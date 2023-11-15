  • Новость часаСМИ: Валерий Гергиев возглавит Большой театр
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс РФ будут пресекаться
    Россияне столкнулись с блокировкой ввезенных по параллельному импорту машин
    Минтранс: Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации
    Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей главы Чечни
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 20:45

    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Эксперты оценили попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра

    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили попытать счастье в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования и как Россия может на них ответить?

    Вооруженные силы Украины пытаются продолжить свое контрнаступление, но не в районах Запорожской области, как это было ранее, а в Херсонской области. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, небольшие группы украинских морпехов стараются ночами перебраться через Днепр, чтобы закрепиться на левом берегу реки.

    Подобные действия в WSJ называют «редким белым пятном» для ВСУ, в то время как на других участках фронта украинская армия столкнулась с «рядом мрачных событий». И хотя американцы считают попытки десанта удачными, в издании признают: украинские солдаты постоянно находятся под шквальным огнем российской артиллерии.

    «Это наш последний шанс на прорыв, пока война не зайдет в полный тупик», – сказал газете младший сержант ВСУ. Он также подчеркнул, что нынешняя кампания в Херсонской области стала для него самой тяжелой с февраля 2022 года: «Если мы не получим поддержку, эта операция может стать нашей лебединой песней».

    На этом фоне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о блокировке российской армией сил противника, которые пытаются закрепиться возле села Крынки. Он назвал ситуацию для ВСУ «огненным адом». «По нему (противнику) летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – отмечает Сальдо в своем Telegram-канале.

    За последние два-три дня ВСУ потеряли в этом районе порядка сотни военных. Он также указал, что на всем участке левого берега от ж/д моста до Крынок находится около полутора рот противника, разбитых на мелкие группы. Переправиться они смогли благодаря тактике «мясного штурма». При этом среднее время жизни украинского солдата на левом берегу – чуть больше двух суток.

    Свою роль играет и ландшафт местности, где ВСУ пытаются провести операцию. В данном районе левобережье Днепра представляет собой заболоченную и поросшую растительностью территорию. Поэтому от Крынок до выхода на оперативный простор расстояние больше, чем до другой стороны реки.

    Губернатор также подчеркнул, что противник готовил операцию под руководством инструкторов НАТО, стянув лучшую военную и радиоэлектронную технику. «По данным разведки, к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ», – перечислил Сальдо.

    Однако эти планы «полетели в тартарары», так как у противника нет шансов вырваться на оперативный простор. Как указывает губернатор, ВСУ получили «второй Бахмут, теперь Приднепровский». «Под таким названием эта горе-операция и войдет в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет», – заключил Сальдо.

    Примечательны и показания пленных, которые публикует Минобороны (здесь и здесь). Военные утверждают, что их отправляют «в одну сторону», в то время как офицеры остаются в тылу и в атаки не ходят. Кроме того, среди солдат ВСУ на данном направлении много отказников, «многие просто убегают».

    Тем не менее операция ВСУ возле «болотного Бахмута» продолжается и, как считают эксперты, она имеет два измерения: политическое и военное. «Офис Зеленского заинтересован в том, чтобы создать картинку присутствия ВСУ на левом берегу Днепра и тем самым поддерживать в глазах западных партнеров иллюзию продолжения «контрнаступа». Об этом свидетельствуют и данные западных СМИ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Обратите внимание на тактику ВСУ. У них в этом районе сосредоточено три бригады морской пехоты. Но они не предпринимают попыток массовой высадки, а просто возят бойцов на левый берег небольшими группами. Это еще одно доказательство того, что Украина всего лишь создает видимость наступления. Но даже если бы Зеленский поставил задачу захватить крупный плацдарм, это лишь умножило бы потери со стороны ВСУ», – отмечает собеседник.

    «Силы противника высаживаются в той части Днепра, где правый берег выше левого. Это позволяет противнику наносить удары по другой стороне реки и поддерживать переправляющихся. Кроме того, наша линия обороны немного отдалена от реки, что также дает украинцам шанс высадиться на небольших участках», – подчеркнул эксперт. По мнению аналитиков,

    ВСУ сегодня предпочтительнее штурмовать болотистую местность, нежели пытаться разминировать поля на других участках фронта. Противнику пришлось выбирать между плохим и очень плохим вариантом – отсюда и решение атаковать в Приднепровье.

    Эксперт также усомнился в необходимости для ВС России использовать легкие лодки при подавлении попыток десанта ВСУ. «Применение лодок здесь не имеет смысла. Правый берег, контролируемый ВСУ, достаточно высокий и позволяет противнику бить прямой наводкой по нашим лодкам. Использование лодок оправдано в излучинах Днепра, где идет борьба за острова, но не здесь», – отметил Онуфриенко.

    В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что ВС России на данном участке фронта выстаивали свою линию обороны с учетом возможного разлива реки. Поэтому, например, ВСУ удается высадиться на топкие берега в районе нескольких сел и назвать это «плацдармом», пока его не накрывает российская артиллерия и авиация.

    «Ранее у ВСУ были возможности для атаки наших позиций в районе Каховского водохранилища. После уничтожения ГЭС там могла пройти даже легкая техника. Однако мы быстро восстановили нашу линию обороны с учетом возможных разливов реки и не дали противнику осуществить задуманное», – резюмировал Леонков.

    Главное
    Путин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР
    Пашинян заявил о поиске «новых партнеров в сфере безопасности»
    Путин отметил рост доверия россиян к выборам
    Обвиняемая в теракте Трепова частично признала свою вину
    Член ОП: Предмет «семьеведение» подходит для внеурочной деятельности
    Депутат попросил Роскомнадзор официально разделить радугу и ЛГБТ
    Концерты Моргенштерна запретили в Дубае

    Экономисты ждут от 2024 года подъем вместо кризиса

    Сценарий мировой рецессии не сработал не только в этом году. Экономисты в своем оптимизме пошли дальше: вероятность мирового кризиса в следующем году резко снизилась. Наоборот, мировая экономика удивит всех своим ростом, считают в Goldman Sachs. Что же помогло миру не уйти в экономическое пике? Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

    Перейти в раздел

    Военные планы против России надорвали финансы Польши

    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............