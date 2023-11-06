Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому, что предатель) и по новому месту пребывания (потому, что русский).0 комментариев
Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
Times: Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в возможность прорыва фронта, пишет Times.
Начальник штаба батальона 32 бригады ВСУ Михаил Лысенко заявил, что танковый прорыв со стороны ВСУ является чем-то из области научной фантастики, пишет Times, передает РИА «Новости».
По словам командующего батальоном Дмитрия Берлым, ВСУ не хватает людских ресурсов, он также пожаловался на снижение качества подкреплений. Офицер добавил, что средний возраст солдата в его батальоне составляет 45 лет.
Издание отмечает, что Лысенко и Берлым проходили обучение в НАТО, однако ни одна из усвоенных тактик не оказалась эффективной против Российской армии.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.