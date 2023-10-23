В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии
Известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт на телеканале N-TV официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.
Аббревиатура BSW расшифровывает как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Руководить BSW будет бывшая глава фракции «левых» в Бундестаге Амира Мохамед Али, передает ТАСС.
Вагенкнехт пока не представила пункты программы будущей партии. По словам представителя левых Грегор Гизи, она намерена смешать социальную политику левых и миграционную политику правых. По данным последних опросов, проголосовать за новую партию готовы 27% жителей ФРГ.
Вагенкнехт является депутатом Бундестага от Левой партии с 2009 года, с 2015 по 2019 год она была сопредседателем фракции. Ее мандат действует до 2025 года. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Также она выступает против экономической и энергетической политики канцлера Германии Олафа Шольца.
Ранее Bild сообщила о намерении депутата Бундестага Вагенкнехт создать собственную партию в Германии.
Напомним, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, свидетельствуют, что Вагенкнехт, которая была главой фракции Левой партии в немецком парламенте и у которой возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии, поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии.