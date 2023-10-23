Немецкая оппозиция почуяла ветер перемен в Германии

В ФРГ появилась партия, выступающая за улучшение отношений с Россией

Tекст: Илья Абрамов,

Алёна Задорожная

Известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али, пишет ТАСС.

Вагенкнехт пока не представила пункты программы будущей партии. По словам представителя «левых» Грегора Гизи, она намерена смешать социальную политику левых и миграционную политику правых. По данным последних опросов, проголосовать за новую партию готовы 27% жителей ФРГ. Наибольшую поддержку она имеет в восточных регионах Германии.

Ранее Сара Вагенкнехт поднялась на третье место в рейтинге немецких политиков. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию. Популярнее нее на тот момент были лишь министр обороны страны Борис Писториус, а также глава правительства Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер.

По данным СМИ, в последнее время у Вагенкнехт возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии участвовали сторонники «Альтернативы для Германии» (АдГ). По информации Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), противоречия также возникали на почве отношения депутата к миграции и COVID.

На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Левые» Мартин Ширдеван, как сообщает «Московский комсомолец», потребовал от Сары Вагенкнехт сложить депутатские полномочия в связи с ее решением основать собственную партию. В Бундестаг Вагенкнехт прошла по партийному списку «Левых», напоминает Ширдеван.

Вагенкнехт является депутатом с 2009 года, в 2015–2019 годах она была руководителем фракции «Левых» в парламенте. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, миграционную и энергетическую политику правительства ФРГ, а также выступает против поставок оружия Украине.

Вагенкнехт убеждена, что экономическая война, развязанная правящей коалицией, не приносит мира Украине, а самой Германии наносит больше вреда, чем России. Политик призывала Шольца отменить санкции против России, пока они не погубили ФРГ. Заявленная позиция вызвала бурную реакцию среди всех политических сил страны: некоторые буквально аплодировали, а другие выражали резкое недовольство.

Вагенкнехт высказалась и по событиям на Ближнем Востоке. Der Tagesspiegel пишет, что политик выступила за отмену наземной операции в секторе Газа и за признание Палестины и Израиля двумя отдельными государствами. Также она добавила, что «Газа уже много лет является тюрьмой под открытым небом». Однако канцлер Олаф Шольц поддержал Тель-Авив в данном конфликте.

Создание новой партии вызвало негативную реакцию в немецкой прессе. Издание Bild пишет, что «в Германии создается новая пропутинская партия». Обозреватель газеты напоминает, что Левая партия – наследница партии СЕПГ, которая правила в ГДР. Журналист называет Вагенкнехт «московской темно-красной Сарой», «советско-восточногерманской бетонной социалисткой» и «пятой колонной Москвы». Однако в экспертной среде подобные ярлыки сочли вздором.

«Сара Вагенкнехт – наиболее яркая дама-политик левого политического спектра в Германии. О ее перспективах бурно спорят, мнения имеются разные», – пишет в своем Telegram-канале политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». – «Опросы общественного мнения показывают благоприятную для Вагенкнехт картину, ей сулят до 20% поддержки. Однако не вполне понятно, насколько тут действует эффект новизны и усталости от всего истеблишмента, фиксируемый социологией. Реальный рейтинг может быть заметно ниже».

«Вагенкнехт – весьма колоритная фрау, но есть сомнения в том, что она способна заниматься партийным строительством. По мнению многих комментаторов, политик – типичная индивидуалка-харизматик, способная распугать всех соратников перетягиванием одеяла на себя», – отмечает политолог.

«Главное направление атаки на новую партию очевидно – путинские марионетки. Насколько сработает – вопрос, поскольку Вагенкнехт как раз и работает на тот электорат, которому надоело задвигание их собственных проблем в долгий ящик под предлогом необходимости сплочения против Москвы. Так что среду недовольных фрондеров русским медведем испугать сложнее»,

– поясняет он. – «Что касается германского мейнстрима, то его попытки подменить все остальное необходимостью встать в строй общезападной войны против тирании Востока образуют замкнутый круг. В первую очередь по причине постановки многочисленных неправильных диагнозов происходящему. Никто не обязывает любить Путина и Россию, но сводить всю палитру острых проблем только к действиям Кремля – значит заниматься удивительным для прежде прагматичных немцев самообманом».

«Сара Вагенкнехт – та самая заметная оппозиционерка в Бундестаге, выступающая обычно в красном платье. Говорит убедительно и страстно. Встречался с ней в Берлине еще в 2015-2016 годах. Вдумчивая, образованная, со своим взглядом на вещи.

Она не чета роботоподобным депутатам либеральной сборки, особенно подрастающим, сделанным словно на одной фабрике», – добавляет в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. – «Опасность ее шага состоит в том, что партия «Левые», от которой она была избрана депутатом, прочно сидит в парламенте, всякий раз преодолевая пятипроцентный барьер. Новое, никому не известное движение, пусть даже с ярким и заметным лидером, может так и остаться движением при лидере, но не более того».

«Этот феномен известен во многих странах, например, во Франции, где партия «Вставай, Франция» во главе с известным депутатом Николя Дюпон-Эньяном так и не сумела выйти на заметные роли. Ее лидер играет сам по себе, являясь единственным представителем этой политической силы в национальной ассамблее», – добавляет Пушков.

«Партия Вагенкнехт, конечно же, не является пропутинской. Однако ядовитая пресса из-за страха потерять влияние на немецкое общество пытается очернить новообразованную силу еще в зародыше. Политический мейнстрим ФРГ чувствует в народе ветер перемен, который явно дует не в пользу «Левых» и «Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар. –

«Сара Вагенкнехт говорит то, что думает большинство немцев. Граждане ФРГ стремятся к большей социальной справедливости, к ограничению миграции, они против войны с Россией и недовольны нахождением Германии под сапогом Америки».

«Вагенкнехт осознанно пошла на создание партии. Опросы общественного мнения показывают, что ее популярность растет. Многим жителям страны хочется наконец-то проголосовать за настоящую оппозицию. Кроме того, политик вовремя объявила о создании новой силы. Скоро ожидается ряд важных кампаний в землях Восточной Германии, где ее особенно чтут, а также выборы в Европарламент», – отмечает эксперт.

«Дело в том, что «Левые» находятся в состоянии внутреннего раскола. Внутри партии существует множество внутренних групп, часто имеющих разные взгляды на принципиальные вопросы. В то же время вокруг Сары Вагенкнехт сформировался достаточно представительный круг сторонников», – указывает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. – «Поэтому она решила создать свой проект, чтобы не оглядываться на программные установки «Левых», а также на несогласных с ней членов организации. Кроме того, Вагенкнехт убеждена: являясь третьим по популярности политиком в стране, она сможет привлечь к себе достаточно сторонников».

«На фоне недовольства действиями правительства партия Вагенкнехт безусловно найдет своего избирателя. Однако следует отметить, что на оппозиционном фланге в ФРГ сейчас высокая конкуренция. С новой силой соперничают христианские демократы, «Альтернатива для Германии», а также «Левые», – отмечает эксперт. – «Ближайшей целью Вагенкнехт является участие в выборах в Европарламент и в избирательных кампаниях восточных федеральных земель. Там у «Левых» традиционно сильные позиции, а также сложился мощный протестный электорат. За счет него новая партия хочет достичь первых политических успехов».

«Обострение конфликта на Ближнем Востоке и война на Украине также укрепляют позиции немецкой оппозиции.

Действующее правительство демонстрирует приверженность ценностям трансатлантизма в ущерб собственным гражданам. И именно это создает пространство для критики власти со стороны других политических сил. Вагенкнехт этим и воспользуется», – заключил Соколов.