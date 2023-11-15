Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

Эксперты оценили попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра

Tекст: Илья Абрамов

Вооруженные силы Украины пытаются продолжить свое контрнаступление, но не в районах Запорожской области, как это было ранее, а в Херсонской области. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, небольшие группы украинских морпехов стараются ночами перебраться через Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу реки.

Подобные действия в WSJ называют «редким белым пятном» для ВСУ, в то время как на других участках фронта украинская армия столкнулась с «рядом мрачных событий». И хотя американцы считают попытки десанта удачными, в издании признают: украинские солдаты постоянно находятся под шквальным огнем российской артиллерии.

«Это наш последний шанс на прорыв, пока война не зайдет в полный тупик», – сказал газете младший сержант ВСУ. Он также подчеркнул, что нынешняя кампания в Херсонской области стала для него самой тяжелой с февраля 2022 года: «Если мы не получим поддержку, эта операция может стать нашей лебединой песней».

На этом фоне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о блокировке российской армией сил противника, которые пытаются закрепиться возле села Крынки. Он назвал ситуацию для ВСУ «огненным адом». «По нему (противнику) летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – отмечает Сальдо в своем Telegram-канале.

За последние два-три дня ВСУ потеряли в этом районе порядка сотни военных. Он также указал, что на всем участке левого берега от ж/д моста до Крынок находится около полутора рот противника, разбитых на мелкие группы. Переправиться они смогли благодаря тактике «мясного штурма». При этом среднее время жизни украинского солдата на левом берегу – чуть больше двух суток.

Свою роль играет и ландшафт местности, где ВСУ пытаются провести операцию. В данном районе левобережье Днепра представляет собой заболоченную и поросшую растительностью территорию. Поэтому от Крынок до выхода на оперативный простор расстояние больше, чем до другой стороны реки.

Губернатор также подчеркнул, что противник готовил операцию под руководством инструкторов НАТО, стянув лучшую военную и радиоэлектронную технику. «По данным разведки, к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ», – перечислил Сальдо.

Однако эти планы «полетели в тартарары», так как у противника нет шансов вырваться на оперативный простор. Как указывает губернатор, ВСУ получили «второй Бахмут, теперь Приднепровский». «Под таким названием эта горе-операция и войдет в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет», – заключил Сальдо.

Примечательны и показания пленных, которые публикует Минобороны (здесь и здесь). Военные утверждают, что их отправляют «в одну сторону», в то время как офицеры остаются в тылу и в атаки не ходят. Кроме того, среди солдат ВСУ на данном направлении много отказников, «многие просто убегают».

Тем не менее операция ВСУ возле «болотного Бахмута» продолжается и, как считают эксперты, она имеет два измерения: политическое и военное. «Офис Зеленского заинтересован в том, чтобы создать картинку присутствия ВСУ на левом берегу Днепра и тем самым поддерживать в глазах западных партнеров иллюзию продолжения «контрнаступа». Об этом свидетельствуют и данные западных СМИ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Обратите внимание на тактику ВСУ. У них в этом районе сосредоточено три бригады морской пехоты. Но они не предпринимают попыток массовой высадки, а просто возят бойцов на левый берег небольшими группами. Это еще одно доказательство того, что Украина всего лишь создает видимость наступления. Но даже если бы Зеленский поставил задачу захватить крупный плацдарм, это лишь умножило бы потери со стороны ВСУ», – отмечает собеседник.

«Силы противника высаживаются в той части Днепра, где правый берег выше левого. Это позволяет противнику наносить удары по другой стороне реки и поддерживать переправляющихся. Кроме того, наша линия обороны немного отдалена от реки, что также дает украинцам шанс высадиться на небольших участках», – подчеркнул эксперт. По мнению аналитиков,

ВСУ сегодня предпочтительнее штурмовать болотистую местность, нежели пытаться разминировать поля на других участках фронта. Противнику пришлось выбирать между плохим и очень плохим вариантом – отсюда и решение атаковать в Приднепровье.

Эксперт также усомнился в необходимости для ВС России использовать легкие лодки при подавлении попыток десанта ВСУ. «Применение лодок здесь не имеет смысла. Правый берег, контролируемый ВСУ, достаточно высокий и позволяет противнику бить прямой наводкой по нашим лодкам. Использование лодок оправдано в излучинах Днепра, где идет борьба за острова, но не здесь», – отметил Онуфриенко.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что ВС России на данном участке фронта выстаивали свою линию обороны с учетом возможного разлива реки. Поэтому, например, ВСУ удается высадиться на топкие берега в районе нескольких сел и назвать это «плацдармом», пока его не накрывает российская артиллерия и авиация.

«Ранее у ВСУ были возможности для атаки наших позиций в районе Каховского водохранилища. После уничтожения ГЭС там могла пройти даже легкая техника. Однако мы быстро восстановили нашу линию обороны с учетом возможных разливов реки и не дали противнику осуществить задуманное», – резюмировал Леонков.