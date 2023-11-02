Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

Tекст: Антон Антонов

По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.