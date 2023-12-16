Россия заставляет Украину менять военную стратегию

Эксперты спрогнозировали большие перемены в зоне СВО зимой

Tекст: Андрей Резчиков

Немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге раскрыл планы Украины накопить ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году. Как пишет немецкая газета Die Welt, по мнению специалиста, отправной точкой может стать район Херсона.

На планы Киева указывает переданный Вашингтону список необходимых ВСУ вооружений. В нем оказались американские вертолеты типа Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

По мнению Ланге, ВСУ хотят исправить ошибки провального «контрнаступа» минувшим летом и перейти к маневренной войне с использованием связки разных боевых систем.

По данным источников немецкой газеты Bild, украинский генштаб меняет военную стратегию и временно отложил попытки отвоевать у российской армии новые территории. Приоритетной целью для ВСУ стало желание причинить как можно больший урон живой силе противника «с минимальными потерями для собственных сил».

Как рассказал газете анонимный источник в ВСУ, «сейчас больше нет давления и необходимости форсировать, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу». «Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых», – пояснил источник.

Западные консультанты ВСУ называют новую стратегию Украины «контролируемым отступлением с боем». Теперь украинцы при отступлении создают минные поля в надежде на то, что будет достигнута кульминационная точка, когда «российское наступление захлебнется». После этого якобы ВСУ могут попытаться снова перехватить инициативу, получив от Запада оружие, которое позволило бы кардинально изменить ситуацию на поле боя, например, крылатые ракеты ATACMS или Taurus, самолеты F-16 или JAS 39.

О том, что у ВС Украины ничего и нигде не получилось с контрнаступлением, напомнил в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин. По его словам, желание ВСУ прорваться на левый берег Днепра – последняя попытка контрнаступления. «ВСУ пихают людей на истребление. Потери ВСУ чувствительны. Считаю это глупым и безответственным», – сказал глава государства.

По словам Путина, западные страны предоставили Киеву всю технику, которую обещали, и даже больше. Несмотря на это, российские военнослужащие уже уничтожили 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин противника. По данным Минобороны, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения.

В последние недели на Западе и в Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. Кроме того, между политическим и военным руководством начались разногласия по поводу дальнейших перспектив. Главное недовольство было вызвано оценкой главкома ВСУ Валерия Залужного, заявившего через западную прессу о том, что ситуация на фронте в зоне российско-украинского военного конфликта «зашла в тупик».

«Попытка ВСУ организовать в 2024 году повторное контрнаступление будет самоубийственной. Но я уверен, что у них просто не будет на это возможности

– Украина не получит запрашиваемых вооружений в полном объеме», – считает Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий.

Тем не менее «нас ожидают большие новости и перемены этой зимой». «Российское военное руководство в курсе планов ВСУ, но в любом случае со стороны Киева и США идет дезинформация. А что касается предположений по поводу предстоящих атак ВСУ на херсонском направлении, то уже сейчас там происходит истребление элиты вооруженных сил Украины – морской пехоты. Владимир Путин не зря сказал во время «Итогов года», что мы сознательно ушли в оборону, даем им переправляться на левый берег, чтобы затем уничтожать», – добавил военный эксперт.

«Все, о чем пишут сейчас немецкие газеты – это компенсация по поводу уже признанных неудач ВСУ. В данном случае ставится задача создать впечатление, прежде всего на Западе, что Украина еще полна решимости воевать с Россией в следующем году», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Эксперт убежден, что подобные публикации явно заказные, именно немецкое руководство во главе с канцлером Олафом Шольцем неоднократно обещало поддерживать Украину несмотря ни на что. «Если признать, что Украине ничего не светит, то заявления Шольца входят в противоречие с действительностью. В Европе именно у немецкого руководства степень прогиба перед США самая сильная, они даже Польшу по этому показателю опередили», – добавил собеседник.

По словам Перенджиева, немецкая пресса, публикуя подобные статьи, обращается к странам НАТО активнее помогать Украине в следующем году. Также не исключено, что это своеобразная попытка отвлечь внимание России от ее северных рубежей, на атаке которых все больше сосредотачиваются страны альянса. «Украина уходит из центра внимания американской политики, а немцы еще со времен Второй мировой войны большие мастера по распространению дезинформации, но мы видим, что они пытаются нарисовать картину войны и серьезного обострения, а не мира», – отметил спикер.

Эксперт согласен, что военно-политическое руководство России не введено в заблуждение и в курсе истинных планов ВСУ. «Информация анализируется и есть прекрасное понимание происходящего», – подчеркнул Перенджиев.

Однако «противник еще не сломлен, пока мотивирован, батальонами не сдается». По мнению Дандыкина,

Украина, чьи солдаты превратились для США в «расходный материал», действительно может минировать свои территории, «вплоть до бункера Зеленского» из-за опасений начала наступления российских войск.

«Инициатива сейчас на стороне России, мы диктуем противнику свои условия, где надо – наступаем, продавливаем или находимся в обороне, как в Херсонской области. Противник так или иначе будет вынужден отходить от линии фронта, потому что Украине сил уже не хватает», – уверен спикер.

По словам специалиста, сейчас нельзя позволить ВСУ уйти в оборону, «главная задача России – минимум потерь». «Нужно уничтожать бульдозеры, машины для рытья траншей. Думаю, это происходит сейчас. Украинцы пытаются повторить ту оборону, которая ранее была создана нами. Именно поэтому появляется все больше заявлений о мирных переговорах и предложениях оставить все как есть по «корейскому варианту». Все это делается для того, чтобы дооснастить и прислать больше вооружений ВСУ», – пояснил собеседник.