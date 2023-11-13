Париж решил заработать на контрнаступлении ВСУ

Эксперты оценили желание Парижа прекратить бесплатную передачу оружия Украине

Tекст: Евгений Поздняков

,Илья Абрамов

Для прорыва линии обороны и удержания занятых позиций Украине может понадобиться в два-три раза больше сил, чем у России. Об этом в прямом эфире телеканала LCI заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. По его мнению, момент для перехода к мирным переговорам все еще не наступил.

Он также подчеркнул, что общение военных Парижа и Москвы способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Лекорню выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и отметил, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы. При этом глава ВС Франции заверил партнеров, что Париж продолжит оказывать помощь Украине. Тем не менее страна хочет отказаться от передачи офису Зеленского вооружений из собственных арсеналов.

Лекорню отметил, что Франция хотела бы перевести сотрудничество в коммерческое русло. В частности, он предложил офису Зеленского за счет специально выделенных средств закупать новые модели техники у местных предприятий. Речь идет о фонде поддержки Украины, куда Париж направил около 200 млн евро. В настоящий момент между сторонами уже идут переговоры по поводу приобретения ВСУ гаубиц Caesar.

Это не первый случай, когда Франция пытается заработать на милитаризации Украины. В январе произошло сенсационное крушение вертолета Eurocopter H225 Super Puma в Броварах, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Машина была закуплена у Парижа еще в 2018 году и не в единственном экземпляре. Проданные модели пользовались дурной славой, поэтому многие страны мира вывели эти вертолеты из эксплуатации. Зато Украина подписала контракт на их приобретение.

На этом фоне все больше и больше европейских государств начинают пересматривать свое отношение к поддержке Украины. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще в сентябре говорил о прекращении поставок ВСУ каких-либо видов вооружений. По его словам, это связано с необходимостью накопления страной современных моделей для собственной армии.

Также до сих пор не прекращается спор между Варшавой и Берлином по поводу создания ремонтного центра для танков Leopard на польской территории. По мнению германского политолога Александра Рара, спор двух союзников Украины вызван нежеланием обоих государств тратить баснословные суммы на восстановление пострадавшей техники.

Кроме того, новый премьер Словакии Роберт Фицо уже заблокировал передачу Украине боеприпасов, однако не стал препятствовать реализации частных заказов, если таковые появятся. Также благодаря его жесткой позиции и усилиям венгерского коллеги Виктора Орбана страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

В экспертном сообществе отмечают, что поддержка ВСУ стала убыточным делом для Франции. Арсенал страны пустеет, а контрнаступление союзников обернулось неудачей. В связи с этим страна вынуждена искать новые пути возвращения потраченных средств. И в такой ситуации вынудить офис Зеленского подписать обязательства по закупке вооружений выглядит наиболее приемлемым вариантом для Парижа.

«В целом Лекорню своими словами о том, что момент для мирных переговоров еще не наступил, отстаивает позицию президента страны. Тот, напомню, ранее заявлял о необходимости «победы над Россией на поле боя», – сказал Сергей Федоров, ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН.

«Однако если изучить комментарии французской прессы, то мы увидим, как бравурные ожидания от контрнаступления ВСУ сменились более реалистичными оценками. СМИ республики ищут причины неудачи украинской армии и констатируют: Россию не получится победить военным путем. Таким образом, заявления политиков и их риторика в публичном пространстве – это одно, а реальность, с которой Париж вынужден считаться, – другое. И политики это понимают», – отмечает он.

«Арсеналы Франции пустеют, а ее ресурсы вовсе не безграничны. Руководство страны больше не готово оказывать безвозмездную помощь ВСУ и решило монетизировать поставки. На словах Париж готов поддерживать Украину до конца, но на деле здравомыслие берет верх и экономические соображения побеждают идеологические выкрики. В этом и заключается суть позиции Парижа в части закупок вооружений», – подчеркивает собеседник.

Об очевидном стремлении Парижа к выгоде говорит и Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям стран НАТО. «Франция, как и другие западные страны, рассчитывала оправдать свои вложения в Украину за счет контрнаступления. Однако ВСУ не смогли достигнуть тех успехов, которые были запланированы», – сказал он.

«Сейчас Франция рассчитывает заработать деньги на конфликте.

Так как она больше не верит в успех ВСУ, то пытается связать офис Зеленского специальными обязательствами. Теперь помощь будет поставляться через специальный фонд по закупке вооружений, а Париж будет получать от этого средства», – отмечает собеседник.

«В таком случае результат конфликта перестает быть важным для Франции. Даже если на Украине сменится власть, то уже новое руководство страны вынуждено будет оплачивать счета, которые подразумеваются ранее подписанными соглашениями. Париж хочет вести дела с офисом Зеленского, имея контрактные обязательства», – подчеркивает он.

«Между тем возможности добиться превосходства над нашими войсками, о которой говорит Лекорню, у ВСУ нет. Это признают даже сами украинские военные и политики. Такого результата они смогут добиться, только если мы дадим им год или полтора передышки», – резюмировал Артамонов.