Спикер МИД Захарова: Запад стремится уничтожить население Украины, наращивая Киеву поставки оружия

Страны Запада стремится уничтожить население Украины, наращивая Киеву поставки вооружения, заявила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, ненавистью, ретивостью и непримиримостью в вопросе поставок вооружений Киеву западные страны демонстрируют, что имеют глубинное желание просто уничтожить население Украины, передает радио Sputnik.

Спикер МИД добавила, что все американские официальные лица продолжают настаивать на нежелании заморозить поставки и невозможности ведения мирных переговоров.

«Только в ходе боевых действий должен и решиться этот, как они считают, «вопрос», – сказала она, подчеркнув, что именно «вопросом» является для американцев население Украины.

Захарова отметила, что «ненависть по национальному признаку имеет место быть не только в контексте русскоязычного и русского населения, но и в том числе в отношении коллективного Запада в контексте населения Украины».

Напомним, в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.

