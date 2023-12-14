В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.0 комментариев
Путин указал на глупые потери элиты ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра
ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.
В Крынках ВСУ попали в огневой мешок. Там находилось около 80 украинских военных, сейчас меньше, добавил Путин, передает ТАСС.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто военнослужащие Вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за полтора месяца, какие потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны», – сказал Путин.
При этом у российских сил потери санитарные и составляют несколько человек.
«Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих там потери санитарные – два, три, три дня назад было шесть человек раненых, у противника – десятки погибших. Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав», – сказал Путин.