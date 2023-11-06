Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье

Провал ВСУ в Запорожье открыл российской армии путь к наступлению

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Украинское контрнаступление на Запорожском направлении полностью остановлено, ВСУ «выдохлись», осталась лишь агония, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, полностью остановлено», – приводит его слова РИА «Новости».

«Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе – практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, на сегодня совершенно выдохлись. И противник если и атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные», – сказал глава региона.

По его словам, планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас противник в большей степени атакует, не используя бронетехнику, потому что ВС РФ успешно ее уничтожают.

«Как известно, заказчиками всего этого «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику», – рассказал губернатор.

Он добавил, что ВС РФ за последние десять дней уничтожили на запорожском направлении более пяти немецких танков Leopard, практически все были уничтожены посредством беспилотников «Ланцет» и дронов-камикадзе. «Это говорит о том, что наши бойцы все лучше применяют современные методы ведения боя, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия нашей тактике. Тактики, как сказал президент, маневренной обороны», – напомнил Балицкий.

Он выразил надежду, что уже в ближайшее время российские силы освободят Запорожье. По словам Балицкого, это благотворно отразится на экономике всего региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что на Запорожском направлении российской группировкой войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах Вербового и Работино.

«Кроме того, в районах Вербового и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ. Уничтожено до 45 военнослужащих, два танка, семь бронемашин и два пикапа», – говорится в посте.

«Силы, собранные ВСУ для контрнаступления в Запорожье, практически выдохлись. Последние три-четыре недели ВСУ идут на штурмы пехотой без бронетехники. В результате получаются «мясные штурмы», которые не позволяют добиться серьезного успеха», сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Во-вторых, сейчас атаки ВСУ уже не являются прорывами – попытки ударов в самом благоприятном для ВСУ случае превращаются в бои за конкретную лесопосадку. Даже если им удается продвинуться, то через некоторое время следует контратака ВС РФ и позицию отбивают обратно. В-третьих, это не значит, что боев на Запорожском направлении нет. Активность артиллерии, контрбатарейная борьба и работа разведки не прерываются ни на минуту. Для войск текущая ситуация – это все еще ежедневные бои, но с гораздо меньшей активностью и интенсивностью», – говорится в посте.

«Обстановка на Запорожском фронте практически идентична тому, что происходит на Времьевском выступе. Инициатива перешла к ВС РФ, и продвижение в одной посадке для ВСУ заканчивается потерей штурмовых подразделений и дальнейшим продвижением ВС РФ на три посадки вперед, что обессмысливает боевые действия украинской стороны», – отмечается в сообщении.

«Предложить войскам альтернативный и, что не менее важно, адекватный план действий командование ВСУ в данный момент не может. Доступные ресурсы практически исчерпаны, а каждое следующее пополнение личного состава имеет в разы меньше мотивации, хуже подготовлено и сдается в плен чаще, чем предыдущая волна мобилизованных», – говорится в тексте.

«Итак, украинское наступление, начавшееся 4 июня, завершилось через полгода. Противник потерял на наших минных полях сотни танков, тысячи боевых машин, десятки тысяч бойцов, но практически не продвинулся вперед. Занять Токмак и совершить глубокие прорывы в сторону Мелитополя, Бердянска и Крыма ему так и не удалось. Как и добиться значимых успехов на вспомогательных направлениях – южнодонецком и артемовском», – пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.

«Возникает вопрос – а что дальше? Очевидно, еще одно крупное наступление украинцам сейчас не по силам. Нужно мобилизовать пополнение, отремонтировать битую технику и пополнить запасы снарядов. Наше превосходство в воздухе – одна из причин провала Киева. Поэтому крупную стратегическую операцию генштаб ВСУ скорее всего приурочит к появлению на фронте истребителей F-16. То есть, не раньше поздней весны следующего года. Это, конечно, если мы дадим противнику такую возможность. Не исключено, что в ближайшие месяцы российская армия сделает свой ход», – подчеркнул он.

В самих ВСУ также жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко заявил, что танковый прорыв со стороны ВСУ является чем-то из области научной фантастики, пишет Times. По словам командующего батальоном Дмитрия Берлыма, ВСУ не хватает людских ресурсов, он также пожаловался на снижение качества подкреплений. Офицер добавил, что средний возраст солдата в его батальоне составляет 45 лет. Издание отмечает, что Лысенко и Берлым проходили обучение в НАТО, однако ни одна из усвоенных тактик не оказалась эффективной против Российской армии.

Обстановку в украинской армии ухудшили и слова главкома ВСУ Валерия Залужного о «тупиковой» ситуации на фронте и о том, что украинские силы не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма». Так, боец ВСУ с позывным «Мудрый» заявил, что украинские войска «шаг за шагом проигрывают» в конфликте с Россией. Другой украинский военный – «Дэн» – заявил, что ВСУ не хватает артиллерии, причем положение становится только хуже. «Готовимся к худшему», – указал он.

«ВСУ продолжают эпизодические атаки в районах Работино, Вербового, Копани, Новопрокоповки, но они носят гораздо менее интенсивный характер, чем ранее, и проводятся малыми группами. Шансов на прорывы к Токмаку или Пологам у ВСУ нет. Основной удар наши войска отразили на всех основных участках Запорожского направления – это Пятихатки, Времьевский выступ», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«В общем, нигде противник не смог добиться существенных результатов, неся огромные потери. Таким образом,

можно сказать, что стратегическая оборонительная операция на Запорожском направлении была выиграна нашим командованием.

Сейчас ВСУ уже проводят перегруппировку войск, перебрасывают часть подразделений на другие направления, в частности – на Авдеевское, Купянское, Угледарское», – указал собеседник.

«Все это говорит о том, что противник будет пересматривать свои планы действий на Запорожском направлении, чем мы можем воспользоваться. Например, перейти в наступление чтобы, как минимум, вернуть те позиции, которые противник занял в ходе летнего наступления. В принципе на ряде участков это уже происходит. Например, российские силы отбили несколько позиций в районе Приютного», – указал спикер.

«Это все происходит на фоне того, что даже наш противник признает катастрофическое снижение потенциала ВСУ. Кадровая армия выбита, а добровольцы заканчиваются. Приходится набирать людей насильно и кидать необученные подразделения в бой. А вариантов у Киева больше нет, кроме как набирать студентов, женщин, инвалидов», – подчеркнул аналитик.

«Остановка контрнаступа ВСУ в Запорожье – ожидаемое событие. Подобный вариант наступления на пяти направлениях, который изначально ставило перед собой украинское командование, совершенно бессмысленный. Тут весь наш вопрос состоял в перемалывании сил противника, с чем ВС РФ успешно справляются», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Могут ли ВСУ перекидывать большие силы с Запорожского направления на другие? Могут, но уже поздно. Боевые действия идут слишком давно, линии фронта стабильны, а линии обороны подготовлены. У ВСУ, конечно, меньше плечо доставки, чем у нас, и они, теоретически, могут успеть быстро перебросить войска, например, на Купянское направление. В таком случае, нам можно оставить позиции, которые мы освободили за последние несколько месяцев, и выйти на свою линию обороны – хорошо подготовленную и укрепленную», – рассуждает собеседник.

«Тогда ВСУ будут продолжать терять колоссальное количество техники и живой силы, так же, как под Ореховым или на Времьевском выступе, а продвинутся дальше не смогут. Это вполне нормальная тактика, допустимая и логичная при гибкой обороне. На Запорожском же направлении у нас три линии оборонительных рубежей, так что там нам волноваться, я думаю, особо не о чем», – добавил аналитик.

«Но вообще, вести наступательные бои среди там, где мы вели до сих пор, в течение последнего года, нет никакого смысла. Это принесет большие потери, и это будет долгое наступление. В таких условиях противник успевает создать очередную линию обороны. Поэтому ВС РФ можно воспользоваться ситуацией и провести стратегическое наступление на глубину фронта», – пояснил спикер.

«С моей точки зрения, надо ударить в стык Харьковской и Сумской областей, а затем выходить на Днепр с окружением всей военной группировки противника, которая здесь находится. Так мы потенциально придем к созданию очень большого котла для сил ВСУ, который с трех сторон будет прикрыт нашими войсками, а с четвертой – Днепром. Затем нужно уничтожить все мосты через Днепр, чтобы оставить украинскую группировку без возможности снабжения. Через понтонные мосты они много не доставят, к тому же, такие конструкции тоже уничтожаются», – резюмировал эксперт.