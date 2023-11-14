Член сборной Украины по спортивной рыбалке отказался возвращаться в страну

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сообщается, что Билан решил остаться в Европе после чемпионата мира по уличной рыбалке, который прошел в Италии, он написал, что это решение он принял совместно с семьей и что уедет жить к брату, передает ТАСС.

Спортсмен объяснил свой поступок нежеланием быть мобилизованным. Он заявил, что его жена «не хочет жить в постоянном стрессе», а также отметил, что у него есть маленький ребенок.

«Мы хотим жить, тем более с братом не видимся и можем и не увидеться, это тяжело. Я понимаю, моя карьера на Украине уже закончена, но это моя жизнь, я сам себе судья», – говорится в тексте переписки от имени Билана.

Ранее украинский «Шахтер» заявил, что Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет. В украинских СМИ звучала версия о том, что он бежал в Россию.