Залужный отметил эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»

Залужный в статье для Economist признал эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»

Tекст: Антон Антонов

В статье для Economist Залужный заявил, что «не следует недооценивать Россию». По его словам, «военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество», Россия «продолжает создавать новые ударные эскадрильи», передает РИА «Новости».

Кроме того, Россия усовершенствовала средства РЭБ и «превосходит» ВСУ в данной сфере – 65% станций глушения, которые были у ВСУ на момент начала российской спецоперации, «были произведены в советское время», заявил он. Залужный сообщил, что сильно упала эффективность снарядов Excalibur ВСУ с GPS-наведением.

Кроме того, заявил он, «контрбатарейная стрельба России улучшилась». Залужный связывает это с использованием российскими войсками беспилотников «Ланцет».

Залужный посетовал, что западных поставок, таких как норвежские танки для разминирования, оказалось недостаточно. Он попросил датчики, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.

Залужный также указал, что возможности Украины по подготовке резервов на своей территории ограничены, а в украинских законах остаются «пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей».

Напомним, польские СМИ заявили, что Россия перехватила инициативу на поле боя, а Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.