  • Новость часаОтремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главу немецкой партии АдГ укололи канцелярской кнопкой
    Мизулина пожаловалась в МВД на блогера Пашу Техника
    Прилепин: После капитуляции Украины для Акунина и Хаматовой придумают форму легализации
    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    Захарова: Запад пытается применить «майданные» сценарии в Сербии
    МИД поручил помочь высланным из Латвии россиянам
    В Петербурге ввели частичный масочный режим
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    7 комментариев
    20 декабря 2023, 18:00

    Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года

    Антидроновая ПВО станет оружием 2024 года
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российской армии нужна защита от небольших беспилотников. О том, что в этом направлении должна совершенствоваться работа ПВО, сказал в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как нашей армии создать эффективную защиту от БПЛА противника?

    Проведение специальной операции выявило проблемы – России нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

    «Наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне. Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО», – заявил глава государства.

    «Конечно, наши известные системы – «Панцири», «Буки», С-300, С-400 – работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера и так далее, какие-то маленькие дрончики, которые летают, – нет, оказалось, что и это наносит ущерб, и это нельзя ни в коем случае пропускать», – подчеркнул Путин.

    «Да, я уже сказал, реакция есть, она понятна, известна, и ребята на поле боя это отмечают. Наверное, здесь есть бойцы, которые сегодня награды будут получать, – тоже, наверное, это видят и готовы это сказать. Но тем не менее с этим нужно работать», – добавил Путин.

    «На итоговой за год коллегии Минобороны президент обозначил революцию, произошедшую за последнее время на поле боя. Крохотные летательные аппараты ценой в несколько тысяч долларов способны уничтожить ползущий по земле танк, стоящий миллионы. Нет, не просто способны – уничтожают прямо сейчас, в ходе спецоперации. Так «Ланцеты» работают против «Леопардов» и «Челленджеров», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    «В итоге поле боя (линия боевого соприкосновения) изменилось, и не только с точки зрения появления полной прозрачности. Эта полная прозрачность имеет прямые следствия: ударные средства, которые раньше находились в прямой близости от передовой, – танки, БМП, даже иногда артиллерия, – теперь приходится располагать как минимум в 5–10 км от линии фронта. То есть за пределами досягаемости «маленьких дрончиков», – указывается в тексте.

    «Пройдет некоторое время – очень короткое, скорее всего – и БПЛА ближнего радиуса действия, запускаемые прямо из окопов, смогут обеспечивать целеуказание и на более дальней дистанции. Это заставит танки отойти еще более глубоко в тыл. И сделает их бесполезными даже для использования в качестве эрзац-артиллерии, для стрельбы с закрытых позиций. Те же «Ланцеты» уже работают на десятки километров за линией фронта в тылу противника», – отмечают авторы.

    «Ключевым же вопросом становится не только использование собственных малых БПЛА (коптеров главным образом), но и борьба с БПЛА противника. Антикоптерная ПВО. Скорее всего, в виде не только систем РЭБ, но и стрелковых систем (скорострельные пушки небольшого калибра). Создание таких систем находится только в самом зародыше, но нет сомнений, что 2024 год станет периодом их стремительного развития», – полагают аналитики.

    Напомним, ранее «Росэлектроника» представила на форуме «Армия-2023» мобильную РЛС весом чуть более 20 кг, которая может «видеть» малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Эта РЛС может использоваться в плотной городской застройке, для охраны акваторий, группами патрулирования и может увидеть мини-дрон в полукилометре от себя.

    Кроме того, НПП «Исток» им. Шокина создало на базе бронеавтомобиля СБА-70К4 РЛС «Рать», способную обнаруживать на расстоянии 4 км беспилотники размером с птицу. На РЛС есть системы обнаружения и подавления БПЛА, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости, сообщает «Ростех».

    «В целом у нас действует антидроновая ПВО. Правда, работает она довольно стихийно и в основном на линии боевого соприкосновения. Есть люди, которые умеют пользоваться антидроновыми оружиями, а также и те, кто работают по БПЛА из стрелкового оружия. Если требуется, более крупные дроны уничтожаются с помощью ПЗРК. Но эти подразделения существуют в наших войсках внештатно», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Вопрос стоит в том, чтобы завести все это под нормативную базу, чтобы эти подразделения были встроены непосредственно в войсковую ПВО, которая оснащена соответствующими средствами борьбы и разведки для того, чтобы своевременно обнаруживать коптеры и дроны, эффективно с ними бороться», – отметил собеседник.

    «Вся полученная от операторов информация должна приходить и обрабатываться в специально созданном центре. У этих подразделений должна быть единая система управления. Думаю, Путин как раз и имел в виду создание таких подразделений со своим управленческим звеном и внесение соответствующих изменений в нормативную базу», – указал эксперт.

    «Для противодействия дронам нужно также оружие на новых физических принципах – электромагнитные и лазерные пушки, которые могут не только перехватить систему управления БПЛА, но и заставить его зависнуть или вернуться к месту пуска. Также нам нужны пушки, которые будут выжигать электромагнитные платы дронов, превращая их в бесполезную вещь. Какие-то экземпляры были показаны на выставках, но тут, конечно, речь должна идти о массовом производстве», – добавил аналитик.

    «Надежная антидроновая ПВО – это всегда комплекс мер.

    Он должен включать малые глушилки FPV-дронов на каждом опорном пункте, расчеты с «дронобойками» на ключевых точках и тяжелые скорострельные зенитные установки, например, ЗУ-23. В принципе, все это у нас уже есть, но в сфере БПЛА все меняется стремительно, поэтому призыв Путина понятен – нам необходима постоянная работа инженеров и техников в сотрудничестве с военными над совершенствованием всех компонентов», – рассказал Федор Громов, военный эксперт, военкор.

    «Также у нас есть два вида глушилок: купольные, которые дают сплошную зону помех в радиусе 200–300 метров, и направленные. Например, ружье, создающее импульс в конкретную точку. Но купольные глушилки не поставишь в сплошную линию. К тому же кроме радиоэлектронной борьбы есть еще и радиоэлектронная разведка. Источник излучения виден на радарах и является мишенью», – детализировал собеседник.

    «Также можно создать и мобильные точки борьбы с БПЛА, своего рода мини-ПВО.

    Есть такая вещь – спектральный анализатор. Это прибор размером со смартфон, который на экране показывает волнение радиочастот. С помощью более-менее продвинутого анализатора можно идентифицировать, где летит беспилотник, на какой высоте, на какой частоте, и соответственно сделать выстрел из антидронового ружья. Для этого не нужны большие антенны. Но, конечно, чем больше и технологически совершеннее у тебя антенна, тем лучше она обнаруживает дроны», – пояснил он.

    «Проблема в том, что в основе этой работы лежит советская инженерная школа, которая учит творческому подходу и использованию широкого круга компонентов для апгрейда устройств. Но и у специалистов противника – та же советская инженерная школа. Учитывая, что на AliExpress можно купить любые комплектующие, то фантазию инженеров с обеих сторон ничто не ограничивает. Таким образом, высокотехнологическая сфера использования БПЛА в ходе СВО превращается в соревнование инженерных интеллектов», – отметил спикер.

    «Сейчас у нас есть беспилотник «Ланцет», на который у противника пока нет ответа. Поэтому мы можем получить ощутимое преимущество над противником в области ПВО, если создадим аналог «Ланцета», только в сфере борьбы с БПЛА. Думаю, именно про эти прорывные решения и говорил Путин на коллегии Минобороны», – резюмировал Громов.

    Главное
    Сотни контейнеровозов отказались от прохода через Красное море
    Ушедшая сеть Decathlon объяснила поставки товаров в Россию
    В Словакии отказались замораживать имущество россиян
    Назван объем экспортированного Германией на Украину оружия
    В Армении приостановлено вещание радио Sputnik
    Йеменские хуситы объявили мобилизацию для войны в секторе Газа
    На Украине лишили Брежнева почетного звания

    За алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы

    Евросоюз все-таки решился на запрет российских алмазов. Эти санкции уже много раз пытались протолкнуть еврочиновники, но мировая бриллиантовая столица в Бельгии сопротивлялась до последнего. Что означают для российского производителя алмазов эти санкции и кто на самом деле заплатит за новые вмешательства в рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    США начинают новую безнадежную войну

    Целую коалицию собирают Соединенные Штаты для военной операции с силой, которая угрожает всей мировой торговле. Фактически Вашингтон объявил новую войну в тысячах километров от своих границ. И война это, скорее всего, вновь будет для Америки неудачной. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............