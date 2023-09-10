Сара Вагенкнехт решила основать собственную партию в Германии

Bild сообщила о намерении депутата Бундестага Вагенкнехт создать собственную партию в Германии

Tекст: Антон Антонов

Вероятно, о создании партии будет объявлено после земельных выборов в Баварии и Гессене в октябре. Сама Вагенкнехт официально не объявляла о данном решении, но рассказала о вопросах, которые для ее партии будут наиболее значимыми, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Партия Вагенкнехт будет добиваться внешней политики, которая «делает ставку на дипломатию, а не на поставки оружия». Также заявляется о стремлении к достижению мира с Россией. Вагенкнехт выступает против роста военного бюджета, а также полагает, что санкции вредят Германии больше, чем России.

Вагенкнехт призывает к созданию государственных органов контроля над рынком, требует повышения зарплат, введения налогов на прибыль крупных концернов, государственного регулирование цен.

Кроме того, она выступает против «культуры отмены», пожаловавшись на то, что людей, которые стремятся «управлять миграцией и ограничить ее, сравнивают с нацистом». Вагенкнехт рассчитывает, что ее партия станет рупором тех, кто «в качестве самозащиты» голосует за правопопулистскую «Альтернативу для Германии».

«Многие пишут мне: «Если вы ничего не сделаете, то я в отчаянии выберу АдГ», – заявила она, подчеркнув, что так говорят «не правые и не экстремисты», а люди, заслуживающие того, чтобы им сделали «серьезное предложение».

Напомним, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, свидетельствуют, что Вагенкнехт, которая была главой фракции Левой партии в немецком парламенте и у которой возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии,, поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии.