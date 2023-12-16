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Военный эксперт счел самоубийственными планы ВСУ по новому контрнаступлению
Эксперт Дандыкин: Украине не хватит сил на второй «контрнаступ»
У Украины нет возможностей для повторной попытки организовать контрнаступление, но если это произойдет, то станет для ВСУ самоубийственным решением, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. О том, что ВСУ хотят повторить «контрнаступ», пишет немецкая пресса.
«Попытка ВСУ организовать в 2024 году повторное контрнаступление будет самоубийственной. Но я уверен, что у них просто не будет на это возможностей – Украина не получит запрашиваемых вооружений в полном объеме», – считает Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий.
Тем не менее «нас ожидают большие новости и перемены этой зимой». «Российское военное руководство в курсе планов ВСУ, но в любом случае со стороны Киева и США идет дезинформация. А что касается предположений по поводу предстоящих атак ВСУ на херсонском направлении, то уже сейчас там происходит истребление элиты вооруженных сил Украины – морской пехоты. Владимир Путин не зря сказал во время «Итогов года», что мы сознательно ушли в оборону, даем им переправляться на левый берег, чтобы затем уничтожать», – добавил военный эксперт.
Однако «противник еще не сломлен, мотивирован, батальонами не сдается». По мнению спикера, Украина, чьи солдаты превратились для США в «расходный материал», действительно может минировать свои территории, «вплоть до бункера Зеленского» из-за опасений начала наступления российских войск. «Инициатива сейчас на стороне России, мы диктуем противнику свои условия, где надо – наступаем, продавливаем или находимся в обороне, как в Херсонской области. Противник так или иначе будет вынужден отходить от линии фронта, потому что Украине сил уже не хватает», – уверен спикер.
О планах украинского командования повести войска на новое контрнаступление в следующем году заявил немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его оценке, сейчас Киев копит ресурсы для новой операции. На это указывает список запрошенных у Запада вооружений. В нем перечислены вертолеты Apache и Black Hawk, истребители F-16 и F-18, разные ракетные системы, а также танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.