Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

Tекст: Антон Антонов

Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.

Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.