Запад начал признавать поражение Украины

Поддержка Украины становится не интересна все большему числу стран ЕС

Tекст: Евгений Поздняков

Страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран – участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».



Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. Пересмотреть распределение средств предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо. Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения.

В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

По его мнению, западные страны не осмеливаются признать неспособность Украины одержать победу на поле боя. Об этом он сообщил в эфире радио Kossuth. Он уточнил, что поражение ВСУ уже стало очевидным. Премьер-министр считает, что ЕС изначально предполагал выигрыш офиса Зеленского, из-за чего и обещал активное финансирование кампании.

Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

Подобные действия Венгрии могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра «российской позиции». Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

В свою очередь Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. Премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

Любопытно, что недовольство сложившейся политикой оказания помощи офису Зеленскому выходит за пределы Венгрии и Словакии. Так, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предложил Еврокомиссии самостоятельно изыскать средства для Украины, а не требовать дополнительных взносов со стороны государств-членов. Об этом сообщают РИА «Новости».

В экспертном сообществе считают, что наибольшее давление за непокорность Брюссель будет оказывать именно на Орбана и Фицо. Отмечается, что сторонам, скорее всего, удастся договориться о неких размерах итоговых выплат ВСУ, однако со временем все больше стран ЕС начнут высказываться против финансирования Украины.

«Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить», как на сковороде»,

– рассуждает эксперт. «Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с победой России» – уточняет он.

«Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

«Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – считает Рар.

На жесткость позиций Братиславы и Будапешта указывает и политолог Владимир Корнилов. По его мнению, эти страны уже неоднократно озвучивали свои взгляды по украинскому кризису, и переубедить их можно только за счет серьезных уступок. «Венгрия, в частности, настаивает на разблокировке выплат из бюджета ЕС, которые полагаются ей в качестве компенсации за издержки в период пандемии», – отмечает он.

«Словакия, в свою очередь, открыто заявляет, что готова оказывать офису Зеленского исключительно гуманитарную помощь. Очевидно, что конфликт внутри союза постепенно нарастает. Однако силы сторон заведомо разнятся. Брюссель имеет огромное количество рычагов давления на непокорные страны», – акцентирует собеседник.

«Конечно, выставлять образовавшийся раскол на всеобщее обозрение ЕС невыгодно. Уверен, что со Словакией и Венгрией пытались договориться «за кулисами» большой политики, однако успехом эта затея не увенчалась. Откладывать же сроки принятия бюджета возможности не было. Все-таки временные рамки основных обсуждений не должны меняться», – подчеркивает эксперт.

«Однако сложившийся конфликт, скорее всего, постараются урегулировать за счет торгов и взаимных уступок. Думаю, ЕС удастся согласовать изменения в бюджете, однако итоговая сумма будет гораздо ниже, чем заявленные 50 млрд евро. Тем не менее тренд на снижение поддержки Украины продолжится», – уточняет он.

«Уверен, что к риторике Будапешта и Братиславы в скором времени присоединятся и другие страны Евросоюза. Точно сказать, кто именно пополнит число «бунтарей», сложно. Многое зависит от внутриполитических причин. Словакия в этом плане является показательным примером», – считает собеседник.

«До победы Фицо Братислава придерживалась общего курса ЕС. Однако сегодня это государство стало одним из лидеров недовольства чрезмерного финансирования Украины.

Предпосылки к таким же изменениям имеются и у других участников ЕС. Думаю, многие европейские лидеры вздохнули с облегчением, когда Орбану и Фицо удалось приостановить процесс согласования выплат офису Зеленского», – отмечает Корнилов.

Другие политологи заостряют внимание на словах премьер-министра Венгрии о том, что западные страны не готовы признать поражение Украины. По мнению Станислава Ткаченко, профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперта клуба «Валдай», высказывания Орбана все-таки являются свидетельством принятия европейцами новой политической реальности.

«Речь Обрана подтверждает простую истину: в западных странах начинают понимать, что открытые заявления о неминуемом поражении Украины становятся выгодными в электоральном плане. При этом ложных иллюзий по поводу истинного потенциала ВСУ в ЕС никогда не испытывали», – сказал он.

Он отмечает, что ранее политическая ситуация делала выгодной позицию непримиримой вражды с Россией и на критику оказания поддержки офису Зеленского решались лишь некоторые европейские лидеры. «Теперь несогласие с политикой Брюсселя превращается в заметный и влиятельный тренд», – считает собеседник.

«Разумеется, ничем хорошим эта смена настроений для Украины не закончится. Для утверждения финансирования ВСУ нужен консенсус всех членов ЕС. Он и раньше был достаточно шатким, но сейчас мнимое единение Евросоюза ослабнет. Сказывается и осознание экономических реалий – бюджет объединения практически исчерпан», – акцентирует эксперт.

В связи с этим новые расходы, поясняет Ткаченко, необходимо утверждать через совет министров организации, а это заметно осложняет планы Брюсселя. «Интересно, что речь шла о дополнительных 50 млрд евро в пользу ВСУ. Сумма кажется излишне завышенной. Не думаю, что ЕС в состоянии выдать такие огромные деньги офису Зеленского», – подчеркивает политолог.

«Скорее всего, Евросоюз пойдет по пути снижения выплат Украине.

В первую очередь поменяется характер помощи. С военной сферы капитал постепенно будет перетекать в гуманитарное направление. Это позволит организации избежать как финансовых, так и политических издержек», – уточняет Ткаченко.

Однако Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, призывает не переоценивать роль заявлений Орбана. «К сожалению, при всех симпатиях со стороны россиян, ни он, ни Фицо не являются основными политиками ЕС. Их позицию нельзя отождествлять с общеевропейской. В конечном счете вопрос поддержки Украины до сих пор является идеологической проблемой для Брюсселя», – сказал политолог.

«Лидеры Венгрии и Словакии в большей степени представляют собой образцы политических прагматиков. Им чужды высокие материи, они заточены на создание максимально благоприятных условий для своих государств. Однако главы ведущих европейских держав, таких как Германия, Франция или Голландия, мыслят в иных категориях», – отмечает собеседник.

«Для того чтобы действительно большое количество лидеров ЕС поверило в неминуемость поражения Украины, в организации идеологи должны уступить место прагматикам. Возможно, это произойдет на выборах в 2024 году. Однако негативный фон вокруг поддержки офиса Зеленского действительно усиливается», – подчеркивает эксперт.

Он полагает, что некоторые страны не решаются в открытую выступать против Брюсселя, но «за кулисами» пытаются вставлять палки в колеса финансирования ВСУ. «Ярким примером этой тактики является Кипр. В связи с этим в ближайшем будущем выплаты Украине будут снижаться и в конечном итоге замрут на минимальной отметке. Но полностью их отменять никто не будет», – резюмирует Трухачев.