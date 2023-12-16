Bild: Киев отложил контрнаступление и поменял военную стратегию

Bild: Киевское командование отложило контрнаступление и поменяло военную стратегию

Tекст: Александра Юдина

По информации источников, новой целью ВСУ станет нанесение урона живой силе ВС России, при этом высшим приоритетом украинских военных является не оборона линии фронта, а ликвидация большого числа российских военных, передает ТАСС.

Целью украинского командования газета называет достижение наиболее положительного соотношения потерь.

Также один из источников газеты в ВСУ подтвердил, что «в данный момент давления и необходимости форсировать нет, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу».

Как отметил бывший военный советник одной из западных стран, происходит контролируемое отступление с боем.

Он указал, что при отступлении ВСУ минируют поля в надежде, что «российское наступление захлебнется».

Bild добавляет, что среди украинских военных изменение стратегии генштабом якобы вызвало облегчение.

Ранее немецкие эксперты предположили, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, отправной точкой может стать район Херсона.