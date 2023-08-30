Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

Tекст: Андрей Резчиков

Рейтинг популярности немецких политиков возглавил министр обороны Борис Писториус, на второй позиции глава правительства Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер. Об этом свидетельствуют данные опроса института Insa, опубликованного по заказу издания Bild. При этом лидеры правящей коалиции – глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц оказались на 11-м и 12-м местах соответственно.

При этом главной сенсацией для Германии стало то, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт поднялась на третье место. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию. Вагенкнехт избирается от левых с 2009 года, с 2015 по 2019 год была сопредседателем фракции.

По данным СМИ, в последнее время у нее возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии участвовали сторонники «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Вагенкнехт убеждена, что экономическая война, развязанная правящей коалицией, не приносит мира Украине, а самой Германии наносит больше вреда, чем России. Политик призывала Шольца отменить санкции против России, пока они не погубили ФРГ. Заявленная позиция вызвала бурную реакцию среди всех политических сил страны: некоторые буквально аплодировали, а другие выражали резкое недовольство.

Вагенкнехт часто сравнивают с такими культовыми историческими фигурами, как Фрида Кало (мексиканская художница, придерживалась коммунистических взглядов) и Роза Люксембург (немецкий философ и экономист, теоретик марксизма). Некоторые немцы почитают ее как героиню левых сил. Около полугода назад, согласно опросу по заказу журнала Der Spiegel, 30% респондентов заявили, что проголосовали бы за нее. В Восточной Германии число желающих еще больше – 49%.

Позицию Вагенкнехт по отмене санкций поддержали члены АдГ, которые выражают аналогичную обеспокоенность по поводу конфронтационного отношения Германии к России. По мнению наблюдателей, среди сторонников АдГ Вагенкнехт так же популярна, как партийные лидеры Алис Вайдель и Тино Хрупалла.

«Результаты социологических опросов в ФРГ могут давать различные результаты, многое зависит от заказчика. В одном случае исследование выявит высокий уровень популярности Вагенкнехт из Левой партии Германии. В другом – покажет широкую общественную поддержку Бербок из «Зеленых», – считает германский политолог Александр Рар.

«Однако у Сары Вагенкнехт действительно есть шанс создать до конца года собственную партию, которая объединила бы левый и правый протестный электорат.

Эта политическая сила заняла бы нишу «Альтернативы для Германии» и стала бы настоящим конкурентом действующего правительства», – подчеркнул собеседник. «Вагенкнехт достаточно долго находится в политике и является узнаваемой личностью. Она прекрасно аргументирует свою позицию и блистает в различных ток-шоу. Кроме того, депутат не сторонница слепого трансатлантизма, в отличие от представителей системных партий», – отмечает он.

«Важно отметить, что Вагенкнехт популярна у населения Германии, так как она выступает за социальную справедливость и за ограничение власти крупных западных олигархов. Ее поддерживает и множество интеллектуалов, которых провластные СМИ ФРГ постоянно пытаются заткнуть», – резюмировал Рар.

«В Германии действует много служб опросов общественного мнения, институтов, которые изучают умонастроения людей. Как правило, в СМИ публикуют результаты опросов разных институтов. Эти данные, конечно, различаются, но несильно, речь идет о нескольких процентах. Все эти опросы дают примерно одинаковую информацию, которая подтверждается результатами на выборах», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

Эксперт согласен, что у Вагенкнехт есть высокие шансы создать собственную партию к намеченным на октябрь 2025 года парламентским выборам. Но на этом пути она столкнется с компроматом и критикой в свой адрес не только от соперников из других партий, но и от недоброжелателей по Левой партии.

«Именно Вагенкнехт удалось капитализировать протестное движение в Германии вокруг вопроса военных поставок на Украину. Фактически эти митинги и демонстрации были наиболее ярким событием на протестном фланге ФРГ несмотря на то, что основным бенефициаром протестной деятельности является «Альтернатива для Германии», – пояснил Соколов.

За партию во главе с Вагенкнехт, как показывают данные социологов, «готово проголосовать значительное число избирателей левого и правого фланга, особенно те, кто устал от внутренних противоречий в рядах левых, а также часть электората АдГ, обеспокоенного активностью националистического крыла».

Ближайшей аналогией гипотетической партии Вагенкнехт на международном уровне может быть Социалистическая партия в Нидерландах, которая иногда занимала более жесткую позицию в отношении миграции, или Коммунистическая партия Греции, которая голосовала против легализации однополых браков.

Впрочем, другие лидеры рейтинга также могут рассчитывать на солидный результат на предстоящих выборах.

«Писториус открыто говорит о проблемах, с которыми сталкивается немецкая армия в ходе масштабной реформы вооруженных сил. Его подход совмещает риторическую прямоту с жесткостью в обсуждении проблем. Этим он выделяется на фоне того, что говорили его предшественницы – Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Кристина Ламбрехт, которые были далеки от реальных запросов военных», – подчеркивает Соколов.

Писториус оказался руководителем, которому немцы «действительно рады» – на данный момент это единственный немецкий политик, рейтинг которого выше антирейтинга. В то же время Зедер удерживает лидирующие позиции еще со времен пандемии коронавируса, когда он возглавил в стране штаб по борьбе с этим заболеванием. Именно ему ставят в заслугу предотвращение масштабного распространения ковида.

«Незадолго до пандемии Зедер приезжал в Россию и был принят президентом Российской Федерации. Настрой делегации из Баварии был конструктивным, было желание укреплять сотрудничество между баварскими компаниями и российскими партнерами. Более того, Зедер продолжал традицию собственного дипломатического почерка, содействуя развитию экономических связей за рубежом»,

– напомнил политолог. По словам эксперта, популярность председателя Христианско-социального союза стала следствием внутрипартийных процессов в ХДС/ХСС и показывает, что «вопрос лидерства внутри ХДС после ухода Ангелы Меркель решен не окончательно». «Нынешнему руководителю партии Фридриху Мерцу не удается конвертировать высокий рейтинг партии в собственную популярность. Именно Мерц хочет быть следующим федеральным канцлером, что пока не соответствует его реальному рейтингу», – пояснил Соколов.

Но против Зедера, как кандидата в канцлеры, может сыграть местная политическая традиция, согласно которой выходцы из Баварии не становятся лидерами ФРГ. «Однако Зедер является фигурой, объединяющий лагерь консерваторов. И этот фактор будет использован в дальнейшей политической борьбе в рамках региональных избирательных кампаний и в ходе следующих выборов в Бундестаг», – прогнозирует эксперт.

Таким образом, из всей нынешней группы лидеров именно у Писториуса самые сильные позиции. Велика вероятность, что именно он станет кандидатом на должность канцлера от СДПГ. «А Вагенкнехт придется конкурировать на протестном поле с АдГ, где есть по-своему яркие политики. Если тенденция сохранится, то Саре Вагенкнехт придется воевать на два фронта: против партий политического мейнстрима и против оппонентов из оппозиционного лагеря», – предположил Соколов.