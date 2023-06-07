Захарова объяснила сокращение населения Украины

Захарова: Сторонники идеи «золотого миллиарда» в стремлении сократить население Земли дошли до Украины

Сторонники идеи «золотого миллиарда» в стремлении сократить население Земли дошли до Украины и намерены воевать до последнего украинца, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова выразила уверенность, что истинный план тех, кто отстаивает теорию «золотого миллиарда», заключается в том, чтобы воевать до последнего украинца, передает ТАСС.

Дипломат констатировала, что одной из задач тех, кто защищает интересы «золотого миллиарда», является гибель людей, которые для «золотого миллиарда» не представляют никакой ценности.

Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, сторонники идеи «золотого миллиарда» даже не скрывали все эти годы, что сокращение населения Земли является одной из приоритетных для них задач, добивались этого разными способами, и вот сейчас дошли до этого региона.

По мнению Захаровой, сторонники идеи сокращения населения считают, что у них это здорово получается, так как они уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и тех коррупционных схем, по которым это вооружение поставляется.

Официальный представитель МИД России в этой связи напомнила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отметил, что люди у киевского режима закончатся раньше, чем оружие.

Напомним, в понедельник украинский институт будущего сообщил о сокращении населения Украины к маю 2023 года до 29 млн человек. В свою очередь правозащитница Лариса Шеслер назвала новые данные о численности населения Украины завышенными, по ее мнению, на Украине проживает около 20 млн человек.