Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного
AFP рассказало о мрачных настроениях среди солдат ВСУ после признаний Залужного
После того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте, украинские солдаты поделились мрачными прогнозами относительно развития конфликта на Украине, сообщают информационные агентства.
Так, боец ВСУ с позывным «Мудрый» заявил, что украинские войска «шаг за шагом проигрывают» в конфликте с Россией. Другой украинский военный – «Дэн» – заявил, что ВСУ не хватает артиллерии, причем положение становится только хуже. «Готовимся к худшему», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».