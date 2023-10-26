Русофобия и поддержка Украины утомили европейских избирателей

Политологи: Тема России становится значимым фактором на выборах в других странах

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Западный мир переживает системный кризис, триггером которого стала развернутая против России гибридная война. Это повлекло за собой тотальное разочарование в действующих политиках и поиск альтернативы», – сказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Российская карта» на зарубежных выборах – 2023» Владимир Шаповалов, председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки.

Он напомнил, что 15 октября в Польше состоялись парламентские выборы, на которых тема России была ключевой. «Обвинение лидера «Гражданской платформы» Дональда Туска в связях с Россией стало основной темой предвыборной кампании правящей партии «Право и справедливость». Дональд Туск в свою очередь заявлял о своей «твердой антироссийской позиции», – указал он.

«Ярая русофобия и радикализм партии «Право и справедливость» не получили поддержки населения. А вот более умеренная «Гражданская платформа» встретила большую поддержку. Конечно, Польша по-прежнему занимает антироссийскую позицию, но в стране наблюдается усталость общества от этого и от поддержки Украины», – добавил аналитик.

Эксперты также обратили внимание на другую страну ЕС, где сменилось правительство. «В Словакии недавно прошли выборы, и сделанный гражданами выбор – отнюдь не в пользу союза с Украиной», – отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«Новый премьер Роберт Фицо прямо говорит, что его не интересует Украина в составе Евросоюза. А самого Фицо поддержало европейское оружейное лобби, которое недовольно тем, что деньги уходят американцам», – уточнил политолог.

«Фицо никогда не был антироссийским политиком и выступал против санкций, которые вводит Евросоюз против Москвы. Он всегда был сторонником интересов Словакии. Победа Фицо была предопределена его ориентацией на внутренние словацкие проблемы», – согласился Евгений Кисляков, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

Поэтому «российский вопрос» во внутриполитических событиях Словакии играет, по его мнению, большую роль. Фицо обвиняли в пророссийской риторике и называли его «агентом Кремля», «вторым Орбаном». «Однако Фицо уже заявил, что не будет поддерживать антироссийские санкции, если они будут вредить Словакии. Украинская история надоедает гражданам Европы. Они выбирают тех политиков, которые отстаивают национальные интересы», – подчеркнул спикер.

Схожие тенденции наблюдаются и в Германии, где 8 октября состоялись выборы в парламенты земель Гессен и Бавария, где проживает четверть населения ФРГ. «Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потерпела в ходе выборов разгромное поражение, получив худший результат. Это же касается «Зеленых»: у них самый высокий процент потерянных голосов в сравнении с предыдущими выборами», – рассказал Илья Казаков, социолог Лаборатории новых технологий ЭИСИ.

«Ранее считающаяся маргинальной «Альтернатива для Германии» (АдГ), напротив, серьезно преуспевает. Попытки оппонентов прицепить ей ярлык «агентов Путина» уже не работают. Сама партия и ее избиратели, судя по всему, также не видят ничего предосудительного в совпадении своих позиций с российскими. Этот успех происходит на фоне беспрецедентного давления на партию. Например, сопредседателя АдГ Тино Хрупаллу госпитализировали после нападения во время предвыборного мероприятия», – детализировал эксперт.

Сторонники АдГ соглашаются с тем, что накачка Украины оружием не ускорит, а затянет конфликт; санкции не должны быть направлены против обычных граждан; любой отказ от экономического сотрудничества и дипломатии в конечном счете ведет в тупик. «Поэтому результаты выборов и события на политическом ландшафте Германии свидетельствуют о потере мейнстримными политиками поддержки населения», – указал аналитик.

«Кроме того, в ФРГ неизбежно будут клеймить «агентом Путина» Сару Вагенкнехт, которая критикует участие Германии в военных поставках Украине и санкциях против РФ. Вагенкнехт покинула «Левых» и создает «Альянс Сары Вагенкнехт», выступающий за «здравомыслие и справедливость». Их стартовый рейтинг – уже 12%, а значит, «Альянс» обгоняет «Левых» и приближается к «Зеленым», – напомнил Казаков.

«Вагенкнехт выступает за возвращение российских энергоносителей в Германию ради снижения стоимости жизни. Эта же прагматичная логика работает и в других странах»,

– добавил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он обратил внимание на ситуацию в Латинской Америке, где кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей заявил о существовании «зла», которое персонифицировано в Китае, России и Иране. Поэтому, как считает Милей, его стране нельзя входить в блоки вроде БРИКС и следует сотрудничать с Западом.

«Однако аргентинцы испугались крайнего радикализма как в политике, так и в общественной жизни. В других латиноамериканских странах никто за Россию не выступает, но при этом придерживается лояльных России взглядов. Ключевой вопрос латиноамериканской политики – кризис стоимости жизни, цены на российские товары, которые в Латинскую Америку стали поступать благодаря переориентации России на другие рынки», – добавил эксперт.

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», и вовсе считает, что теперь в мире трудно найти ярко выраженных антироссийских или пророссийских политиков – ведь если человек является сторонником традиционных ценностей, то это не означает, что он автоматически симпатизирует России.

При этом, по его мнению, насаждаемый на Западе негативный образ России в целом не конкретизирован – просто «русские исторически плохие, они зло, без объяснения». Он отмечает, что для европейского рынка сейчас «качают» еще одну идею: что Россия – это азиатская страна, которая никогда не придет к европейским ценностям. А вот некогда популярный тезис «Россия – страна-бензоколонка с ракетами» в последнее время ослаб, потому что Россия успешно переориентировала свой экспорт, в том числе продовольственный, на другие рынки, пояснил Минченко.