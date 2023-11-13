Tекст: Ольга Никитина

Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.

По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.

Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».

В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».