Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.5 комментариев
Bild: Киев отложил контрнаступление и поменял военную стратегию
Bild: Киевское командование отложило контрнаступление и поменяло военную стратегию
Украинский генштаб решил поменять военную стратегию и временно отложить попытки контрнаступления, сообщила германская газета Bild.
По информации источников, новой целью ВСУ станет нанесение урона живой силе ВС России, при этом высшим приоритетом украинских военных является не оборона линии фронта, а ликвидация большого числа российских военных, передает ТАСС.
Целью украинского командования газета называет достижение наиболее положительного соотношения потерь.
Также один из источников газеты в ВСУ подтвердил, что «в данный момент давления и необходимости форсировать нет, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу».
Как отметил бывший военный советник одной из западных стран, происходит контролируемое отступление с боем.
Он указал, что при отступлении ВСУ минируют поля в надежде, что «российское наступление захлебнется».
Bild добавляет, что среди украинских военных изменение стратегии генштабом якобы вызвало облегчение.
Ранее немецкие эксперты предположили, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, отправной точкой может стать район Херсона.