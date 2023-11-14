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    14 ноября 2023, 19:30

    Украинцы любой ценой бегут от «утилизации»

    Украинцы любой ценой бегут от «утилизации»
    @ Boris Grdanoski/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Жители Украины продолжают массовое бегство из страны, рискуя собственной жизнью. Их не останавливают ни угроза уголовного наказания, ни пограничники. Европейская пресса описывает поистине драматические примеры такого исхода и находит этому многочисленные оправдания. Однако вывод в итоге сводится к одному: мало кто из украинцев хочет умирать за режим Зеленского.

    Зафиксирован очередной громкий случай бегства с Украины: на этот раз член сборной страны по рыбной ловле Артур Билан сбежал после выступления своей команды в Италии. Мотивом бегства на своей странице в соцсети он назвал желание избежать «утилизации» (то есть мобилизации) и уточнил, что получил уже две повестки.

    Европейская пресса в последнее время полна подобных историй. Особенно французские СМИ всерьез обеспокоились темой украинских дезертиров. Тема изучается с типично французской скрупулезностью с разных точек зрения: кто именно бежит, куда, каким образом, какие коррупционные схемы вовлечены в происходящее.

    «Украинцы, которые отказываются сражаться» – так озаглавлен подробный материал «Франс Интер». В фокусе внимания оказалась ситуация на участке границы между Украиной и Румынией. С начала конфликта тут задержали более 3500 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно покинуть страну, чтобы избежать мобилизации и не оказаться в зоне боевых действий. Сегодня покинуть Украину законным образом мужчинам от 18 до 60 запрещено, все они подлежат тотальной отправке на фронт в качестве пушечного мяса для «войны с Россией».

    Здесь, в Карпатских горах, «буколический пейзаж, который в действительности лишь представляется таким», отмечает автор материала. И в самом деле, ему далеко до милой деревенской идиллии – ведь для того, чтобы бороться с потоком дезертиров, пограничники используют все средства, начиная от дрессированных собак и заканчивая беспилотниками и замаскированными видеокамерами. «Все граждане Украины обязаны защищать свою родину, – заметил подполковник пограничной стражи с типично украинским именем Артем Акимов. – Если все сбегут, наша страна исчезнет».

    Поскольку люди, желающие бежать с Украины, не горят желанием быть задержанными, естественно, что они выбирают окольные пути – через лесные массивы и горы. Между тем ущелья, снег, который уже в середине осени занес некоторые участки, и особенности рельефа этой части Европы усложняют задачу.

    Речь, заметим, идет вовсе не о банальных травмах или, допустим, сломанных ногах – около сотни человек уже погибло, пытаясь самостоятельно преодолеть границу в этих местах.

    Чтобы не погибнуть и не заблудиться, желающие сбежать с Украины нанимают проводников. Сейчас в этой роли выступают контрабандисты, которые раньше промышляли перевозкой и незаконной продажей сигарет. Заниматься людьми оказалось гораздо выгоднее – за пересечение границы платят от двух до пяти тысяч долларов, а от желающих нет отбоя.

    Те из дезертиров, которых удалось задержать, рассказали привычную историю. Да, они пытались бежать, потому что не желают воевать. Многие до того, как совершить попытку бегства, позаботились легальным путем отправить за границу жен и детей, которые ждут их теперь в условленном месте. «Некоторые готовы пытаться пересечь границу снова и снова, благо штрафы сравнительно небольшие – где-то от 90 до 250 евро», – объяснил один из пограничников. В ЕС тем, кто покинул Украину, легко получить статус беженцев.

    Еще в одном репортаже речь идет о том, как на другом участке границы с Румынией беглецы пытаются переправиться вплавь через реку, которая разделяет страны. Смельчаки при этом даже не подозревают о том, какие опасности их ждут. Помимо того, что они рискуют попросту захлебнуться, даже летом пловцы могут получить термический шок. На румынской стороне пограничники даже держат наготове одеяла для бежавших.

    Те, кто сумел добраться вплавь до заветного берега, просят убежища – и всегда, как уверяют румынские власти, получают его.

    Это те, кто предпочел дезертировать, не дожидаясь, пока их призовут. Но есть и такие, кто бежал уже с поля боя, своими глазами увидев, что такое война.

    «Раньше я считал себя кем-то вроде супергероя, но когда видишь, что такое война на самом деле, понимаешь, что тебе там делать нечего», – более чем откровенно признается один из тех, кто дезертировал с линии боевого соприкосновения. Подкупив шофера, он добрался до границы с Венгрией и сумел пересечь ее незамеченным.

    В отличие от попытки незаконного пересечения границы гражданским лицом, которая по украинским законам карается лишь штрафом, дезертировавшему солдату грозит наказание до 12 лет тюрьмы. Впрочем, достаточно и таких, кто выбрал еще один путь – подделал документы, которые освобождают от мобилизации, после чего покинул страну.


    Человеческих историй много, но они достаточно однотипные. Кто-то считает себя пацифистом, кто-то решил, что семья и дети нуждаются в нем больше, чем родина. Как отмечается, точное число всех, кто покинул Украину, чтобы не попасть на фронт, неизвестно. Некоторые ситуации не подпадают под прямое дезертирство – так, некая мать вывезла за границу своего сына еще до того, как ему исполнилось 18 и он стал военнообязанным. Считать это дезертирством или нет?

    Случаются и просто душераздирающие истории – так, материал уже британской Би-би-си рассказывает, как группа дезертиров едва не замерзла в горах на границе с Румынией. Один из героев репортажа отморозил все пальцы на ногах. Он выжил только благодаря тому, что жена, с которой он был на связи, позвонила румынским пограничникам, которые затем искали его четыре дня и три ночи и нашли, едва живого.

    «У меня нет страны, – ответил этот человек на вопрос журналиста, который с типично британской безжалостной любезностью поинтересовался, не следует ли считать его трусом. – У меня есть только семья».

    И хотя в принципе Запад признает за человеком право не сражаться на войне, если он того не хочет, ясно, что украинские дезертиры стали для него неприятным сюрпризом.

    Каждый из них – это минус один солдат, который мог бы отдать жизнь за «демократию», пока на Западе подсчитывают прибыли от оживления военно-промышленного комплекса. Неблагодарные люди – им дают право умереть такой возвышенной смертью, а они вместо этого бегут, чтобы спастись.

    Поэтому, чтобы усложнить им задачу, почти в каждом материале европейские журналисты ненавязчиво советуют укрепить границу. И еще – искоренить коррупцию на Украине. О самом простом пути – начале переговоров с Россией о мирном урегулировании – не упоминает никто.

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