Spiegel: Польша и Германия не договорились о постройке цехов по ремонту танков для Киева

Сенатор: Россияне не поверили в «страшилки» Киева о захвате Крыма

Сенатор Цеков: Киеву не удалось запугать желающих отдыхать в Крыму

Меры безопасности при въезде в Крым усилены после теракта, из-за этого скапливается очередь. Но мы видим, что никакие попытки Киева запугать россиян, не увенчались успехом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей.

«Я сам сегодняшней ночью пересекал Крымский мост, по направлению из Крыма на материк. В этой части моста движение достаточно быстрое. А вот из краснодарского края очередь действительно большая. Но пропускные пункты работают очень интенсивно. Крымские власти делают все, чтобы уменьшить очередь и минимизировать неудобства для тех, кто едет к нам на отдых», – рассказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

«Вместе с тем, сама по себе очередь показательна в плане того, насколько Крым интересен россиянам. Люди понимают, что есть определенные сложности, но они готовы с ними мириться ради комфортного отдыха в живописном месте», – отметил он.

«Все страшилки, которые Киев пытался нам навязать в части своего контрнаступления и захвата полуострова не напугали не только жителей полуострова, но и россиян в целом. ВСУ обещали захватить Крым еще в мае, тем временем наступил июль, а их не то, что в Крыму нет, но они и не могут ничего сделать даже с первой линией обороны», – рассуждает парламентарий.

«Безуспешными остаются и различные попытки противника вести атаку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, довольно быстро удается восстановить железнодорожное полотно, на котором регулярно совершаются диверсии. Конечно, наши спецслужбы во многом работают на опережение, чтобы не допустить терактов в принципе и обезопасить мирную жизнь», – убежден он.

«Очевидно, что именно поэтому люди едут к нам, не боятся никаких угроз и с пониманием относятся к введенным мерам безопасности. Жизнь и здоровье жителей и гостей полуострова остается приоритетом для крымских властей», – заключил Цеков.

Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. В воскресенье утром министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что протяженность затора увеличилась до 6,5 км, время ожидания составляет до 3 часов.

В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России. Минтранс России со своей стороны призвал путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее.

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс России.

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в очереди на Керченскую переправу находится 303 транспортных средства, расположенных на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров.

Напомним, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Позднее на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow.

В свою очередь российские специалисты проявили высочайший профессионализм и уже в марте на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, было запущено движение небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планировалось завершить к середине лета, но в итоге движение по второму железнодорожному пути открыли с опережением графика.

В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России обезопасить сухопутный коридор в Крым после ударов ВСУ по Чонгарскому мосту.