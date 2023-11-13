Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.0 комментариев
Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
В Париже намерены прекратить передачу ВСУ вооружений из собственных арсеналов, чтобы побудить Украину к приобретению новых гаубиц у французских предприятий за счет специально выделенных средств, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.
По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.
Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».
В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».