV-класса, для которых даже ЗРК «Панцирь-С» выглядит избыточным.

    Ударные средства, с одной стороны, уменьшаются, но, с другой – увеличивается их количество. Появляются рои дронов, беспилотники-камикадзе и целые классы других подобных машин. А значит, на первые роли начинают выходить новые системы ПВО, которые разрабатываются российским ВПК.

    Основным средством ПВО в текущем году становятся специальные средства электронной борьбы, противодронные ружья и ряд других систем ближнего действия. Уже представлены специализированные отечественные средства уничтожения автономных дронов-камикадзе, работающих в составе роя, без внешнего управления. Российская конструкторская и военная мысль сосредотачивается на создании и применении систем ПВО «переднего края». Они должны экономически оправданно и технически эффективно бороться с дронами тактического звена – и продолжить российскую традицию лучших в мире систем ПВО.

    Главное
    CNN: Киев с союзниками планируют атаки дронов на объекты в России
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    ДНР: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ
    Южная Корея ввела санкции против России из-за КНДР
    Роскосмос опубликовал фото моста в Балтиморе после столкновения с судном
    В Минобороны «голую вечеринку» в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии
    В Краснодарском крае за неделю погибло более 100 дельфинов

    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовит правовую базу для осуждения Украины в Гааге

    МИД России отправил в Киев досудебные претензии, связанные с террористическими преступлениями. Кроме того, Москва потребовала ареста и выдачи организаторов терактов, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............