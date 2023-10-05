Песков: Запад использует украинцев как дешевых солдат

Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском

Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены строить укрепления под Купянском

Tекст: Илья Абрамов

«ВСУ начали создавать линию обороны в районе Купянска еще летом, после того как наши войска продвинулись на данном направлении и вышли к Синьковке. Тем самым российская армия создала угрозу прорыва украинских позиций», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Хотя укрепления создаются на двух берегах Оскола, основной акцент делается на правую часть. Это обусловлено более высоким расположением берега. Так ВСУ хотят создать для нас естественную преграду в виде реки. Кроме того, противник перебрасывает в этот район подкрепления, в том числе и с Запорожского направления», – отмечает эксперт.

«Российские войска видят оборонительные усилия ВСУ и стараются им помешать. Мы сохраняем постоянное давление на позиции украинской армии, а также наносим удары по переправам и местам возведения укреплений», – подчеркивает собеседник.

«В будущем данная линия обороны может доставить сложности для российской армии при переходе в наступление. Однако нам нет смысла штурмовать укрепления в лоб. В таких случаях необходимо наступать в обход выстраиваемой защиты. Тогда противник будет вынужден отступить с занимаемых рубежей, чтобы избежать риска быть плененным или уничтоженным», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее стало известно о попытках ВСУ выстроить оборону вокруг Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Синьковки, Петропавловки и Подолов противник ведет работы по возведению фортификационных сооружений. Он отметил, что между опорными пунктами отмечена новая система траншей.

Марочко считает, что таким образом ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны Купянска. Подчеркивается, что украинские военные постепенно переходят к позиционному ведению боевых действий. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что руководство противника дало указание солдатам удерживать позиции в Харьковской области.

В частности, он упоминал, что ВСУ планируют приступить к круговой обороне населенных пунктов Купянск и Боровая. Однако, по его мнению, это «не исключает активных наступательных действий» со стороны Украины.

Во вторник оперативно-тактическая авиация Западной группировки ВС РФ нанесла два удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады, 7-го стрелкового батальона и складу ГСМ около Тернов и Новолюбовки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства обороны.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены 122-мм артиллерийское орудие Д-30, гаубица «Мста-Б» и два миномета рядом с Першотравневым, Лозовой, Синьковкой и Берестовым. Также группировкой ПВО огнем вооружения ЗРК «Тор» ликвидированы два украинских БПЛА поблизости от Кривошеевки и Николаевки.