  • Новость часаРезолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    СМИ: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    9 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    3 комментария
    23 октября 2023, 20:00

    Немецкая оппозиция почуяла ветер перемен в Германии

    В ФРГ появилась партия, выступающая за улучшение отношений с Россией

    Немецкая оппозиция почуяла ветер перемен в Германии
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Алёна Задорожная

    Одна из самых популярных политиков Германии – Сара Вагенкнехт – объявила о создании собственного движения. Ее проект уже готовы поддержать от 20% до 27% жителей ФРГ. Сара Вагенкнехт говорит то, что думает большинство немцев, указывают эксперты, но на оппозиционном фланге ФРГ сейчас растет конкуренция. Поэтому вопрос о том, сможет ли партия Вагенкнехт стать столь же популярной, как и ее основательница, остается открытым.

    Известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али, пишет ТАСС.

    Вагенкнехт пока не представила пункты программы будущей партии. По словам представителя «левых» Грегора Гизи, она намерена смешать социальную политику левых и миграционную политику правых. По данным последних опросов, проголосовать за новую партию готовы 27% жителей ФРГ. Наибольшую поддержку она имеет в восточных регионах Германии.

    Ранее Сара Вагенкнехт поднялась на третье место в рейтинге немецких политиков. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию. Популярнее нее на тот момент были лишь министр обороны страны Борис Писториус, а также глава правительства Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер.

    По данным СМИ, в последнее время у Вагенкнехт возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии участвовали сторонники «Альтернативы для Германии» (АдГ). По информации Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), противоречия также возникали на почве отношения депутата к миграции и COVID.

    На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Левые» Мартин Ширдеван, как сообщает «Московский комсомолец», потребовал от Сары Вагенкнехт сложить депутатские полномочия в связи с ее решением основать собственную партию. В Бундестаг Вагенкнехт прошла по партийному списку «Левых», напоминает Ширдеван.

    Вагенкнехт является депутатом с 2009 года, в 2015–2019 годах она была руководителем фракции «Левых» в парламенте. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, миграционную и энергетическую политику правительства ФРГ, а также выступает против поставок оружия Украине.

    Вагенкнехт убеждена, что экономическая война, развязанная правящей коалицией, не приносит мира Украине, а самой Германии наносит больше вреда, чем России. Политик призывала Шольца отменить санкции против России, пока они не погубили ФРГ. Заявленная позиция вызвала бурную реакцию среди всех политических сил страны: некоторые буквально аплодировали, а другие выражали резкое недовольство.

    Вагенкнехт высказалась и по событиям на Ближнем Востоке. Der Tagesspiegel пишет, что политик выступила за отмену наземной операции в секторе Газа и за признание Палестины и Израиля двумя отдельными государствами. Также она добавила, что «Газа уже много лет является тюрьмой под открытым небом». Однако канцлер Олаф Шольц поддержал Тель-Авив в данном конфликте.

    Создание новой партии вызвало негативную реакцию в немецкой прессе. Издание Bild пишет, что «в Германии создается новая пропутинская партия». Обозреватель газеты напоминает, что Левая партия – наследница партии СЕПГ, которая правила в ГДР. Журналист называет Вагенкнехт «московской темно-красной Сарой», «советско-восточногерманской бетонной социалисткой» и «пятой колонной Москвы». Однако в экспертной среде подобные ярлыки сочли вздором.

    «Сара Вагенкнехт – наиболее яркая дама-политик левого политического спектра в Германии. О ее перспективах бурно спорят, мнения имеются разные», – пишет в своем Telegram-канале политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». – «Опросы общественного мнения показывают благоприятную для Вагенкнехт картину, ей сулят до 20% поддержки. Однако не вполне понятно, насколько тут действует эффект новизны и усталости от всего истеблишмента, фиксируемый социологией. Реальный рейтинг может быть заметно ниже».

    «Вагенкнехт – весьма колоритная фрау, но есть сомнения в том, что она способна заниматься партийным строительством. По мнению многих комментаторов, политик – типичная индивидуалка-харизматик, способная распугать всех соратников перетягиванием одеяла на себя», – отмечает политолог.

    «Главное направление атаки на новую партию очевидно – путинские марионетки. Насколько сработает – вопрос, поскольку Вагенкнехт как раз и работает на тот электорат, которому надоело задвигание их собственных проблем в долгий ящик под предлогом необходимости сплочения против Москвы. Так что среду недовольных фрондеров русским медведем испугать сложнее»,

    – поясняет он. – «Что касается германского мейнстрима, то его попытки подменить все остальное необходимостью встать в строй общезападной войны против тирании Востока образуют замкнутый круг. В первую очередь по причине постановки многочисленных неправильных диагнозов происходящему. Никто не обязывает любить Путина и Россию, но сводить всю палитру острых проблем только к действиям Кремля – значит заниматься удивительным для прежде прагматичных немцев самообманом».

    «Сара Вагенкнехт – та самая заметная оппозиционерка в Бундестаге, выступающая обычно в красном платье. Говорит убедительно и страстно. Встречался с ней в Берлине еще в 2015-2016 годах. Вдумчивая, образованная, со своим взглядом на вещи.

    Она не чета роботоподобным депутатам либеральной сборки, особенно подрастающим, сделанным словно на одной фабрике», – добавляет в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. – «Опасность ее шага состоит в том, что партия «Левые», от которой она была избрана депутатом, прочно сидит в парламенте, всякий раз преодолевая пятипроцентный барьер. Новое, никому не известное движение, пусть даже с ярким и заметным лидером, может так и остаться движением при лидере, но не более того».

    «Этот феномен известен во многих странах, например, во Франции, где партия «Вставай, Франция» во главе с известным депутатом Николя Дюпон-Эньяном так и не сумела выйти на заметные роли. Ее лидер играет сам по себе, являясь единственным представителем этой политической силы в национальной ассамблее», – добавляет Пушков.

    «Партия Вагенкнехт, конечно же, не является пропутинской. Однако ядовитая пресса из-за страха потерять влияние на немецкое общество пытается очернить новообразованную силу еще в зародыше. Политический мейнстрим ФРГ чувствует в народе ветер перемен, который явно дует не в пользу «Левых» и «Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар. –

    «Сара Вагенкнехт говорит то, что думает большинство немцев. Граждане ФРГ стремятся к большей социальной справедливости, к ограничению миграции, они против войны с Россией и недовольны нахождением Германии под сапогом Америки».

    «Вагенкнехт осознанно пошла на создание партии. Опросы общественного мнения показывают, что ее популярность растет. Многим жителям страны хочется наконец-то проголосовать за настоящую оппозицию. Кроме того, политик вовремя объявила о создании новой силы. Скоро ожидается ряд важных кампаний в землях Восточной Германии, где ее особенно чтут, а также выборы в Европарламент», – отмечает эксперт.

    «Дело в том, что «Левые» находятся в состоянии внутреннего раскола. Внутри партии существует множество внутренних групп, часто имеющих разные взгляды на принципиальные вопросы. В то же время вокруг Сары Вагенкнехт сформировался достаточно представительный круг сторонников», – указывает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. –  «Поэтому она решила создать свой проект, чтобы не оглядываться на программные установки «Левых», а также на несогласных с ней членов организации. Кроме того, Вагенкнехт убеждена: являясь третьим по популярности политиком в стране, она сможет привлечь к себе достаточно сторонников».

    «На фоне недовольства действиями правительства партия Вагенкнехт безусловно найдет своего избирателя. Однако следует отметить, что на оппозиционном фланге в ФРГ сейчас высокая конкуренция. С новой силой соперничают христианские демократы, «Альтернатива для Германии», а также «Левые», – отмечает эксперт. – «Ближайшей целью Вагенкнехт является участие в выборах в Европарламент и в избирательных кампаниях восточных федеральных земель. Там у «Левых» традиционно сильные позиции, а также сложился мощный протестный электорат. За счет него новая партия хочет достичь первых политических успехов».

    «Обострение конфликта на Ближнем Востоке и война на Украине также укрепляют позиции немецкой оппозиции.

    Действующее правительство демонстрирует приверженность ценностям трансатлантизма в ущерб собственным гражданам. И именно это создает пространство для критики власти со стороны других политических сил. Вагенкнехт этим и воспользуется», – заключил Соколов.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Главное
    В результате мощных обстрелов Израиля в Газе пропали интернет и связь
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    Минобороны объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    В Индии предложили вернуть уголовное наказание за супружескую измену
    Вильнюс стал на треть славянским городом

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............